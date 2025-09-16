Mulder hoopt op Liverpool-scenario voor PSV: 'Dat kan een voordeel zijn'

Youri Mulder ziet één positief punt voor PSV aan de Champions League-loting. Het elftal van Peter Bosz treft een aantal grote clubs in het miljardenbal, maar de analist van Ziggo Sport hoopt op de laatste speeldag voor een 'Liverpool-scenario' voor de kampioen van Nederland.

PSV begint het Champions League-avontuur dinsdagavond met een thuisduel tegen de kampioen van België, Union Sint-Gillis. In de komende ronden wacht de Eindhovenaren uitwedstrijden bij Bayer Leverkusen, Olympiakos Piraeus, Liverpool én Newcastle United. In Eindhoven komen tussendoor achtereenvolgens Napoli, Atlético Madrid en, op de achtste en laatste speeldag, Bayern München nog op bezoek.

Voorafgaand aan het duel met Union spreekt Ziggo-presentator Wytse van der Goot van 'ongelooflijke kanonnen' onder de tegenstanders van PSV. "Iets te groot", beaamt Mulder, die daarna toch met een positief punt komt. "Je krijgt de kanonnen wel aan het einde. Het programma van PSV is wél gunstig, omdat je met Olympiakos, Union en Leverkusen dat nog in opbouw is, de mindere ploegen eerst treft. Daar moet je de punten halen."

"Die kanonnen, op het einde treffen ze Bayern, die zijn dan misschien al geplaatst. Dat hebben we vorig seizoen met Liverpool al gezien", vervolgt Mulder. "Die laten het tweede elftal hopelijk komen, dat zou een voordeel kunnen zijn", aldus de analist. Het Liverpool van Slot kwam vorig seizoen op de laatste speelronde op bezoek naar Eindhoven en was met zeven overwinningen uit de eerste zeven wedstrijden al lang zeker van plaatsing voor de achtste finales. Slot hield een aantal grote namen, waaronder Virgil van Dijk en Mohamed Salah, op de bank en ruimde onder meer een basisplaats in voor huidig Ajax-huurling James McConnell. PSV versloeg de Engelse grootmacht vervolgens met 3-2 en plaatste zich daardoor definitief voor de tussenronde.