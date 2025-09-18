Nederlandse pers zegt hetzelfde over rentree Kasper Dolberg bij Ajax

heeft weinig uit kunnen richten bij zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA tegen Internazionale (0-2 nederlaag), zo ziet de Nederlandse pers. De Deen werd bij zijn entree met luid gejuich ontvangen door de fans van Ajax, maar werd vrij snel onschadelijk gemaakt door de Italianen.

Ajax haalde Dolberg deze zomer terug naar Amsterdam, als vervanger van de vertrokken Brian Brobbey. De Deen bleef afgelopen weekend nog negentig minuten op de bank, maar kwam woensdag in de 63ste minuut binnen de lijnen voor Wout Weghorst. Het NRC hoort ‘gejoel’ in de Johan Cruijff ArenA als Dolberg zijn hesje uittrekt. “Dat gaat over in hartstochtelijk gejuich als hij wordt ingebracht voor Weghorst.” De krant denkt dat dit komt doordat hij de fans herinnert aan het succes van Ajax in 2019, toen de halve finale van de Champions League werd gehaald. “Maar ook hij kan het verschil niet maken.”

Ook Trouw zag dat Dolberg uit volle borst werd toegejuicht, maar dat de Deen ‘eenvoudig onschadelijk werd gemaakt’. Die conclusie wordt ook getrokken door het Algemeen Dagblad. “Er viel niets te juichen, of het moest de rentree van Kasper Dolberg zijn. Hij werd met een mooie en luide ovatie als een verlosser onthaald, maar kon in het laatste halfuur ook niks uitrichten.”

Dat Weghorst naar de kant werd gehaald voor Dolberg, is volgens Het Parool een ‘opmerkelijke’ keuze. “Wout Weghorst speelde opvallend goed. Om onder de druk van Inter uit te komen speelde Ajax vaak de lange bal, die Weghorst in de directe duels met Stefan de Vrij prima verwerkte. Ook in het druk zetten op de defensie van Inter was Weghorst waardevol.” Die mening deelt De Telegraaf niet, want volgens de krant zou Weghorst ‘onzichtbaar’ zijn geweest. “Na een paar minuten kopte Dolberg al op het Italiaanse doel, maar Sommer had er geen moeite mee. Zoals de Italianen moeiteloos de overwinning over de streep trokken.”