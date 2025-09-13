Hensgens geeft onbegrijpelijke rode kaart aan Heerenveen en rent daarna plots van het veld

Hristiyan Petrov is met een rode kaart weggestuurd in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord. Hij kreeg een onbegrijpelijke gele kaart voor zeer licht contact met Ayase Ueda. Gezien de situatie op het veld – Feyenoord stond op dat moment met een man minder – was het een cruciale beslissing van arbiter Robin Hensgens voor het wedstrijdverloop.

Twintig minuten voor tijd, bij een 1-0 voorsprong voor Feyenoord, zat Petrov kort aan het shirt van Ueda en raakte hij licht zijn voet. Van een overtreding leek nauwelijks sprake, laat staan een overtreding die een gele kaart waard was. Voor Petrov was het zijn tweede van de avond. In de veertigste minuut was hij al op de bon geslingerd voor een andere overtreding op Ueda.

Was de tweede gele kaart echt voor het contact met Ueda? ESPN-commentator Vincent Schildkamp zei: "We hebben het aan onze mensen op het veld gevraagd, of ze dat even bij de vierde official willen neerleggen. Het antwoord is dat we het na de wedstrijd te horen krijgen. Wij kunnen de verbazing dus niet wegnemen."

Hensgens moest even daarna het veld verlaten. Zijn broekje zakte af, waardoor hij de tunnel van De Kuip in ging om een nieuw broekje te halen. De scheidsrechter kende zo een veelbewogen optreden. Hij had eerder in de tweede helft al Anis Hadj Moussa van Feyenoord weggestuurd voor een forse overtreding van Vasilios Zagaritis.