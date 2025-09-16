Live voetbal 8

PSV-supporters wijzen massaal naar dezelfde speler: 'Is hij kleurenblind?'

PSV voorafgaand aan de wedstrijd tegen Union
Foto: © Imago

Frank Hoekman
16 september 2025, 19:38

PSV beleeft vooralsnog een uiterst teleurstellende start van het Champions League-avontuur. De Eindhovenaren kijken halverwege het duel met Union Sint-Gillis tegen een 0-2 achterstand aan. Supporters van de Eindhovenaren wijzen massaal dezelfde zondebok aan: Ismail Saibari.

Al na een paar minuten spelen had Saibari de kans om PSV op voorsprong te zetten. Op aangeven van Ruben van Bommel kreeg de middenvelder een uitgelezen mogelijkheid om Kjell Scherpen te passeren, maar hij mikte van dichtbij naast het vrijwel lege doel. Verderop in de wedstrijd miste Saibari nóg een kans, terwijl hij verder grossierde in balverlies.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van PSV steken hun ongenoegen over het optreden van Saibari niet onder stoelen of banken. "Saibari wederom de zwakke schakel in een wedstrijd waar het om gaat", schrijft een fan op X. "Saibari vind ik in potentie echt een geweldige speler, maar hij moet eerst maar in vorm raken. Paul Wanner op 10 voorlopig wat mij betreft", aldus een andere supporter.

  
  
  
  
  
  
PSV - R. Union SG

PSV
1 - 3
Union Sint-Gillis
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

