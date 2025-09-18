Live voetbal

Ochtendkranten wijzen massaal naar een man na nederlaag Ajax tegen Inter

Ajax Inter Taylor Klaassen
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
18 september 2025, 08:34

Davy Klaassen zag er woensdag niet goed uit in de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale (0-2), zo stellen de ochtendkranten. De middenvelder kreeg bij hoekschoppen de taak om Marcus Thuram af te stoppen, maar slaagde daar tot twee keer toe niet in.

Thuram was woensdag in de Johan Cruijff ArenA de grote man voor Inter. Drie minuten voor rust kopte hij de openingstreffer binnen uit een hoekschop, een kunstje dat hij twee minuten na de pauze herhaalde. “In beide gevallen was de Franse spits oud-teamgenoot Davy Klaassen de baas in de lucht”, wijst het Algemeen Dagblad naar de aanvoerder van Ajax. Een dag voor de wedstrijd had juist hij de luchtmacht van Inter aangewezen als belangrijk wapen. Wel gaf Klaassen toe dat hij geen kopduels zou winnen van Yann Bisseck, maar dat je het iemand wel erg lastig kan maken.

“De 1,96m lange mandekker speelde niet. Thuram wel”, blikt de krant terug op die uitspraak. “Klaassen, dik tien centimeter korter, was zijn bewaker bij corners. Maar ook hij kon het hem niet lastig genoeg maken. Zo werden twee dode-spelmomenten en twee rake kopstoten Ajax fataal, na een minuut of veertig waarin het de verliezend finalist aardig partij bood.”

Ook De Telegraaf zag dat de hoekschoppen door Ajax niet goed werden verdedigd. “De Ajacieden Klaassen en Itakura hadden in de lucht niets in te brengen tegen de Franse geweldenaar”, klinkt de omschrijving van de tweede treffer van Thuram. De Volkskrant zag dat Klaassen ‘slechts figurant was in het tafereel van macht’ bij het verdedigen van de spits van de Italianen.

John Heitinga

Heitinga geeft gênante fout toe: 'Klopt, dat kwam door ons'

Stefan de Vrij

De Vrij verbaasd na Ajax – Inter: ‘Waar heb je dat geleerd?’

Virgil van Dijk

Van Dijk bezorgt Slot waanzinnig verjaardagscadeau, Simeone door het lint

descheids
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi om de Nederlandse clubs in de CL actief te zien. Toch het hoogste podium met het meeste geld tegen de sterkste tegenstanders. Ze zijn net begonnen al heeft PSV wel de zwaarste loting van alle clubs is berekend.

ERIMIR
3.543 Reacties
437 Dagen lid
37.855 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Itakura had die taak op zich moeten nemen. Bij de 2e goal werd die wel met zijn 1,88m samen met Klaassen in de lucht verslagen door Thuram.

Hurricane.
353 Reacties
407 Dagen lid
2.365 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klaassen kan echt niet meer. Net als Weghorst komen in alles te kort. Wel weer zonde dat er weer geen punten gehaald zijn voor Nederland. Of zal ajax dit weer bewust doen.

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
2
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

