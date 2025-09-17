Live voetbal

Wout Weghorst baalt gigantisch van Ajax-coach John Heitinga

Tijmen Gerritsen
17 september 2025, 22:34

De frustratie en teleurstelling droop van het gezicht van Wout Weghorst af in de 63e minuut van de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale. Het was het moment dat de spits werd door zijn trainer John Heitinga naar de kant werd gehaald. En daar baalde Weghorst enorm van.

Met een gespannen gezicht keek Weghorst in de 6e minuut van de wedstrijd naar de zijkant toe, waar Kasper Dolberg klaar stond om zijn debuut te maken in het shirt van Ajax. Door de 0-2 achterstand tegen Internazionale had Heitinga ervoor kunnen kiezen om met Dolberg én Weghorst te gaan spelen in de voorhoede. Daar had laatstgenoemde natuurlijk op gehoopt. Dat gebeurde echter niet.

Ajax ging namelijk niet met twee centrumspitsen spelen. Weghorst moest het veld verlaten voor Dolberg, tot enthousiasme van het Ajax-publiek. Niet omdat ze Weghorst niet willen zien spelen, maar omdat ze blij zijn met de rentree van Dolberg in het shirt van Ajax. De enige in de Johan Cruijff ArenA die op het moment van de wissel niet blij was, was dus Weghorst.

Zie hieronder de reactie van Weghorst op het moment dat de vierde man het bord met nummer 25 (het nummer van Weghorst) de lucht in houdt:

Weghorst Ajax
© Ziggo

Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga lijkt met uitspraak over Gloukh ook te refereren aan eigen baanzekerheid

  • Gisteren, 22:54
  • Gisteren, 22:54
Peter Bosz

Bosz neemt PSV-schlemiel niets kwalijk: 'Dat reken ik hem zéker niet aan'

  • Gisteren, 21:37
  • Gisteren, 21:37
Union viert een treffer tegen PSV

Belgische media in jubelstemming: 'PSV vernederd door Brusselse CL-debutant'

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
Vriendje Stokvis
1.290 Reacties
363 Dagen lid
7.917 Likes
Vriendje Stokvis
avatar

Woutje koekwous was niet blij. Dit gaat een staart krijgen. Her rommelt flink bij ajax. Ik zie het somber in.

Neefje Barry
97 Reacties
5 Dagen lid
52 Likes
Neefje Barry
avatar

Het blijft rommelen binnen ajax. De club staat in de fik, er is een compleet wanbeleid, aanwinsten waarvoor de halve selectie voor is verkocht zitten op de bank en spelers zijn dus zwaar ontevreden met de trainer in de luier. Wat een afgang deze club.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
avatar

Dolberg is ook niks joh.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
avatar

@Voetbalhoofdstad 🤣🤣😂!!! Hahahaha jij vond wel dat Dolberg er nog wat swung inbracht? In de broekzak van Stefan de Vrij.

CG
2.361 Reacties
786 Dagen lid
13.292 Likes
CG
avatar

@Ome Barend. Dolberg kwam erin toen we al met 0 - 2 achter stonden. Toen was de wedstrijd al gespeeld !!

Derk62
388 Reacties
769 Dagen lid
1.752 Likes
Derk62
avatar

Ja hoor die lezen mee, mietje

Henk Postulart
97 Reacties
973 Dagen lid
924 Likes
Henk Postulart
avatar

Wat een drama wordt hier weer gemaakt. Ajax speelde 1ste helft best goed Gods had 1-0 op de schoen helaas heeft hij hem niet gemaakt. Waardoor inter snel de 0-1 binnen tikt. Dan denk je bij rust misschien nog spannend maar de 2de goal ging vrij snel en toen was het eerlijk gezegd beslist. Inter heeft verdient gewonnen. Nu staat psv te wachten 2 ploegen die allebei hebben verloren. Ik denk toch dat mijn clubje gaat verliezen van psv. Tja ik ben niet positief maar wel realistisch psv uit is altijd moeilijk!

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
avatar

@Henk Postulart ging Godts nog gebaartjes maken na zijn gemiste kans?

CG
2.361 Reacties
786 Dagen lid
13.292 Likes
CG
avatar

Ik had het nog wel willen zien als wij met 1-0 vóór zouden staan, hoe het dan verlopen zou zijn. Inter is ook niet in vorm wat ook zichtbaar was. En tóch zijn ze beter. Cruijff zou gezegd hebben : Klinkt logisch !!

jabadabadoe
9 Reacties
52 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
avatar

De provocateurs zijn stil vanavond of ze verwijderen hun eerdere bijdragen.

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
avatar

Niet collegiaal van Weghorst om je zo te gedragen. Ik zou het niet erg vinden als die zou vertrekken.

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
R. Union SG
1
2
3
2
Arsenal
1
2
3
3
Qarabağ
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham
1
1
3
6
Dortmund
1
0
1
7
Juventus
1
0
1
8
Bodø/Glimt
1
0
1
9
Slavia
1
0
1
10
Olympiakos
1
0
1
11
Pafos
1
0
1
12
Ajax
0
0
0
13
Atalanta
0
0
0
14
Atlético
0
0
0
15
Barcelona
0
0
0
16
Leverkusen
0
0
0
17
Bayern München
0
0
0
18
Chelsea
0
0
0
19
Club Brugge
0
0
0
20
Frankfurt
0
0
0
21
København
0
0
0
22
Galatasaray
0
0
0
23
Inter
0
0
0
24
Kairat
0
0
0
25
Liverpool
0
0
0
26
Man City
0
0
0
27
Monaco
0
0
0
28
Napoli
0
0
0
29
Newcastle
0
0
0
30
PSG
0
0
0
31
Sporting
0
0
0
32
Benfica
1
-1
0
33
Marseille
1
-1
0
34
Villarreal
1
-1
0
35
PSV
1
-2
0
36
Athletic
1
-2
0

Complete Stand

