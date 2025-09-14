Driessen vermoedt: bij Feyenoord - Heerenveen gebeurde iets wat helemaal niet mag

Valentijn Driessen en Kees Kwakman vermoeden dat er tijdens Feyenoord – sc Hereenveen iets is gebeurd wat volgens de spelreglementen niet mag. Zij denken dat de tweede gele kaart voor Hristiyan Petrov werd uitgedeeld door scheidsrechter Robin Hensgens na overleg met videoscheidsrechter Dennis Higler.

Hensgens was de meest opvallende man van de wedstrijd – hij deelde beide ploegen een rode kaart uit en verliet zelf kort het veld toen zijn broekje afzakte – maar dat maakt hem voor Driessen nog niet de man van de wedstrijd. “Dat zie ik altijd als iemand die positief in het nieuws is. En dat was deze man duidelijk niet. Volgens mij is hij voor het eerst in zijn leven in De Kuip geweest, want hij was bijzonder onder de indruk van De Kuip”, zegt Driessen in een video van De Telegraaf.

“Hij gaf wel een rode kaart aan Feyenoord. Volledig terecht, maar wel nadat de VAR had ingegrepen”, merkt Driessen op. “Maar wat heel raar was: vanaf dat moment begonnen de ervaren Feyenoorders – Quinten Timber, Wellenreuther en Bart Nieuwkoop die inviel als aanvoerder - de scheidsrechter zodanig te bewerken dat hij op een gegeven moment om niets Petrov een tweede gehele kaart gaf. Zoals het eruit zag, gebeurde dat door de tussenkomst van de VAR, dat mag officieel niet. Of het moet de vierde man geweest zijn, Clay Ruperti, die hier op een loopafstand vandaan woont. Die mag wel aangeven dat een overtreding geel waard is, maar die stond helemaal aan de andere kant.”

Driessen noemt het een ‘heel vreemde situatie’, “Wat ook vreemd was, was dat op een gegeven moment de scheidsrechter ineens van het veld verdween. Zijn broek bleek af te zakken. Ik moet eerlijk zeggen, mijn broek zakte van hem af, zoals hij zich manifesteerde. Zeker bij die rode kaart, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Maar dat is het voordeel van grote clubs in de thuiswedstrijd, tegen een kleine club als Heerenveen, en zeker met zo'n hele onervaren scheidsrechter.”

Overigens sprak ook Kwakman zaterdagavond al zijn vermoeden uit dat Hensgens rond de korte kaart van Petrov in contact stond met zijn video-assistent. “Het incident gebeurde toen de klok op 70:28 stond. Pas op 71:38, ruim een minuut later, trekt hij geel. En een tweede gele kaart mag helemaal niet via de VAR.”