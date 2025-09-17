Elfrink deelt zware onvoldoendes uit na PSV-Union: 'Straalt ook op hém af'

Rik Elfrink deelt vier onvoldoendes uit na de pijnlijke nederlaag van PSV tegen Union Sint-Gillis. Drie spelers presteerden ondermaats, aldus de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, die ook trainer Peter Bosz niet spaart: "Het optreden van PSV tegen Union straalt uiteraard ook op hem af."

PSV hoopte het Champions League-avontuur dinsdagavond met een driepunter te beginnen, maar kwam tegen de kampioen van België van een koude kermis thuis. Al binnen tien minuten kwam Union op voorsprong nadat Ricardo Pepi op ongelukkige wijze een strafschop had veroorzaakt. Balverlies van de Amerikaan leidde vlak voor rust ook de 0-2 van de Belgen in, die tien minuten voor tijd zelfs op 0-3 kwamen uit een hoekschop. Ruben van Bommel deed vlak voor tijd nog wel wat terug, maar dat was too little too late voor de Eindhovenaren.

Elfrink geeft verdediger Armando Obispo een 5 voor zijn optreden: "Tot het moment van de 0-2 viel hij niet uit de toon, maar bij de tegengoal ging hij de fout in en kruiste de centrale verdediger wild voorlangs", noteert de journalist. Ismail Saibari komt er met een 4,5 nog slechter vanaf: "Heel ongelukkige wedstrijd van Saibari, die van Bosz de kans kreeg om na een slechte eerste helft alsnog zijn kunsten te tonen. Na rust viel hij minder uit de toon, maar Saibari zal absoluut niet tevreden zijn. Te veel balverlies en onvoldoende bij de afronding", luidt de motivatie. Het cijfer van Pepi valt nóg lager uit: de spits krijgt met een 4 de aller slechtste beoordeling van allemaal. "Pepi kon het niet waarmaken. Drie dagen na de strijd in Nijmegen was Pepi de meest ongelukkige PSV’er, na het veroorzaken van een strafschop en balverlies voor de 0-2", noteert Elfrink.

Ook trainer Peter Bosz krijgt met een 5 een onvoldoende van Elfrink. "Heeft het niet voor elkaar gekregen om rust in het elftal te krijgen, na eerdere waarschuwingen van Telstar en NEC. Het aantal tegengoals is nu te hoog. Dat maakt Bosz niet ineens een slechte trainer, maar het optreden van PSV tegen Union straalt uiteraard ook op hem af", aldus de clubwatcher. Elfrink zag één lichtpuntje aan het werk: doelpuntenmaker Van Bommel. "In de beginfase de enige man met dreiging, die Ismael Saibari vrij voor open goal zetten en zelf na een prima actie op de lat schoot. Van Bommel beloonde zichzelf in de eindfase alsnog met een goal, simpelweg door alert te zijn. Een gelukje, maar hij pikte attent een verkeerd verwerkte bal op." Het levert de vleugelspeler een 6,5 op.