Kraay: 'Hij had bij Ajax niet misstaan als opvolger van Henderson'

Hans Kraay junior steekt in zijn column in Voetbal International andermaal de loftrompet over . De 22-jarige aanvoerder van FC Groningen is volgens de analist goed genoeg voor een basisplaats bij een Nederlandse topclub, zoals bijvoorbeeld Ajax: "Hij had niet misstaan als opvolger van ."

Kraay was zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie al lyrisch over de kwaliteiten van Resink. "Hij gaat naar de absolute top!", voorspelde de analist in aanwezigheid van Mo Allach, de technisch directeur van FC Groningen. Die wilde niet ingaan op de vraag of er in het contract van Resink inderdaad een clausule is opgenomen waardoor hij komende zomer voor een gelimiteerd bedrag zou mogen vertrekken, zoals het Dagblad van het Noorden eind augustus onthulde.

Later op de zondag bewezen Resink en zijn ploeggenoten waarom Kraay zo enthousiast is. Op bezoek bij FC Utrecht speelde de jonge ploeg van trainer Dick Lukkien een puike wedstrijd, die verdiend met 0-1 werd gewonnen door een rake kopbal van rechtsback Marco Rente. Het betekende de eerste uitzege op een club in het linkerrijtje van de Eredivisie in 1274 (!) dagen voor FC Groningen, zo becijferde RTV Noord.

Kraay heeft een 'ongelooflijk goed' FC Groningen aan het werk gezien in Stadion Galgenwaard, zo laat hij optekenen in zijn column. "Fantastisch centrum Dies Janse/Thijmen Blokzijl en Stije Resink durf ik bij elke topclub in Nederland als controleur zó op te stellen", zegt de analist. Op de vraag of 'Ajax heeft zitten slapen' antwoordt Kraay: "Nou, hij had niet misstaan als opvolger van Jordan Henderson."

FC Groningen betaalde in de zomer van 2024 een bedrag van zo'n zeven ton om de in Amsterdam geboren Resink over te nemen van Almere City. In zijn debuutjaar in de Euroborg moest de middenvelder even op stoom komen, maar groeide hij uiteindelijk uit tot dragende kracht op het middenveld. Afgelopen zomer was er naar verluidt al de nodige belangstelling voor Resink, die door Lukkien tot nieuwe aanvoerder werd uitgeroepen. De middenvelder bleef De Trots van het Noorden echter trouw.