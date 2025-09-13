Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

Feyenoord is na vier gespeelde wedstrijden nog altijd zonder puntverlies in de Eredivisie. Zaterdagavond werd sc Heerenveen in De Kuip met 1-0 verslagen door de ploeg van Robin van Persie. tekende voor rust voor de enige treffer van het duel, maar was in de tweede helft één van de twee spelers die door scheidsrechter Robin Hensgens met rood van het veld werd gestuurd.

Van Persie wisselde ten opzichte van de gewonnen stadsderby tegen Sparta Rotterdam (0-4) zijn basisopstelling op beide backposities. Bart Nieuwkoop en Jordan Bos verdwenen uit het elftal en maakten plaats voor Givairo Read en Gijs Smal, die beiden voor het eerst dit seizoen aan de aftrap mochten verschijnen. Bij Heerenveen stond de opvallendste naam onder de lat. Andries Noppert raakte na vier moeizame speelronden zijn basisplaats kwijt, in zijn plaats gaf trainer Robin Veldman de voorkeur aan de negentienjarige Bernt Klaverboer.

Feyenoord begon goed en dacht razendsnel op voorsprong te komen, toen topscorer Ayase Ueda al na vijf minuten raak schoot op aangeven van Anis Hadj Moussa. Helaas voor de Japanner ging daar buitenspel aan vooraf, waardoor er een streep door zijn treffer ging. Even later kreeg Hadj Moussa zelf de kans, maar stond Klaverboer zijn mannetje. Feyenoord liet het tempo daarna wat zakken en slaagde er lange tijd niet in om Heerenveen in de problemen te brengen. Klaverboer moest wel reddend optreden bij een harde kopbal van Ueda, maar leek zijn doel in het eerste bedrijf schoon te gaan houden. Op slag van rust brak Hadj Moussa dan toch de ban. Een inspeelpass van de goed spelende Luciano Valente werd door Read met de hak breed gelegd en door de Algerijn tegendraads in de hoek geschoten: 1-0. Twee minuten later leek Sauer op aangeven van Hadj Moussa de tweede Feyenoord-goal te maken, maar vanwege buitenspel voor de buitenspeler ging ook door deze goal een streep.

Na rust gebeurde er letterlijk van álles in De Kuip. Na tien minuten spelen in het tweede bedrijf kwam Feyenoord met een man minder te staan, toen Hadj Moussa het been van Vasilios Zagaritis raakte. Scheidsrechter Robin Hensgens gaf in eerste instantie geel, maar maakte daar na het zien van de beelden direct rood van. Heerenveen kreeg daardoor nieuwe hoop op een resultaat. Profiteren van de numerieke meerderheid lukte de Friezen echter niet, waarna Hensgens tot verbazing van alles en iedereen ook een Heerenveen-speler van het veld stuurde. Invaller Hristiyan Petrov kreeg na minimaal contact met Ueda zijn tweede gele kaart en mocht dus óók gaan inrukken. Zo stonden beide ploegen een dik kwartier voor tijd met tien man op het veld.

Even later zorgde Hensgens wéér voor verbazing, maar nu om een hele andere reden. De scheidsrechter dook tien minuten voor tijd de spelerstunnel in omdat zijn broekje kapot was, wat drie minuten oponthoud opleverde. Grote kansen bleven daarna uit, al bewees Klaverboer na een schot van invaller Gaoussou Diarra andermaal dat hij prima kan keepen. In de twaalfde minuut van de blessuretijd kwam Heerenveen vervolgens nog dichtbij een gelijkmaker, maar schoten de Friezen naast het doel van Wellenreuther.