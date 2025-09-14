Knipoog verraadt veel over transfer Luciano Valente naar Feyenoord

FC Groningen heeft een doorverkooppercentage bedongen bij de verkoop van aan Feyenoord. Dat bevestigt Mo Allach, de technisch directeur van Groningen, zondag bij Goedemorgen Eredivisie.

Allach wil in eerste instantie niets bevestigen, als hij de vraag krijgt van presentatrice Fresia Cousiño Arias. “Ik vind dat ik echt niet het recht heb om over hem te praten. Dat is allemaal voor mijn tijd, dus ik heb er niks mee te maken.” Cousiño Arias probeert het toch nog: “Als je twee keer knippert, dan is het ja.” Allach houdt zijn ogen lang open, maar geeft dan een knipoog.

“Nee, maar dat is geen rocket science. Dat is toch heel gangbaar als je je speler verkoopt?”, zegt Allach, die daarna het doorverkooppercentage echt bevestigt. “Ja, dat is logisch. Dat is geen geheim.” RTV Noord wist eerder al melding te maken van de clausule. Volgens de berichtgeving van destijds gaat het om 12,5 procent. Doorgaans wordt zo'n percentage verrekend over de winst die een club eventueel maakt op een speler. Feyenoord betaalde naar verluidt een vast bedrag van 6,75 miljoen euro voor Valente.

De middenvelder haakt makkelijk aan bij Feyenoord en dat verbaast analist Bram van Polen niet. “Ik vond echt dat je dat vorig jaar bij Groningen al kon zien. Hij speelde gisteren tegen Heerenveen iets lager op het veld en bij Groningen kwam hij af en toe ook in die positie uit. Hij kan ook echt versnellen vanuit het middenveld en dan heeft hij echt serieus power, ook fysiek.”

In de veertiende minuut gaf hij een prachtige pass op Leo Sauer. “Dit zie je niet zoveel in de Eredivisie, hoor!” Hans Kraay junior spreekt van ‘het balletje van het weekend’.

'Valente trekt spel naar zich toe'

Van Polen kijkt graag naar de spelmaker. “Zijn stijl is ook mooi. Hij loopt mooi. Dat klinkt raar, maar is lekker om naar te kijken. Er zit veel gevoel in de balletjes die hij geeft. Het is technisch goed, hij heeft power en ook nog eens overzicht. Hij heeft echt veel en hij is zich zo enorm aan het ontwikkelen. Hij begint het spel van Feyenoord al een beetje naar zich toe te trekken. Als die ontwikkeling nu al zo hard gaat, waar ligt dan zijn eindstation?”