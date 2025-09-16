PSV-supporters wijzen massaal naar dezelfde speler: 'Is hij kleurenblind?'

PSV beleeft vooralsnog een uiterst teleurstellende start van het Champions League-avontuur. De Eindhovenaren kijken halverwege het duel met Union Sint-Gillis tegen een 0-2 achterstand aan. Supporters van de Eindhovenaren wijzen massaal dezelfde zondebok aan: Ismail Saibari.

Al na een paar minuten spelen had Saibari de kans om PSV op voorsprong te zetten. Op aangeven van Ruben van Bommel kreeg de middenvelder een uitgelezen mogelijkheid om Kjell Scherpen te passeren, maar hij mikte van dichtbij naast het vrijwel lege doel. Verderop in de wedstrijd miste Saibari nóg een kans, terwijl hij verder grossierde in balverlies.

Supporters van PSV steken hun ongenoegen over het optreden van Saibari niet onder stoelen of banken. "Saibari wederom de zwakke schakel in een wedstrijd waar het om gaat", schrijft een fan op X. "Saibari vind ik in potentie echt een geweldige speler, maar hij moet eerst maar in vorm raken. Paul Wanner op 10 voorlopig wat mij betreft", aldus een andere supporter.