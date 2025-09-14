Live voetbal

Driessen vermoedt: bij Feyenoord - Heerenveen gebeurde iets wat helemaal niet mag

Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen
Dominic Mostert
14 september 2025, 09:58

Valentijn Driessen en Kees Kwakman vermoeden dat er tijdens Feyenoord – sc Hereenveen iets is gebeurd wat volgens de spelreglementen niet mag. Zij denken dat de tweede gele kaart voor Hristiyan Petrov werd uitgedeeld door scheidsrechter Robin Hensgens na overleg met videoscheidsrechter Dennis Higler.

Hensgens was de meest opvallende man van de wedstrijd – hij deelde beide ploegen een rode kaart uit en verliet zelf kort het veld toen zijn broekje afzakte – maar dat maakt hem voor Driessen nog niet de man van de wedstrijd. “Dat zie ik altijd als iemand die positief in het nieuws is. En dat was deze man duidelijk niet. Volgens mij is hij voor het eerst in zijn leven in De Kuip geweest, want hij was bijzonder onder de indruk van De Kuip”, zegt Driessen in een video van De Telegraaf.

“Hij gaf wel een rode kaart aan Feyenoord. Volledig terecht, maar wel nadat de VAR had ingegrepen”, merkt Driessen op. “Maar wat heel raar was: vanaf dat moment begonnen de ervaren Feyenoorders – Quinten Timber, Wellenreuther en Bart Nieuwkoop die inviel als aanvoerder - de scheidsrechter zodanig te bewerken dat hij op een gegeven moment om niets Petrov een tweede gehele kaart gaf. Zoals het eruit zag, gebeurde dat door de tussenkomst van de VAR, dat mag officieel niet. Of het moet de vierde man geweest zijn, Clay Ruperti, die hier op een loopafstand vandaan woont. Die mag wel aangeven dat een overtreding geel waard is, maar die stond helemaal aan de andere kant.”

Driessen noemt het een ‘heel vreemde situatie’, “Wat ook vreemd was, was dat op een gegeven moment de scheidsrechter ineens van het veld verdween. Zijn broek bleek af te zakken. Ik moet eerlijk zeggen, mijn broek zakte van hem af, zoals hij zich manifesteerde. Zeker bij die rode kaart, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Maar dat is het voordeel van grote clubs in de thuiswedstrijd, tegen een kleine club als Heerenveen, en zeker met zo'n hele onervaren scheidsrechter.”

Overigens sprak ook Kwakman zaterdagavond al zijn vermoeden uit dat Hensgens rond de korte kaart van Petrov in contact stond met zijn video-assistent. “Het incident gebeurde toen de klok op 70:28 stond. Pas op 71:38, ruim een minuut later, trekt hij geel. En een tweede gele kaart mag helemaal niet via de VAR.”

Denk je dat Valentijn Driessen en Kees Kwakman gelijk hebben?

Kees Kwakman

Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Hensgens geeft rood aan Hadj Moussa bij Feyenoord-Heerenveen

Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Teruglezen: zo verliep de spectaculaire zaterdagavond in de Eredivisie

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
ERIMIR
3.531 Reacties
433 Dagen lid
37.927 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Driessen is meestal anti-Ajax, maar ook hij kon niet ontkennen dat er door het scheidsrechterskorps beslissingen in het voordeel van de thuisclub waren gevallen.

Arena
665 Reacties
34 Dagen lid
1.872 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

De rode kaart van Heerenveen dient geseponeerd te worden. Er klopt helemaal niks van die kaart. Walgelijk.

FC Onkruid
131 Reacties
116 Dagen lid
237 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Nou ja zeg. Nog geen reactie van KC/Berend Botje en zijn trouwe hyena's? Wacht even, die zijn veel te druk bezig binnen een Ajax-topic.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Terechte beslissing 2e geel is rood. Zo werkt dat in Nederland als jij je 2e geel krijgt krijg je rood.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En bij een smerige rode kaart zoals Moussa krijg je 6 wedstrijden minimaal schorsing. Dat klopt inderdaad crisom.

