Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

Hensgens geeft rood aan Hadj Moussa bij Feyenoord-Heerenveen
Foto: © Imago
Frank Hoekman
13 september 2025, 23:07

Feyenoord is na vier gespeelde wedstrijden nog altijd zonder puntverlies in de Eredivisie. Zaterdagavond werd sc Heerenveen in De Kuip met 1-0 verslagen door de ploeg van Robin van Persie. Anis Hadj Moussa tekende voor rust voor de enige treffer van het duel, maar was in de tweede helft één van de twee spelers die door scheidsrechter Robin Hensgens met rood van het veld werd gestuurd.

Van Persie wisselde ten opzichte van de gewonnen stadsderby tegen Sparta Rotterdam (0-4) zijn basisopstelling op beide backposities. Bart Nieuwkoop en Jordan Bos verdwenen uit het elftal en maakten plaats voor Givairo Read en Gijs Smal, die beiden voor het eerst dit seizoen aan de aftrap mochten verschijnen. Bij Heerenveen stond de opvallendste naam onder de lat. Andries Noppert raakte na vier moeizame speelronden zijn basisplaats kwijt, in zijn plaats gaf trainer Robin Veldman de voorkeur aan de negentienjarige Bernt Klaverboer.

Feyenoord begon goed en dacht razendsnel op voorsprong te komen, toen topscorer Ayase Ueda al na vijf minuten raak schoot op aangeven van Anis Hadj Moussa. Helaas voor de Japanner ging daar buitenspel aan vooraf, waardoor er een streep door zijn treffer ging. Even later kreeg Hadj Moussa zelf de kans, maar stond Klaverboer zijn mannetje. Feyenoord liet het tempo daarna wat zakken en slaagde er lange tijd niet in om Heerenveen in de problemen te brengen. Klaverboer moest wel reddend optreden bij een harde kopbal van Ueda, maar leek zijn doel in het eerste bedrijf schoon te gaan houden. Op slag van rust brak Hadj Moussa dan toch de ban. Een inspeelpass van de goed spelende Luciano Valente werd door Read met de hak breed gelegd en door de Algerijn tegendraads in de hoek geschoten: 1-0. Twee minuten later leek Sauer op aangeven van Hadj Moussa de tweede Feyenoord-goal te maken, maar vanwege buitenspel voor de buitenspeler ging ook door deze goal een streep.

Na rust gebeurde er letterlijk van álles in De Kuip. Na tien minuten spelen in het tweede bedrijf kwam Feyenoord met een man minder te staan, toen Hadj Moussa het been van Vasilios Zagaritis raakte. Scheidsrechter Robin Hensgens gaf in eerste instantie geel, maar maakte daar na het zien van de beelden direct rood van. Heerenveen kreeg daardoor nieuwe hoop op een resultaat. Profiteren van de numerieke meerderheid lukte de Friezen echter niet, waarna Hensgens tot verbazing van alles en iedereen ook een Heerenveen-speler van het veld stuurde. Invaller Hristiyan Petrov kreeg na minimaal contact met Ueda zijn tweede gele kaart en mocht dus óók gaan inrukken. Zo stonden beide ploegen een dik kwartier voor tijd met tien man op het veld.

Even later zorgde Hensgens wéér voor verbazing, maar nu om een hele andere reden. De scheidsrechter dook tien minuten voor tijd de spelerstunnel in omdat zijn broekje kapot was, wat drie minuten oponthoud opleverde. Grote kansen bleven daarna uit, al bewees Klaverboer na een schot van invaller Gaoussou Diarra andermaal dat hij prima kan keepen. In de twaalfde minuut van de blessuretijd kwam Heerenveen vervolgens nog dichtbij een gelijkmaker, maar schoten de Friezen naast het doel van Wellenreuther.

Kees Kwakman

Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

  Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
FEY HEE rood

Teruglezen: zo verliep de spectaculaire zaterdagavond in de Eredivisie

  Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Robin Hensgens tijdens Feyenoord - sc Heerenveen

Hensgens geeft onbegrijpelijke rode kaart aan Heerenveen en rent daarna plots van het veld

  Gisteren, 22:45
  • Gisteren, 22:45
Voetbalanalist
162 Reacties
27 Dagen lid
137 Likes
Voetbalanalist
  • 3
    + 1
Heerlijk voor de haters, 4 wedstrijden 12 punten. Dat te hebben gezegd, was geen beste wedstrijd van onze kant

Pietjanhendrik
328 Reacties
53 Dagen lid
323 Likes
Pietjanhendrik
  • 1
    + 1
3 punten erbij, fijne avond!

Ome Barend
317 Reacties
14 Dagen lid
408 Likes
Ome Barend
  • 4
    + 1
12 uit 4.. ook deze wedstrijden moet je winnen om kampioen te worden.. op naar woensdag tot dan kameraden!

Mike
485 Reacties
1.083 Dagen lid
4.840 Likes
Mike
  • 1
    + 1
Bedroevende scheids. Bedenkelijk niveau van scheids en het veldspel. Maar slechte wedstrijden moet je ook winnen.

