Ochtendkranten wijzen massaal naar een man na nederlaag Ajax tegen Inter

zag er woensdag niet goed uit in de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale (0-2), zo stellen de ochtendkranten. De middenvelder kreeg bij hoekschoppen de taak om af te stoppen, maar slaagde daar tot twee keer toe niet in.

Thuram was woensdag in de Johan Cruijff ArenA de grote man voor Inter. Drie minuten voor rust kopte hij de openingstreffer binnen uit een hoekschop, een kunstje dat hij twee minuten na de pauze herhaalde. “In beide gevallen was de Franse spits oud-teamgenoot Davy Klaassen de baas in de lucht”, wijst het Algemeen Dagblad naar de aanvoerder van Ajax. Een dag voor de wedstrijd had juist hij de luchtmacht van Inter aangewezen als belangrijk wapen. Wel gaf Klaassen toe dat hij geen kopduels zou winnen van Yann Bisseck, maar dat je het iemand wel erg lastig kan maken.

“De 1,96m lange mandekker speelde niet. Thuram wel”, blikt de krant terug op die uitspraak. “Klaassen, dik tien centimeter korter, was zijn bewaker bij corners. Maar ook hij kon het hem niet lastig genoeg maken. Zo werden twee dode-spelmomenten en twee rake kopstoten Ajax fataal, na een minuut of veertig waarin het de verliezend finalist aardig partij bood.”

Ook De Telegraaf zag dat de hoekschoppen door Ajax niet goed werden verdedigd. “De Ajacieden Klaassen en Itakura hadden in de lucht niets in te brengen tegen de Franse geweldenaar”, klinkt de omschrijving van de tweede treffer van Thuram. De Volkskrant zag dat Klaassen ‘slechts figurant was in het tafereel van macht’ bij het verdedigen van de spits van de Italianen.