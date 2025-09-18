Live voetbal 2

Geen toeval dat corners Ajax de das omdeden tegen Inter? 'Dat deden ze vorig seizoen wél'

Inter scoort uit een corner tegen Ajax in de Champions League
Foto: © Imago
Frank Hoekman
18 september 2025, 16:03

Het is geen toeval dat twee hoekschoppen Ajax woensdagavond de das omdeden tegen Internazionale, zo betoogt specialist dode spelmomenten Marco Verbeek in gesprek met de Volkskrant. De Franse spits Marcus Thuram knikte zowel vlak voor als vlak na rust raak uit een corner, waardoor de Amsterdammers het Champions League-avontuur begonnen met een 0-2 nederlaag tegen de Nerazzurri.

Verbeek legt de spelers van Ajax en Inter eens naast elkaar en ziet een 'enorm' verschil in lengte, maar óók in massa en kracht. "Inter-speler Dumfries versus Ajacied Baas scheelt een centimeter of vijf, en een kilo of 10. Wijndal en De Vrij: dat is 1 meter 76 tegen 1 meter 89. Klaassen tegenover de tweevoudig doelpuntenmaker Thuram scheelt 13 centimeter. In totaal komt Ajax bij vijf koppeltjes ruim 60 centimeter tekort, dat is veel", aldus de specialist. Daarnaast kwam Ajax een speler tekort om de Inter-luchtmacht te dekken, zo analyseert Verbeek, die uitlegt dat Ajax drie spelers 'voor de zones' had staan en vijf 'echte mandekkers', die zes Inter-aanvallers moesten verdedigen. Daardoor moest 'de niet al te grote Oliver Edvardsen', die eigenlijk op de rand van de zestien moest staan, meeverdedigen in het doelgebied.

'Dat deed Ajax vorig seizoen wél, een wezenlijk verschil'

Artikel gaat verder onder video

Als Verbeek de vraag krijgt hoe teams ondanks een verschil in kracht en lengte tóch succesvol kunnen verdedigen bij corners, legt hij uit dat er drie opties zijn. Meelopen en het duel aangaan ('wat ze nu deden'), maar dat is in de woorden van de specialist 'verdomd lastig'. De tweede manier is om niet naar de bal, maar puur naar de te dekken speler te blijven kijken. "Je kunt je armen erom heen slaan zonder dat je hem aanraakt. Tegenstanders kunnen daardoor niet of moeilijker lopen. Dat omarmen zag ik woensdag niet bij Ajax, ze lopen nu mee. Dat is een wezenlijk verschil met vorig seizoen, toen deden ze dat wel."

'Achteraf is makkelijk praten, maar dat was tegen Inter wellicht een betere tactiek geweest'

De derde en laatste optie: meer afstand nemen en proberen tegenstanders op te vangen. "Dat zie ik bij Arsenal weleens terug. De mandekkers worden dan blockers. Achteraf is het makkelijk praten, maar die laatste tactiek zou wellicht beter zijn geweest tegen Inter", aldus Verbeek. Bij de 0-1 valt de specialist bovendien op dat Youri Regeer de zone bij de eerste paal moest verdedigen, maar juist naar de bal toestapte, die vervolgens over hem heen vloog. "Als je vooruit stapt, móét je hem hebben. De zone achter hem komt hierdoor vrij. Doordat Bastoni een block zet bij Weghorst, kan Thuram die zone benutten."

Neefje Barry
133 Reacties
6 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oei, dat klinken als een hoop tactische keuzes die de trainer dus verkeerd heeft gemaakt. Dat krijg je met een trainer die zelf nog in de luiers zit. Eigenlijk nog niet klaar voor het echte werk. Terecht dat er zowel intern als onder supporters zoveel onvrede heerst over o.a. heitinga. Slechte zaak om zo'n trainer aan te houden.

Zadkine
292 Reacties
622 Dagen lid
3.050 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neefje Barry zo een jongen moet je toch minimaal een seizoen de kans geven om op zijn minst de cornerproblematiek op te lossen. Het blijft een godenzoon en die gooi je niet zomaar bij het oudvuil en zeker niet als gevallen topclub.

Neefje Barry
133 Reacties
6 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Zadkine kleine stapjes voor 'speciale' trainers 😂 krijgen ze misschien zelfs wel subsidie voor.

Arena
743 Reacties
38 Dagen lid
1.958 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een belachelijke vergelijking. Alsof ene Marco Verbeek zich precies kan herinneren hoe een club een seizoen eerder verdedigend te werk is gegaan en of ze toen wel of niet veel hun armen hebben gebruikt. Wat is dat voor een fantast?

Neefje Barry
133 Reacties
6 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena lezen we mee redactie? Zomaar iemand een fantast noemen? Is notabene een specialist dode spelmomenten en die trek je vervolgens in twijfel 😂

ERIMIR
3.549 Reacties
438 Dagen lid
37.867 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je kan het probleem oplossen door zowel Sutalo en Itakura beiden 1,88m die zowel kopkracht en massa bezitten als centrale verdedigers op te stellen. Tenslotte bij beide doelpalen een mannetje te zetten.

CG
2.372 Reacties
786 Dagen lid
13.294 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Überhaupt lijkt de defensie bij Ajax erg slecht. Ajax is (alleen) een aanvallend ingesteld voetbalclub. Dat was wel heel erg sterk zichtbaar tegen Inter Milaan !!

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Marcus Thuram

Marcus Thuram
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 28 jaar (6 aug. 1997)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
3
3
2024/2025
Inter
32
14
2023/2024
Inter
35
13
2022/2023
M'gladbach
30
13

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
PSG
1
4
3
2
R. Union SG
1
2
3
3
Bayern München
1
2
3
4
Arsenal
1
2
3
5
Inter
1
2
3
6
Qarabağ
1
1
3
7
Liverpool
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham
1
1
3
10
Dortmund
1
0
1
11
Juventus
1
0
1
12
Bodø/Glimt
1
0
1
13
Slavia
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
15
Pafos
1
0
1
16
Barcelona
0
0
0
17
Leverkusen
0
0
0
18
Club Brugge
0
0
0
19
Frankfurt
0
0
0
20
København
0
0
0
21
Galatasaray
0
0
0
22
Kairat
0
0
0
23
Man City
0
0
0
24
Monaco
0
0
0
25
Napoli
0
0
0
26
Newcastle
0
0
0
27
Sporting
0
0
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Benfica
1
-1
0
30
Marseille
1
-1
0
31
Villarreal
1
-1
0
32
Chelsea
1
-2
0
33
PSV
1
-2
0
34
Ajax
1
-2
0
35
Athletic
1
-2
0
36
Atalanta
1
-4
0

Complete Stand

