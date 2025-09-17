Wout Weghorst baalt gigantisch van Ajax-coach John Heitinga

De frustratie en teleurstelling droop van het gezicht van af in de 63e minuut van de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale. Het was het moment dat de spits werd door zijn trainer John Heitinga naar de kant werd gehaald. En daar baalde Weghorst enorm van.

Met een gespannen gezicht keek Weghorst in de 6e minuut van de wedstrijd naar de zijkant toe, waar Kasper Dolberg klaar stond om zijn debuut te maken in het shirt van Ajax. Door de 0-2 achterstand tegen Internazionale had Heitinga ervoor kunnen kiezen om met Dolberg én Weghorst te gaan spelen in de voorhoede. Daar had laatstgenoemde natuurlijk op gehoopt. Dat gebeurde echter niet.

Ajax ging namelijk niet met twee centrumspitsen spelen. Weghorst moest het veld verlaten voor Dolberg, tot enthousiasme van het Ajax-publiek. Niet omdat ze Weghorst niet willen zien spelen, maar omdat ze blij zijn met de rentree van Dolberg in het shirt van Ajax. De enige in de Johan Cruijff ArenA die op het moment van de wissel niet blij was, was dus Weghorst.

Zie hieronder de reactie van Weghorst op het moment dat de vierde man het bord met nummer 25 (het nummer van Weghorst) de lucht in houdt: