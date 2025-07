FC Groningen verkoopt 'nee' aan grote buitenlandse club: 'Hij is niet te koop'

Een 'grote buitenlandse club' die komend seizoen actief is in de Europa League heeft zich bij FC Groningen gemeld voor de kersverse aanvoerder , zo meldt Voetbal International. De Eredivisie-club weigert echter überhaupt te onderhandelen over een vertrek van de 22-jarige middenvelder.

FC Groningen nam Resink een jaar geleden voor zo'n zeven ton over van Almere City. Nadat de middenvelder even tijd nodig had om zijn draai te vinden, ontwikkelde hij zich gedurende het seizoen tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Dick Lukkien. De geboren Amsterdammer kwam in zijn debuutjaar in de Euroborg uiteindelijk tot 27 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zes goals en twee assists. Eerder deze voorbereiding besloot Lukkien om Resink aan te wijzen als nieuwe aanvoerder van De Trots van het Noorden, een positie die vacant was na het vertrek van Leandro Bacuna.

Resink staat in de belangstelling van grote clubs uit binnen- én buitenland, schrijft VI. "Er wordt volop geïnformeerd vanuit de Nederlandse top en door Champions- en Europa League-deelnemers uit het buitenland. Een van de clubs uit de laatste categorie heeft zich recent formeel gemeld bij FC Groningen en hoopte aan de onderhandelingstafel te kunnen plaatsnemen. FC Groningen zit daar echter helemaal niet op te wachten", schrijft het weekblad.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld bevestigt tegenover VI dat FC Groningen niet van plan is mee te werken aan een vertrek van Resink, die nog vastligt tot medio 2028. "Stije is niet te koop. Wat ons betreft is de deur gesloten. Goed, uiteindelijk is iedere speler in de wereld te koop, en als er hier een bod van vijftig miljoen euro op tafel komt, gaan wij er ook wel over nadenken. Maar het gaat om de intentie en onze intentie is duidelijk. Wij willen geen basisspelers meer kwijtraken, en al helemaal niet onze aanvoerder", aldus Van Mosselveld.