Fans denken aan naderend ontslag Heitinga na bijzondere tweet Ajax

Ajax heeft dinsdag een bijzondere tweet geplaatst over John Heitinga. Uit de tekst blijkt enige twijfel of de trainer tijdens de wedstrijd tegen Internazionale van woensdag nog wel aan het roer staat.
De Amsterdammers spelen woensdagavond hun eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, waarin ze het meteen moeten opnemen tegen de verliezend finalist van een paar maanden geleden, Internazionale. Een pittige kluif, terwijl Ajax ook nog niet echt heeft kunnen overtuigen in de eigen Eredivisie.
Heitinga is nu ongeveer 2,5 maand actief als trainer van de club, maar de meeste fans zijn nog niet overtuigd van zijn kunnen. Het spel houdt nog niet over, op bepaalde fases na, terwijl de interviews van de rechterhand van Slot van vorig seizoen ook niet voor vertrouwen zorgen bij de fanschare. #HeitingaOut is ook al meerdere malen trending geweest.
De tweet die Ajax dinsdag plaatste zorgde dan ook voor enig optimisme bij de supporters. Daarin schreef het mediateam: "John Heitinga could become the fifth Ajacied to be active for the club, both as a player and now as a manager, in the Champions League!" (John Heitinga zou de vijfde Ajacied kunnen worden die als speler én als manager in de Champions League actief is). De fans vallen over het woordje 'could' (zou kunnen), waarbij sommigen aangeven de hoop te hebben dat de trainer nog voor het duel tegen Inter ontslagen wordt.
Met Heitinga ontslaan los je geen problemen op. Een vervanger of opvolger zal ook weer tijd moeten hebben om van de spelers een hecht team te maken, en die tijd heb je eigenlijk niet. Misschien is de club nu al aan het rondkijken voor een opvolger en misschien moet ie dan met de kerst eruit, dat zou zomaar kunnen.
Wat een sensatie-artikel weer van fcupdate. De letterlijke vertaling van could become is zou kunnen zijn. En dat klopt, nu is die dat nog niet maar straks als de wedstrijd begint is hij dat dan wel nl zowel de 5-de speler als trainer van Ajax in de CL. He he, lastig om het goed te kunnen vertalen.
