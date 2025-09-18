Driessen schetst doemscenario: 'Mission impossible, gaan puntloos onderaan bungelen'

Valentijn Driessen heeft er geen vertrouwen in dat Ajax en PSV bij de bovenste 24 gaan eindigen in de competitiefase van de Champions League, stelt hij in De Telegraaf. De chef voetbal van de krant kijkt ook niet uit naar het onderlinge duel van zondag en verwacht een wedstrijd van ‘de lamme tegen de blinde’.

PSV en Ajax staan zondagmiddag in Eindhoven tegenover elkaar voor de eerste topper van het seizoen. De nummers twee en drie van de Eredivisie zullen moeten winnen om in het spoor van de nog foutloze koploper Feyenoord te blijven. Een goede generale kenden de Eindhovenaren en de Amsterdammers echter niet. PSV ging in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Union Sint-Gillis (1-3), terwijl Ajax de meerdere moest erkennen in Inter (0-2).

Artikel gaat verder onder video

Voor beide ploegen lijkt eindigen bij de bovenste 24 in de competitiefase van de Champions League een zeer lastige opgave. In het geval van PSV omschrijft Driessen het zelfs als een ‘mission impossible’, gezien het programma met onder meer Liverpool, Bayern München, Atletico Madrid, Napoli en Newcastle United. Voor Ajax is er op papier meer perspectief, maar de journalist betwijfelt of de ploeg van John Heitinga de ‘mentale tik’ kan verwerken als het in de volgende wedstrijden ook verliest bij Olympique Marseille en Chelsea en daarmee ‘puntloos onderaan bungelt’. “Het is niet zo dat het huidige, labiel presterende Ajax voldoende kwaliteit bezit of mentale veerkracht om tegenslag te parkeren.”

Driessen verwacht dat de ‘kansloze Europese nederlagen’ van deze week snel op de achtergrond zullen verdwijnen in de aanloop naar het topduel in het Philips Stadion. “De topper zal ongetwijfeld behoorlijk opgepompt worden.” Toch kijkt de verslaggever nog niet echt uit naar de wedstrijd. “Maar wie eerlijk durft te zijn zal weten dat PSV-Ajax, afgezet tegen het Champions League-niveau, een wedstrijd wordt van de lamme tegen de blinde.”