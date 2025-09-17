Schandalige actie tijdens opkomst Ajax en Inter: 'Doe normaal!'

Voetbalsupporters zijn onaangenaam verrast door een nieuwe reclame van Ziggo Sport tijdens Champions League-wedstrijden. De reclame verschijnt nog geen moment na het inzetten van de hymne op het scherm van Ziggo Sport, en dat valt erg slecht: "Wat een schande!"

Dinsdagavond werden de nieuwe reclames ook al gespot tijdens de wedstrijd tussen PSV en Union Saint-Gilloise en woensdag was het opnieuw raak. Het commentaar van verslaggever Vincent Schildkamp werd onderbroken door de reclames van Ziggo Sport. Het zorgt onder supporters van alle twee de clubs voor de nodige frustraties.

"Wat is nou voor iets achterlijks? Nog even wat reclame er tussendoor pompen voordat je aftrapt? Man, man". verzucht een supporter van Ajax. "Echt schandalig reclame 1 minuut voor de wedstrijd!", schrijft een andere Ajacied. "De tijd dat er reclames tijdens de wedstrijd komen is niet ver weg", denkt een ander.

PSV-supporters reageerden dinsdag op soortgelijke wijze: "Wat een schande die reclame tussendoor na de Champions League-hymne. We betalen meer dan genoeg. Doe normaal", schrijft een supporter op X. "Ziggo Sport, willen jullie hier meteen mee ophouden? Wat een belachelijke reclame, dit is toch geen moment voor een reclame? Doe normaal", vindt een ander.