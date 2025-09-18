Geen toeval dat corners Ajax de das omdeden tegen Inter? 'Dat deden ze vorig seizoen wél'

Het is geen toeval dat twee hoekschoppen Ajax woensdagavond de das omdeden tegen Internazionale, zo betoogt specialist dode spelmomenten Marco Verbeek in gesprek met de Volkskrant. De Franse spits knikte zowel vlak voor als vlak na rust raak uit een corner, waardoor de Amsterdammers het Champions League-avontuur begonnen met een 0-2 nederlaag tegen de Nerazzurri.

Verbeek legt de spelers van Ajax en Inter eens naast elkaar en ziet een 'enorm' verschil in lengte, maar óók in massa en kracht. "Inter-speler Dumfries versus Ajacied Baas scheelt een centimeter of vijf, en een kilo of 10. Wijndal en De Vrij: dat is 1 meter 76 tegen 1 meter 89. Klaassen tegenover de tweevoudig doelpuntenmaker Thuram scheelt 13 centimeter. In totaal komt Ajax bij vijf koppeltjes ruim 60 centimeter tekort, dat is veel", aldus de specialist. Daarnaast kwam Ajax een speler tekort om de Inter-luchtmacht te dekken, zo analyseert Verbeek, die uitlegt dat Ajax drie spelers 'voor de zones' had staan en vijf 'echte mandekkers', die zes Inter-aanvallers moesten verdedigen. Daardoor moest 'de niet al te grote Oliver Edvardsen', die eigenlijk op de rand van de zestien moest staan, meeverdedigen in het doelgebied.

'Dat deed Ajax vorig seizoen wél, een wezenlijk verschil'

Als Verbeek de vraag krijgt hoe teams ondanks een verschil in kracht en lengte tóch succesvol kunnen verdedigen bij corners, legt hij uit dat er drie opties zijn. Meelopen en het duel aangaan ('wat ze nu deden'), maar dat is in de woorden van de specialist 'verdomd lastig'. De tweede manier is om niet naar de bal, maar puur naar de te dekken speler te blijven kijken. "Je kunt je armen erom heen slaan zonder dat je hem aanraakt. Tegenstanders kunnen daardoor niet of moeilijker lopen. Dat omarmen zag ik woensdag niet bij Ajax, ze lopen nu mee. Dat is een wezenlijk verschil met vorig seizoen, toen deden ze dat wel."

'Achteraf is makkelijk praten, maar dat was tegen Inter wellicht een betere tactiek geweest'

De derde en laatste optie: meer afstand nemen en proberen tegenstanders op te vangen. "Dat zie ik bij Arsenal weleens terug. De mandekkers worden dan blockers. Achteraf is het makkelijk praten, maar die laatste tactiek zou wellicht beter zijn geweest tegen Inter", aldus Verbeek. Bij de 0-1 valt de specialist bovendien op dat Youri Regeer de zone bij de eerste paal moest verdedigen, maar juist naar de bal toestapte, die vervolgens over hem heen vloog. "Als je vooruit stapt, móét je hem hebben. De zone achter hem komt hierdoor vrij. Doordat Bastoni een block zet bij Weghorst, kan Thuram die zone benutten."