Sneijder compleet verbijsterd door interview Weghorst

Wesley Sneijder en Theo Janssen
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Niels Hassfeld
18 september 2025, 07:55   Bijgewerkt: 08:30

Wesley Sneijder heeft met grote verbazing geluisterd naar het interview van Wout Weghorst na afloop van Ajax - Internazionale (0-2). De spits gaf bij Ziggo Sport aan dat hij van mening was dat zowel hijzelf als zijn ploeg goed in de wedstrijd zaten. Sneijder is het daar absoluut niet mee eens en stelt dat Weghorst een dag later met een nieuwe conclusie moet komen.

Ajax begon woensdag aan de Champions League-campagne in eigen huis tegen Inter. De verliezend finalist van vorig seizoen bleek een maat te groot voor de Amsterdammers, die door twee treffers van Marcus Thuram met lege handen achterbleven. Bij Ziggo Sport krijgt Weghorst de vraag of hij meer had kunnen betekenen voor Ajax. “Ik vond dat ik er goed in zat”, begint de spits. “Ik voelde me goed en sterk. Het was een mooie avond met de sfeer en het publiek.” Weghorst geeft vervolgens toe dat hij baalde van zijn wissel. “Op naar de volgende. We zijn op de goede weg en hebben onze huid duur verkocht. De details verbeteren en dan kunnen we volgende keer punten pakken.”

Artikel gaat verder onder video

Na het interview vat Hélène Hendriks samen dat Weghorst van mening was dat hijzelf en Ajax een goede wedstrijd hebben gespeeld. “Ik denk dat Wout er nog even een nachtje over moet slapen en morgen met een nieuwe conclusie moet komen”, antwoordt Sneijder vrijwel direct. “Ik ben het totaal oneens met Wout.”

De oud-voetballer geeft wel toe dat Weghorst stelt dat dit zijn gevoel is. “Dat kan je gevoel zijn, maar voor 99 procent van onze kijkers vanavond was het gevoel heel anders. Hij denkt dan net na zo'n wedstrijd: ik heb vier ballen geraakt en vijf kopduels gewonnen, dan zit ik er wel lekker in. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo”, besluit Sneijder.

John Heitinga

Heitinga geeft gênante fout toe: 'Klopt, dat kwam door ons'

  • Gisteren, 23:40
  • Gisteren, 23:40
Stefan de Vrij

De Vrij verbaasd na Ajax – Inter: ‘Waar heb je dat geleerd?’

  • Gisteren, 23:30
  • Gisteren, 23:30
Virgil van Dijk

Van Dijk bezorgt Slot waanzinnig verjaardagscadeau, Simeone door het lint

  • Gisteren, 23:02
  • Gisteren, 23:02
ERIMIR
3.543 Reacties
437 Dagen lid
37.855 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst had niks klaargemaakt, volgende wedstrijd banken.

dilima1966
2.583 Reacties
829 Dagen lid
15.521 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Woutje had ze bril niet op die loopt over het veld net of die 80 km hard gelopen heeft lui.moe en te veel kansen gemist gewoon weer opstellen de volgende keer heitinga een tweede Brobbey is woutje

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
3
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
PSG
1
4
3
2
R. Union SG
1
2
3
3
Bayern München
1
2
3
4
Arsenal
1
2
3
5
Inter
1
2
3
6
Qarabağ
1
1
3
7
Liverpool
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham
1
1
3
10
Dortmund
1
0
1
11
Juventus
1
0
1
12
Bodø/Glimt
1
0
1
13
Slavia
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
15
Pafos
1
0
1
16
Barcelona
0
0
0
17
Leverkusen
0
0
0
18
Club Brugge
0
0
0
19
Frankfurt
0
0
0
20
København
0
0
0
21
Galatasaray
0
0
0
22
Kairat
0
0
0
23
Man City
0
0
0
24
Monaco
0
0
0
25
Napoli
0
0
0
26
Newcastle
0
0
0
27
Sporting
0
0
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Benfica
1
-1
0
30
Marseille
1
-1
0
31
Villarreal
1
-1
0
32
Chelsea
1
-2
0
33
PSV
1
-2
0
34
Ajax
1
-2
0
35
Athletic
1
-2
0
36
Atalanta
1
-4
0

