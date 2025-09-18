Live voetbal

Nederlandse pers zegt hetzelfde over rentree Kasper Dolberg bij Ajax

Kasper Dolberg van Ajax
Foto: © Imago
5 reacties
Niels Hassfeld
18 september 2025, 12:00

Kasper Dolberg heeft weinig uit kunnen richten bij zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA tegen Internazionale (0-2 nederlaag), zo ziet de Nederlandse pers. De Deen werd bij zijn entree met luid gejuich ontvangen door de fans van Ajax, maar werd vrij snel onschadelijk gemaakt door de Italianen.

Ajax haalde Dolberg deze zomer terug naar Amsterdam, als vervanger van de vertrokken Brian Brobbey. De Deen bleef afgelopen weekend nog negentig minuten op de bank, maar kwam woensdag in de 63ste minuut binnen de lijnen voor Wout Weghorst. Het NRC hoort ‘gejoel’ in de Johan Cruijff ArenA als Dolberg zijn hesje uittrekt. “Dat gaat over in hartstochtelijk gejuich als hij wordt ingebracht voor Weghorst.” De krant denkt dat dit komt doordat hij de fans herinnert aan het succes van Ajax in 2019, toen de halve finale van de Champions League werd gehaald. “Maar ook hij kan het verschil niet maken.”

Artikel gaat verder onder video

Ook Trouw zag dat Dolberg uit volle borst werd toegejuicht, maar dat de Deen ‘eenvoudig onschadelijk werd gemaakt’. Die conclusie wordt ook getrokken door het Algemeen Dagblad. “Er viel niets te juichen, of het moest de rentree van Kasper Dolberg zijn. Hij werd met een mooie en luide ovatie als een verlosser onthaald, maar kon in het laatste halfuur ook niks uitrichten.”

Dat Weghorst naar de kant werd gehaald voor Dolberg, is volgens Het Parool een ‘opmerkelijke’ keuze. “Wout Weghorst speelde opvallend goed. Om onder de druk van Inter uit te komen speelde Ajax vaak de lange bal, die Weghorst in de directe duels met Stefan de Vrij prima verwerkte. Ook in het druk zetten op de defensie van Inter was Weghorst waardevol.” Die mening deelt De Telegraaf niet, want volgens de krant zou Weghorst ‘onzichtbaar’ zijn geweest. “Na een paar minuten kopte Dolberg al op het Italiaanse doel, maar Sommer had er geen moeite mee. Zoals de Italianen moeiteloos de overwinning over de streep trokken.”

John Heitinga

Heitinga geeft gênante fout toe: 'Klopt, dat kwam door ons'

  • Gisteren, 23:40
  • Gisteren, 23:40
Stefan de Vrij

De Vrij verbaasd na Ajax – Inter: ‘Waar heb je dat geleerd?’

  • Gisteren, 23:30
  • Gisteren, 23:30
Virgil van Dijk

Van Dijk bezorgt Slot waanzinnig verjaardagscadeau, Simeone door het lint

  • Gisteren, 23:02
  • Gisteren, 23:02
Ome Barend
440 Reacties
18 Dagen lid
485 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kapitaal vernietiging. En je ziet Weghorst gaat dit niet lang meer accepteren. Ik zie (helaas) een flinke rel aankomen.. waar is Ajax toch mee bezig? Het Manchester United van ons koude kikkerlandje.

Neefje Barry
118 Reacties
5 Dagen lid
60 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend en dat terwijl ze het geld heel hard nodig hebben. Echt zo zonde.

Ome Barend
440 Reacties
18 Dagen lid
485 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neefje Barry ik vond de aankopen van Mislintat nog beter.

Neefje Barry
118 Reacties
5 Dagen lid
60 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daarom hebben meerdere specialisten al aangegeven deze aankoop niet te snappen. Ze moesten hun halve selectie verkopen voor deze speler, maar hij maakt ajax niet beter. En door deze aankoop is je andere spits (die wel scoorde) door zijn komst onzeker en ontevreden geworden. Het gaat echt bergafwaarts. Ik zie het somber in voor deze club.

Arena
733 Reacties
38 Dagen lid
1.946 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is zijn rentree bij zijn nieuwe club, dus dat is al lastig. En dan ook nog eens tegen een lastige tegenstander en in een half uurtje vrij weinig bruikbare ballen krijgen. Eén goede kopkans. Veel te vroeg om hem te beoordelen en al helemaal veel te vroeg om hem op deze manier af te schilderen.

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
PSG
1
4
3
2
R. Union SG
1
2
3
3
Bayern München
1
2
3
4
Arsenal
1
2
3
5
Inter
1
2
3
6
Qarabağ
1
1
3
7
Liverpool
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham
1
1
3
10
Dortmund
1
0
1
11
Juventus
1
0
1
12
Bodø/Glimt
1
0
1
13
Slavia
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
15
Pafos
1
0
1
16
Barcelona
0
0
0
17
Leverkusen
0
0
0
18
Club Brugge
0
0
0
19
Frankfurt
0
0
0
20
København
0
0
0
21
Galatasaray
0
0
0
22
Kairat
0
0
0
23
Man City
0
0
0
24
Monaco
0
0
0
25
Napoli
0
0
0
26
Newcastle
0
0
0
27
Sporting
0
0
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Benfica
1
-1
0
30
Marseille
1
-1
0
31
Villarreal
1
-1
0
32
Chelsea
1
-2
0
33
PSV
1
-2
0
34
Ajax
1
-2
0
35
Athletic
1
-2
0
36
Atalanta
1
-4
0

