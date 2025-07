Blokzijl spreekt grote wens uit na ‘kampioenstreffer’ tegen Ajax

is een naam die bij Ajax in het geheugen staat gekerfd. De verdediger van FC Groningen zorgde er met een treffer in minuut 99 in de voorlaatste speelronde voor dat de Amsterdammers de landstitel misliepen. Blokzijl hoopt zelf niet alleen herkend te worden door die treffer.

Ajax leek afgelopen seizoen hard op weg naar de landstitel, maar een fenomenale ineenstorting in de laatste weken zorgde ervoor dat de schaal uiteindelijk naar PSV ging. De Amsterdammers kregen de genadeklap in speelronde 33, toen Blokzijl het tiental van FC Groningen in minuut 99 langszij bracht. Waar de goal voor fans van Ajax en PSV met het oog op de titelstrijd memorabel was, had deze voor Blokzijl een heel andere betekenis.

De treffer van Blokzijl tegen Ajax was namelijk zijn eerste in het shirt van Groningen. “Ik had inmiddels al meer dan zeventig wedstrijden gespeeld. Op een gegeven moment zat ik wel te wachten tot-ie een keer zou vallen”, geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dus ik was heel blij dat ik mijn eerste goal maakte, ook nog in de laatste minuut en voor de Noordtribune.” Dat is het deel van de Euroborg waar de fanatiekste supporters van Groningen zitten. “Dat was heel speciaal.”

Onder fans was de goal van Blokzijl een groot thema in het kampioenschap van PSV en Joey Veerman poseerde zelfs met een PSV-shirt met de naam van de Groningen-verdediger erop. “Maar voor mij was dat geen ding. Het was grappig om te zien, meer ook niet. Ik hoop niet dat ik daarom word herkend”, spreekt de twintigjarige mandekker uit. “Ik hoop eerder dat ze me herinneren om mijn spel en de speler die ik ben. Ik had liever tig wedstrijden eerder al mijn eerste gemaakt.”

