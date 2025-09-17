Live voetbal

Fans denken aan naderend ontslag Heitinga na bijzondere tweet Ajax

Ajax-trainer John Heitinga
17 september 2025, 16:38   Bijgewerkt: 17:33

Ajax heeft dinsdag een bijzondere tweet geplaatst over John Heitinga. Uit de tekst blijkt enige twijfel of de trainer tijdens de wedstrijd tegen Internazionale van woensdag nog wel aan het roer staat.

De Amsterdammers spelen woensdagavond hun eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, waarin ze het meteen moeten opnemen tegen de verliezend finalist van een paar maanden geleden, Internazionale. Een pittige kluif, terwijl Ajax ook nog niet echt heeft kunnen overtuigen in de eigen Eredivisie.

Heitinga is nu ongeveer 2,5 maand actief als trainer van de club, maar de meeste fans zijn nog niet overtuigd van zijn kunnen. Het spel houdt nog niet over, op bepaalde fases na, terwijl de interviews van de rechterhand van Slot van vorig seizoen ook niet voor vertrouwen zorgen bij de fanschare. #HeitingaOut is ook al meerdere malen trending geweest.

De tweet die Ajax dinsdag plaatste zorgde dan ook voor enig optimisme bij de supporters. Daarin schreef het mediateam: "John Heitinga could become the fifth Ajacied to be active for the club, both as a player and now as a manager, in the Champions League!" (John Heitinga zou de vijfde Ajacied kunnen worden die als speler én als manager in de Champions League actief is). De fans vallen over het woordje 'could' (zou kunnen), waarbij sommigen aangeven de hoop te hebben dat de trainer nog voor het duel tegen Inter ontslagen wordt.

Arena
756 Reacties
37 Dagen lid
2.022 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Met Heitinga ontslaan los je geen problemen op. Een vervanger of opvolger zal ook weer tijd moeten hebben om van de spelers een hecht team te maken, en die tijd heb je eigenlijk niet. Misschien is de club nu al aan het rondkijken voor een opvolger en misschien moet ie dan met de kerst eruit, dat zou zomaar kunnen.

Ome Barend
445 Reacties
17 Dagen lid
484 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Arena krijgt Ajax ook subsidie voor Heitinga? Net zoals jouw werkgever subsidie krijgt met jou in dienst.

Ome Barend
445 Reacties
17 Dagen lid
484 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bij Bayer Leverkusen doen ze het goed, daar filteren ze de rotte appels er direct uit, en gelijk een overwinning. Al denk ik niet dat het alleen aan Sjonnie ligt.. wat denk je van Kroes en zijn spelersmateriaal?

dilima1966
2.591 Reacties
828 Dagen lid
15.568 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb al eerder gezegd dat heitinga keizer Peereboom onvoldoende trainers schap hebben voor ajax

12deman
347 Reacties
80 Dagen lid
311 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 thuis in de spiegel heb je dat wellicht tegen jezelf gezegd, nadat je gelezen hebt dat Sjonnie met mogelijkheden dat arrogante clubje geen kampioen gaat maken. Aan de redactie ik noem hem dus geen mongool

Zadkine
292 Reacties
621 Dagen lid
3.065 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hhaahaha je hoopt op het ontslag van je godenzoon trainer die 4 wedstrijden aan het roer is? Die juist (onterecht) vorige keer geen contract voorgelegd kreeg volgens de supporters. Nee joh logisch!

ERIMIR
3.580 Reacties
437 Dagen lid
38.089 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een sensatie-artikel weer van fcupdate. De letterlijke vertaling van could become is zou kunnen zijn. En dat klopt, nu is die dat nog niet maar straks als de wedstrijd begint is hij dat dan wel nl zowel de 5-de speler als trainer van Ajax in de CL. He he, lastig om het goed te kunnen vertalen.

12deman
347 Reacties
80 Dagen lid
311 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Steengoede soap dit Farioli terug halen lijkt me meest logisch

