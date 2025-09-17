Wout Weghorst baalt gigantisch van Ajax-coach John Heitinga

De frustratie en teleurstelling droop van het gezicht van Wout Weghorst af in de 63e minuut van de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale. Het was het moment dat de spits werd door zijn trainer John Heitinga naar de kant werd gehaald. En daar baalde Weghorst enorm van.
Met een gespannen gezicht keek Weghorst in de 6e minuut van de wedstrijd naar de zijkant toe, waar Kasper Dolberg klaar stond om zijn debuut te maken in het shirt van Ajax. Door de 0-2 achterstand tegen Internazionale had Heitinga ervoor kunnen kiezen om met Dolberg én Weghorst te gaan spelen in de voorhoede. Daar had laatstgenoemde natuurlijk op gehoopt. Dat gebeurde echter niet.
Ajax ging namelijk niet met twee centrumspitsen spelen. Weghorst moest het veld verlaten voor Dolberg, tot enthousiasme van het Ajax-publiek. Niet omdat ze Weghorst niet willen zien spelen, maar omdat ze blij zijn met de rentree van Dolberg in het shirt van Ajax. De enige in de Johan Cruijff ArenA die op het moment van de wissel niet blij was, was dus Weghorst.
Zie hieronder de reactie van Weghorst op het moment dat de vierde man het bord met nummer 25 (het nummer van Weghorst) de lucht in houdt:
Het blijft rommelen binnen ajax. De club staat in de fik, er is een compleet wanbeleid, aanwinsten waarvoor de halve selectie voor is verkocht zitten op de bank en spelers zijn dus zwaar ontevreden met de trainer in de luier. Wat een afgang deze club.
Wat een drama wordt hier weer gemaakt. Ajax speelde 1ste helft best goed Gods had 1-0 op de schoen helaas heeft hij hem niet gemaakt. Waardoor inter snel de 0-1 binnen tikt. Dan denk je bij rust misschien nog spannend maar de 2de goal ging vrij snel en toen was het eerlijk gezegd beslist. Inter heeft verdient gewonnen. Nu staat psv te wachten 2 ploegen die allebei hebben verloren. Ik denk toch dat mijn clubje gaat verliezen van psv. Tja ik ben niet positief maar wel realistisch psv uit is altijd moeilijk!
