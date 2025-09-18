Sneijder compleet verbijsterd door interview Weghorst

Wesley Sneijder heeft met grote verbazing geluisterd naar het interview van na afloop van Ajax - Internazionale (0-2). De spits gaf bij Ziggo Sport aan dat hij van mening was dat zowel hijzelf als zijn ploeg goed in de wedstrijd zaten. Sneijder is het daar absoluut niet mee eens en stelt dat Weghorst een dag later met een nieuwe conclusie moet komen.

Ajax begon woensdag aan de Champions League-campagne in eigen huis tegen Inter. De verliezend finalist van vorig seizoen bleek een maat te groot voor de Amsterdammers, die door twee treffers van Marcus Thuram met lege handen achterbleven. Bij Ziggo Sport krijgt Weghorst de vraag of hij meer had kunnen betekenen voor Ajax. “Ik vond dat ik er goed in zat”, begint de spits. “Ik voelde me goed en sterk. Het was een mooie avond met de sfeer en het publiek.” Weghorst geeft vervolgens toe dat hij baalde van zijn wissel. “Op naar de volgende. We zijn op de goede weg en hebben onze huid duur verkocht. De details verbeteren en dan kunnen we volgende keer punten pakken.”

Na het interview vat Hélène Hendriks samen dat Weghorst van mening was dat hijzelf en Ajax een goede wedstrijd hebben gespeeld. “Ik denk dat Wout er nog even een nachtje over moet slapen en morgen met een nieuwe conclusie moet komen”, antwoordt Sneijder vrijwel direct. “Ik ben het totaal oneens met Wout.”

De oud-voetballer geeft wel toe dat Weghorst stelt dat dit zijn gevoel is. “Dat kan je gevoel zijn, maar voor 99 procent van onze kijkers vanavond was het gevoel heel anders. Hij denkt dan net na zo'n wedstrijd: ik heb vier ballen geraakt en vijf kopduels gewonnen, dan zit ik er wel lekker in. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo”, besluit Sneijder.