Penalty Union tegen PSV terecht? Oud-topscheidsrechter geeft uitsluitsel

PSV is al vroeg in het Champions League-duel met Union Sint-Gillis op achterstand gekomen. Promise David zette de kampioen van België binnen tien minuten uit een strafschop op 0-1, maar was het wel een overtreding van die daaraan voorafging? Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende geeft uitsluitsel.

Met zeven minuten op de klok stond Pepi bij een inworp voor de Belgen mee te verdedigen op de rand van het strafschopgebied van PSV. Nadat de bal bij de eerste paal zijn kant op werd gekopt nam de Amerikaanse spits aan met de borst en wilde hij vervolgens uit de draai wegwerken. Pepi raakte echter een uit zijn rug komende tegenstander, waarna de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor gedecideerd naar de stip wees: penalty. David maakte vervolgens geen fout en stuurde Matej Kovár de verkeerde hoek in: 0-1.

Veel kijkers vragen aan Van der Ende of de penalty wel terecht was, zo schrijft de voormalige arbiter op X. Pepi kon zijn tegenstander immers niet zien aankomen en had geen enkele intentie om hem te raken. Dat is echter geen factor van belang, schrijft Van der Ende: "In dit geval was het 'onvoorzichtig' en dit staat daarover in de spelregels." Daarbij plaatst hij een screenshot van de spelregel die in dit geval leidend is (zie de tweet hieronder).