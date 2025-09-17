Fans denken aan naderend ontslag Heitinga na bijzondere tweet Ajax

Ajax heeft dinsdag een bijzondere tweet geplaatst over John Heitinga. Uit de tekst blijkt enige twijfel of de trainer tijdens de wedstrijd tegen Internazionale van woensdag nog wel aan het roer staat.

De Amsterdammers spelen woensdagavond hun eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, waarin ze het meteen moeten opnemen tegen de verliezend finalist van een paar maanden geleden, Internazionale. Een pittige kluif, terwijl Ajax ook nog niet echt heeft kunnen overtuigen in de eigen Eredivisie.

Heitinga is nu ongeveer 2,5 maand actief als trainer van de club, maar de meeste fans zijn nog niet overtuigd van zijn kunnen. Het spel houdt nog niet over, op bepaalde fases na, terwijl de interviews van de rechterhand van Slot van vorig seizoen ook niet voor vertrouwen zorgen bij de fanschare. #HeitingaOut is ook al meerdere malen trending geweest.

De tweet die Ajax dinsdag plaatste zorgde dan ook voor enig optimisme bij de supporters. Daarin schreef het mediateam: "John Heitinga could become the fifth Ajacied to be active for the club, both as a player and now as a manager, in the Champions League!" (John Heitinga zou de vijfde Ajacied kunnen worden die als speler én als manager in de Champions League actief is). De fans vallen over het woordje 'could' (zou kunnen), waarbij sommigen aangeven de hoop te hebben dat de trainer nog voor het duel tegen Inter ontslagen wordt.

John Heitinga could become the fifth Ajacied to be active for the club, both as a player and now as a manager, in the Champions League! 🖋#UCL — AFC Ajax (@AFCAjax) September 16, 2025

Dus er is een kans dat ie het niet haalt…. pic.twitter.com/sUJBmj2Rsk — A🫡 (@ajaxvdh) September 16, 2025

Dus er is een kans dat hij voor de wedstrijd ontslagen wordt? — ‏ً (@JohnScheitinga) September 16, 2025

Kan? Dus hij kan er voor morgen ook nog uit wil je zeggen? — Zinho de Lizer (@ZinhoLizer) September 16, 2025