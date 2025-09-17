Live voetbal 6

Schandalige actie tijdens opkomst Ajax en Inter: 'Doe normaal!'

17 september 2025, 21:05

Voetbalsupporters zijn onaangenaam verrast door een nieuwe reclame van Ziggo Sport tijdens Champions League-wedstrijden. De reclame verschijnt nog geen moment na het inzetten van de hymne op het scherm van Ziggo Sport, en dat valt erg slecht: "Wat een schande!"

Dinsdagavond werden de nieuwe reclames ook al gespot tijdens de wedstrijd tussen PSV en Union Saint-Gilloise en woensdag was het opnieuw raak. Het commentaar van verslaggever Vincent Schildkamp werd onderbroken door de reclames van Ziggo Sport. Het zorgt onder supporters van alle twee de clubs voor de nodige frustraties.

Volg in dit liveblog de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale:

"Wat is nou voor iets achterlijks? Nog even wat reclame er tussendoor pompen voordat je aftrapt? Man, man". verzucht een supporter van Ajax. "Echt schandalig reclame 1 minuut voor de wedstrijd!", schrijft een andere Ajacied. "De tijd dat er reclames tijdens de wedstrijd komen is niet ver weg", denkt een ander.

PSV-supporters reageerden dinsdag op soortgelijke wijze: "Wat een schande die reclame tussendoor na de Champions League-hymne. We betalen meer dan genoeg. Doe normaal", schrijft een supporter op X. "Ziggo Sport, willen jullie hier meteen mee ophouden? Wat een belachelijke reclame, dit is toch geen moment voor een reclame? Doe normaal", vindt een ander.

Vind jij dat Ziggo Sport moet stoppen met het uitzenden van reclames direct na de Champions League-hymne?

369 stemmen

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
725 Reacties
51 Dagen lid
2.178 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De miljoentjes moeten verdiend worden voor de top2. 40mln per club en counting.

CG
2.366 Reacties
786 Dagen lid
13.296 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Echt schandalig, reclames hebben voorrang op het voetbal !!

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
R. Union SG
1
2
3
2
Arsenal
1
2
3
3
Qarabağ
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham
1
1
3
6
Dortmund
1
0
1
7
Juventus
1
0
1
8
Bodø/Glimt
1
0
1
9
Slavia
1
0
1
10
Olympiakos
1
0
1
11
Pafos
1
0
1
12
Ajax
0
0
0
13
Atalanta
0
0
0
14
Atlético
0
0
0
15
Barcelona
0
0
0
16
Leverkusen
0
0
0
17
Bayern München
0
0
0
18
Chelsea
0
0
0
19
Club Brugge
0
0
0
20
Frankfurt
0
0
0
21
København
0
0
0
22
Galatasaray
0
0
0
23
Inter
0
0
0
24
Kairat
0
0
0
25
Liverpool
0
0
0
26
Man City
0
0
0
27
Monaco
0
0
0
28
Napoli
0
0
0
29
Newcastle
0
0
0
30
PSG
0
0
0
31
Sporting
0
0
0
32
Benfica
1
-1
0
33
Marseille
1
-1
0
34
Villarreal
1
-1
0
35
PSV
1
-2
0
36
Athletic
1
-2
0