Bikkel
22 Reacties
672 Dagen lid
127 Likes
Bikkel
  • 2
    + 1
Inderdaad een dramatische scheidsrechter!! Tweede gele kaart voor Petrov was volledig onterecht. Feyenoord weer eens dik gematst!

jurgen😎
1.887 Reacties
1.083 Dagen lid
13.528 Likes
jurgen😎
  • 1
    + 1
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Quarlon
723 Reacties
1.083 Dagen lid
3.489 Likes
Quarlon
  • 1
    + 1
Die tweede helft was werkelijk niet om aan te zien. Gelukkig wel de drie punten en daar gaat het om

Voetbalanalist
162 Reacties
27 Dagen lid
137 Likes
Voetbalanalist
  • 0
    + 1
De keeper van Heerenveen was echt goed, hield zijn club in de wedstrijd

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
672 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 0
    + 1
heerenveen was next level zwak, NEC had er 10 ingelegd tegen dit feijenoord.

FCJel
512 Reacties
770 Dagen lid
4.754 Likes
FCJel
  • 2
    + 1
Verdiende overwinning. Feyenoord stoomt door. Op naar de volgende!

Vriendje Stokvis
1.301 Reacties
359 Dagen lid
8.036 Likes
Vriendje Stokvis
  • 3
    + 1
Geweldige overwinning van een club die nul geld heeft en toch 4 keer winnen op een rij. Heel knap.

Ome Barend
317 Reacties
14 Dagen lid
408 Likes
Ome Barend
  • 2
    + 1
Vergeet ook niet kameraden.. Ahmedhodzic en Watanabe maar 1 tegengoal in 4 wedstrijden.. Deze strijders hadden er ook voor gezorgd met 10 tegen 11 dat er 0 tegengoals zouden vallen! Wat een aankopen zijn dit geweest zeg! Pff.. en dan nog volop jeugd weer gezien. Sliti, Slory, Sauer.. Valente wordt een speler voor Real Madrid.

FCJel
512 Reacties
770 Dagen lid
4.754 Likes
FCJel
  • 0
    + 1
@Ome Barend Dit centrum is voor mij het grootste pluspunt. Hier maakte ik me na het vertrek van Hancko namelijk wel het meeste zorgen over.

Vriendje Stokvis
1.301 Reacties
359 Dagen lid
8.036 Likes
Vriendje Stokvis
  • 0
    + 1
Maar goed het Anti Feyenoord is alweer ingezet bij Espn.

Ome Barend
317 Reacties
14 Dagen lid
408 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
@FCJel inderdaad wat is dit duo sterk.. met afstand de 2 beste CV’s uit de eredivisie. En bij elkaar minder als 15 miljoen gekost. Superlatieven tekort.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
672 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 1
    + 1
Fenerbahce denkt daar anders over want die scoorden er lekker op los tegen feijenoord hahaha

Vriendje Stokvis
1.301 Reacties
359 Dagen lid
8.036 Likes
Vriendje Stokvis
  • 0
    + 1
Ik heb toch wel het idee dat kees kwakman voor ajax is .

Hahahahahaha en jullie dan
1.068 Reacties
805 Dagen lid
7.214 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
  • 1
    + 1
@Vriendje Stokvis voor wie is mister 10-0 verliezen dan bij espn wou je zeggen

Ome Barend
317 Reacties
14 Dagen lid
408 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
@Vriendje Stokvis het is vaak een eng gezelschap daar, gevaarlijke mensen.

jurgen😎
1.887 Reacties
1.083 Dagen lid
13.528 Likes
jurgen😎
  • 0
    + 1
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

GabrielleX01
611 Reacties
1.080 Dagen lid
5.005 Likes
GabrielleX01
  • 0
    + 1
De scheidsrechters van NEC-PSV, Twente-NAC en Feyenoord-Heerenveen waren bedroevend, zowel naar beide kanten toe. De vraag die ik wel heb is op basis waarvan de scheids tot een 2e gele kaart na een minuut nadenken zonder beelden is gekomen. Ik zeg niet dat hij beïnvloed is als onervaren scheidsrechter in zijn debuut in de Kuip, maar het was vrij apart. Verder, Heerenveen was zo slecht, creëerde niks, en dan krijgen ze cadeautjes en doen ze er niks mee. Feyenoord was redelijk maar je mag zeker met hoe hoog ze aangeschreven staan tegen deze tegenstander die zo zwak is thuis veel meer verwachten (dit zelfde wat ik vond van Ajax die de 2e helft zo erg verzwakt dat je het de tegenstander zo makkelijk maakt). Verder, verdiende 'goede' overwinning maar het was een drama wedstrijd. Waar zeker na de rode kaart van Hadj totaal geen sprake meer was van een normale voetbalwedstrijd. In the end, felicitaties aan de Feyenoord supporters.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
485 Reacties
1.083 Dagen lid
4.840 Likes
Mike
  • 0
    + 1
Het was een compleet achterlijke kaart. Zelfs niet eens een vrije trap. Ik ben feyenoord-fan, maar dit sloeg nergens op. De VAR had moeten ingrijpen, want dit was niet eens een echte vrije trap. Ik denk niet dat Heerenveen wel een resultaat had gehad met 11 tegen 10. Maar de wedstrijd was wel weg.

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
1 - 0
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
5
9
12
2
Ajax
5
6
11
3
Feyenoord
3
7
9
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

