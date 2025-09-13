Live voetbal

Hensgens geeft onbegrijpelijke rode kaart aan Heerenveen en rent daarna plots van het veld

Robin Hensgens tijdens Feyenoord - sc Heerenveen
Foto: © ESPN
Dominic Mostert
13 september 2025, 22:45   Bijgewerkt: 23:20

Hristiyan Petrov is met een rode kaart weggestuurd in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord. Hij kreeg een onbegrijpelijke gele kaart voor zeer licht contact met Ayase Ueda. Gezien de situatie op het veld – Feyenoord stond op dat moment met een man minder – was het een cruciale beslissing van arbiter Robin Hensgens voor het wedstrijdverloop.

Twintig minuten voor tijd, bij een 1-0 voorsprong voor Feyenoord, zat Petrov kort aan het shirt van Ueda en raakte hij licht zijn voet. Van een overtreding leek nauwelijks sprake, laat staan een overtreding die een gele kaart waard was. Voor Petrov was het zijn tweede van de avond. In de veertigste minuut was hij al op de bon geslingerd voor een andere overtreding op Ueda.

Was de tweede gele kaart echt voor het contact met Ueda? ESPN-commentator Vincent Schildkamp zei: "We hebben het aan onze mensen op het veld gevraagd, of ze dat even bij de vierde official willen neerleggen. Het antwoord is dat we het na de wedstrijd te horen krijgen. Wij kunnen de verbazing dus niet wegnemen."

Hensgens moest even daarna het veld verlaten. Zijn broekje zakte af, waardoor hij de tunnel van De Kuip in ging om een nieuw broekje te halen. De scheidsrechter kende zo een veelbewogen optreden. Hij had eerder in de tweede helft al Anis Hadj Moussa van Feyenoord weggestuurd voor een forse overtreding van Vasilios Zagaritis.

Arena
663 Reacties
33 Dagen lid
1.865 Likes
Arena
  • 6
    + 1
Te schandalig voor woorden. Dit is dus de manier om een club zeer opzichtig te helpen. Deze man moet per direct geschorst worden. Walgelijk wat hier gebeurd.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
672 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 2
    + 1
KNVB helpt dus overduidelijk feijenoord. Was totaal geen geel. Tijd voor een grondig onderzoek. Eerder op de avond hielp Rotterdammer Makkelie NEC aan een gratis doelpunt tegen de landskampioen. Benieuwd wat er met de rode kaart van Moussa gaat gebeuren. Is gewoon minimaal 6 wedstrijden schorsing, maar zal wel geseponeerd worden want knfb moet feijenoord wel helpen. Ongekend.

Voetbalanalist
162 Reacties
27 Dagen lid
137 Likes
Voetbalanalist
  • 3
    + 1
Huilie huilie

Pietjanhendrik
328 Reacties
53 Dagen lid
323 Likes
Pietjanhendrik
  • 3
    + 1
lekker huilen hatertjes hahahaha. ze worden helemaal gek, hahaha .... 3 punten erbij :)

Ome Barend
317 Reacties
14 Dagen lid
408 Likes
Ome Barend
  • 2
    + 1
Hahahahaha 😂!!

Pietjanhendrik
328 Reacties
53 Dagen lid
323 Likes
Pietjanhendrik
  • 1
    + 1
de reacties van de gefrustreerde huilende haters zijn nog mooier dan de 3 punten hahahahahah

Ome Barend
317 Reacties
14 Dagen lid
408 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
@Pietjanhendrik ze hebben de gehele blessuretijd bijna een kwartier lang vol spanning in hun kamertje gezeten kijkend naar hun favoriete club Feyenoord.

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
1 - 0
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
5
9
12
2
Ajax
5
6
11
3
Feyenoord
3
7
9
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

