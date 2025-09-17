Live voetbal 2

'John Heitinga moet per direct ontslagen worden door Ajax'

John Heitinga Ajax
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Tijmen Gerritsen
17 september 2025, 19:33

Ajax moet zo snel mogelijk afscheid nemen van trainer John Heitinga. Dat stelt Viaplay-redacteur Nicky van der Gijp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. Volgens de zoon van voetbalanalist René van der Gijp gaat het niet werken tussen Ajax en Heitinga, waardoor de Amsterdamse club de pleister beter zo snel mogelijk van de wond kan trekken.

"Ik zou Heitinga er gewoon uitgooien, want dit gaat niet werken", zegt Van der Gijp in de podcast. Jan Boskamp, met wie hij de podcast maakt, reageert enigszins verbaasd: "Waarom?", vraagt hij zich af. "Het is gewoon geen goede trainer, dat zie je toch?"

Van der Gijp vervolgt: "Je bent het toch met mij eens dat je bij een goede trainer toch direct een manier van spelen terug? Het hoeft niet allemaal goed te gaan, maar je ziet het. Zoals bij Dick Schreuder, Arne Slot en Pep Guardiola."

Heitinga ligt niet alleen bij Van der Gijp onder vuur, maar ook bij veel andere journalisten en Ajax-supporters. Toch was er deze week ook iemand die het voor de Ajax-coach opnam: Ron Jans. Hij vond het min of meer schandalig hoe er over de coach van de Amsterdamse club werd geschreven in de media, zo vertelde hij bij Ziggo Sport.

Vind jij dat Ajax John Heitinga per direct moet ontslaan?

71 stemmen

1 reactie
Verlies tegen inter en psv …. Dan zal het niet lang meer duren met sjonnie

Verlies tegen inter en psv …. Dan zal het niet lang meer duren met sjonnie

