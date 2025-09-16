Live voetbal 8

Penalty Union tegen PSV terecht? Oud-topscheidsrechter geeft uitsluitsel

Ricardo Pepi in actie namens PSV tegen Union St Gillis
Foto: © Imago
Frank Hoekman
16 september 2025, 19:19

PSV is al vroeg in het Champions League-duel met Union Sint-Gillis op achterstand gekomen. Promise David zette de kampioen van België binnen tien minuten uit een strafschop op 0-1, maar was het wel een overtreding van Ricardo Pepi die daaraan voorafging? Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende geeft uitsluitsel.

Met zeven minuten op de klok stond Pepi bij een inworp voor de Belgen mee te verdedigen op de rand van het strafschopgebied van PSV. Nadat de bal bij de eerste paal zijn kant op werd gekopt nam de Amerikaanse spits aan met de borst en wilde hij vervolgens uit de draai wegwerken. Pepi raakte echter een uit zijn rug komende tegenstander, waarna de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor gedecideerd naar de stip wees: penalty. David maakte vervolgens geen fout en stuurde Matej Kovár de verkeerde hoek in: 0-1.

Veel kijkers vragen aan Van der Ende of de penalty wel terecht was, zo schrijft de voormalige arbiter op X. Pepi kon zijn tegenstander immers niet zien aankomen en had geen enkele intentie om hem te raken. Dat is echter geen factor van belang, schrijft Van der Ende: "In dit geval was het 'onvoorzichtig' en dit staat daarover in de spelregels." Daarbij plaatst hij een screenshot van de spelregel die in dit geval leidend is (zie de tweet hieronder).

PSV - R. Union SG

PSV
1 - 3
Union Sint-Gillis
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
3
2
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Atalanta
0
0
0
4
Athletic
0
0
0
5
Atlético
0
0
0
6
Barcelona
0
0
0
7
Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
0
0
0
9
Benfica
0
0
0
10
Bodø/Glimt
0
0
0
11
Dortmund
0
0
0
12
Chelsea
0
0
0
13
Club Brugge
0
0
0
14
Frankfurt
0
0
0
15
København
0
0
0
16
Galatasaray
0
0
0
17
Inter
0
0
0
18
Juventus
0
0
0
19
Kairat
0
0
0
20
Liverpool
0
0
0
21
Man City
0
0
0
22
Marseille
0
0
0
23
Monaco
0
0
0
24
Napoli
0
0
0
25
Newcastle
0
0
0
26
Olympiakos
0
0
0
27
PSG
0
0
0
28
PSV
0
0
0
29
Pafos
0
0
0
30
Qarabağ
0
0
0
31
Real Madrid
0
0
0
32
Slavia
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Tottenham
0
0
0
35
R. Union SG
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

