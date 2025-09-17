Kraay: 'Hij had bij Ajax niet misstaan als opvolger van Henderson'

Hans Kraay junior steekt in zijn column in Voetbal International andermaal de loftrompet over Stije Resink. De 22-jarige aanvoerder van FC Groningen is volgens de analist goed genoeg voor een basisplaats bij een Nederlandse topclub, zoals bijvoorbeeld Ajax: "Hij had niet misstaan als opvolger van Jordan Henderson."
Kraay was zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie al lyrisch over de kwaliteiten van Resink. "Hij gaat naar de absolute top!", voorspelde de analist in aanwezigheid van Mo Allach, de technisch directeur van FC Groningen. Die wilde niet ingaan op de vraag of er in het contract van Resink inderdaad een clausule is opgenomen waardoor hij komende zomer voor een gelimiteerd bedrag zou mogen vertrekken, zoals het Dagblad van het Noorden eind augustus onthulde.
Later op de zondag bewezen Resink en zijn ploeggenoten waarom Kraay zo enthousiast is. Op bezoek bij FC Utrecht speelde de jonge ploeg van trainer Dick Lukkien een puike wedstrijd, die verdiend met 0-1 werd gewonnen door een rake kopbal van rechtsback Marco Rente. Het betekende de eerste uitzege op een club in het linkerrijtje van de Eredivisie in 1274 (!) dagen voor FC Groningen, zo becijferde RTV Noord.
Kraay heeft een 'ongelooflijk goed' FC Groningen aan het werk gezien in Stadion Galgenwaard, zo laat hij optekenen in zijn column. "Fantastisch centrum Dies Janse/Thijmen Blokzijl en Stije Resink durf ik bij elke topclub in Nederland als controleur zó op te stellen", zegt de analist. Op de vraag of 'Ajax heeft zitten slapen' antwoordt Kraay: "Nou, hij had niet misstaan als opvolger van Jordan Henderson."
FC Groningen betaalde in de zomer van 2024 een bedrag van zo'n zeven ton om de in Amsterdam geboren Resink over te nemen van Almere City. In zijn debuutjaar in de Euroborg moest de middenvelder even op stoom komen, maar groeide hij uiteindelijk uit tot dragende kracht op het middenveld. Afgelopen zomer was er naar verluidt al de nodige belangstelling voor Resink, die door Lukkien tot nieuwe aanvoerder werd uitgeroepen. De middenvelder bleef De Trots van het Noorden echter trouw.
Ajax heeft de afgelopen periode wel vaker z'n neus opgehaald voor spelers uit de eredivisie. Terwijl die toch echt wel goedkoper en beter waren dan wat ze nu binnen haalden (Moro ? Gloukh ? Dolberg ? McConnell ?) Als ik dan El Karouani, Deijl, en Resink zie lopen... Dan hadden ze daar veel meer aan gehad. Misschien wat andere posities, maar wèl een betere balans voor het elftal. Wat je van ver haalt, is niet altijd "lekker", wèl vaak (veel) duurder...
Ja klopt in principe wel wat je zegt, maar met die redenatie kunnen we wel stoppen met voetballen. Voor elke speler die een club haalt had je misschien een andere of betere speler kunnen halen, dat is in 99% van de gevallen zo. Het gaat erom welke keuzes een club maakt, hoeveel geld er uitgegeven kan worden en of een speler geinteresseerd is om voor je club te komen spelen. Wat je zegt is een drogreden. Clubs kopen / verkopen naar keuze en omstandigheid en er zijn altijd wel spelers die je beter had kunnen behouden of niet kopen.
