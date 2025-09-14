Brouwers kan vermoeden over Hensgens niet onderdrukken na Feyenoord - Heerenveen

denkt dat De Kuip invloed heeft gehad op het optreden van scheidsrechter Robin Hensgens in de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen (1-0). Beide ploegen kregen in de tweede helft een rode kaart van de scheidsrechter.

Anis Had Moussa werd eerst weggestuurd voor een forse overtreding op Vasilios Zagaritis. Achttien minuten later moest Hristiyan Petrov inrukken. Hij zat kort aan het shirt van Ayase Ueda en raakte licht zijn voet. Van een overtreding leek nauwelijks sprake. “Ik heb geen idee wat er precies gebeurde. Volgens mij werd Ueda op zijn hakken geraakt en werd daarvoor gefloten. Dat vond ik al aan de late kant”, zegt Brouwers bij ESPN.

“Dan sta je in De Kuip hè, en dan heb je net Feyenoord een rode kaart gegeven…”, vervolgt de middenvelder “Het voelt alsof dat meespeelt. Het voelt alsof ons onrecht aan wordt gedaan. Ik heb hun rode kaart ook niet teruggezien, maar ik zag het enigszins van dichtbij gebeuren. Ik dacht dat het redelijk hoog was en onbesuisd, dus in mijn ogen was het rood. Maar goed, misschien kijk ik door een blauw-witte bril.”

Over het geheel was het een ‘heel bizarre wedstrijd’, zag Brouwers. “Rood aan hun kant en onze kant, heel veel onduidelijkheid, stopzetten vanwege een elastiekje in een broekje... Ja jongens, het is heel komisch.” Scheidsrechter Robin Hensgens moest inderdaad het veld verlaten nadat zijn broekje afzakte.

Analist Kees Kwakman begrijpt de uitspraken van Brouwers over de rode kaart en de rol die De Kuip gespeeld kan hebben. “Dat is het verhaal. Zo voelen die spelers dit ook. Ik snap het. Dit is de eerste keer dat hij in de Kuip fluit. Als speler was je ook onder de indruk als je in De Kuip speelde.”