Feyenoord biedt tijdens wedstrijd excuses aan richting de fans

Feyenoord heeft zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-0) zijn excuses aangeboden aan de supporters. Door een hardnekkige storing in de Feyenoord-app konden duizenden fans stadion De Kuip niet tijdig betreden en misten honderden zelfs de aftrap.

Sinds dit seizoen werkt Feyenoord niet langer met fysieke seizoenkaarten. Toegang tot het stadion verloopt volledig digitaal via de Feyenoord-app. Zaterdagavond, vlak voor de aftrap om 21.00 uur, ontstond echter een grote storing. Het gevolg: lange wachtrijen en boze supporters.

Via X probeerde de club de schade te beperken. “Je kan je kaart ophalen via ‘mijn tickets’ als je ingelogd bent in je persoonlijke ticketshopaccount. Alle supporters die in het bezit zijn van een ticket hebben een e-mail ontvangen”, schreef Feyenoord.

Excuses en belofte

Later op de avond, tijdens het duel met Heerenveen, kwam de clubleiding met een uitgebreide verklaring. “Door helaas opnieuw een storing met het nieuwe ticketingsysteem verliep de instroom van de supporters extreem traag, moesten velen onacceptabel lang in de rij staan en misten enkele honderden mensen zelfs het begin van de wedstrijd. Hier passen slechts excuses.”

Feyenoord verzekerde dat er met spoed naar een oplossing wordt gezocht. “Het mag duidelijk zijn dat er voor de eerstkomende thuiswedstrijd, woensdagavond tegen Fortuna Sittard, een oplossing beschikbaar komt.”

Achtergrond: misbruik fysieke kaart

De overstap naar volledig digitaal heeft volgens Feyenoord alles te maken met misbruik. “Mensen konden gebruik maken van hun fysieke kaart of een QR-code. Er circuleerden soms wel meerdere screenshots van een code. Met één digitaal systeem weten we ook beter wie er precies het stadion bezoekt”, legde commercieel directeur Ruud van der Knaap eerder dit jaar uit.

Aandeelhouders dreigen met stappen

Niet alleen supporters hebben kritiek. Ook de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) is ontevreden over de digitale toegangsbewijzen. De vereniging heeft de directie zelfs gesommeerd om opnieuw fysieke seizoenkaarten beschikbaar te stellen en dreigt met juridische stappen.

Volgens de aandeelhouders blijven zich via de app problemen voordoen bij het downloaden van tickets, het delen van tickets en het aankopen van extra kaarten.