Live voetbal

Brouwers kan vermoeden over Hensgens niet onderdrukken na Feyenoord - Heerenveen

Luuk Brouwers
Foto: © ESPN
1 reactie
Dominic Mostert
14 september 2025, 06:55   Bijgewerkt: 13 september 2025, 23:38

Luuk Brouwers denkt dat De Kuip invloed heeft gehad op het optreden van scheidsrechter Robin Hensgens in de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen (1-0). Beide ploegen kregen in de tweede helft een rode kaart van de scheidsrechter.

Anis Had Moussa werd eerst weggestuurd voor een forse overtreding op Vasilios Zagaritis. Achttien minuten later moest Hristiyan Petrov inrukken. Hij zat kort aan het shirt van Ayase Ueda en raakte licht zijn voet. Van een overtreding leek nauwelijks sprake. “Ik heb geen idee wat er precies gebeurde. Volgens mij werd Ueda op zijn hakken geraakt en werd daarvoor gefloten. Dat vond ik al aan de late kant”, zegt Brouwers bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Dan sta je in De Kuip hè, en dan heb je net Feyenoord een rode kaart gegeven…”, vervolgt de middenvelder “Het voelt alsof dat meespeelt. Het voelt alsof ons onrecht aan wordt gedaan. Ik heb hun rode kaart ook niet teruggezien, maar ik zag het enigszins van dichtbij gebeuren. Ik dacht dat het redelijk hoog was en onbesuisd, dus in mijn ogen was het rood. Maar goed, misschien kijk ik door een blauw-witte bril.”

Over het geheel was het een ‘heel bizarre wedstrijd’, zag Brouwers. “Rood aan hun kant en onze kant, heel veel onduidelijkheid, stopzetten vanwege een elastiekje in een broekje... Ja jongens, het is heel komisch.” Scheidsrechter Robin Hensgens moest inderdaad het veld verlaten nadat zijn broekje afzakte.

Analist Kees Kwakman begrijpt de uitspraken van Brouwers over de rode kaart en de rol die De Kuip gespeeld kan hebben. “Dat is het verhaal. Zo voelen die spelers dit ook. Ik snap het. Dit is de eerste keer dat hij in de Kuip fluit. Als speler was je ook onder de indruk als je in De Kuip speelde.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman

Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Hensgens geeft rood aan Hadj Moussa bij Feyenoord-Heerenveen

Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
FEY HEE rood

Teruglezen: zo verliep de spectaculaire zaterdagavond in de Eredivisie

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Derk62
383 Reacties
766 Dagen lid
1.750 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onder de indruk als je in de Kuip komt, natuurlijk. Dat heb je niet als je in die beton blokken komt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Derk62
383 Reacties
766 Dagen lid
1.750 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onder de indruk als je in de Kuip komt, natuurlijk. Dat heb je niet als je in die beton blokken komt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
1 - 0
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Luuk Brouwers

Luuk Brouwers
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 27 jaar (3 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
4
1
2024/2025
Heerenveen
25
3
2023/2024
Heerenveen
26
6
2022/2023
Utrecht
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel