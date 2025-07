FC Groningen heeft nieuwe spits te pakken

is de nieuwe spits van FC Groningen. De club maakt zijn komst vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. Zawada komt over van RKC Waalwijk en tekent voor drie seizoenen.

Het is voor FC Groningen de tweede afgeronde transfer deze periode. Eerder werd Younes Taha al gehuurd van FC Twente. Zawada bewandelt dezelfde weg als technisch directeur Mo Allach, die nu zijn eerste weken bij FC Groningen erop heeft zitten. Onlangs ontkende de TD de interesse in de Poolse spits nog tegenover het Dagblad van het Noorden.

Zawada, die vorig jaar als aanvoerder uit de Eredivisie degradeerde met RKC, tekent voor drie jaar in Groningen. Hij zal de concurrentie aangaan met de spitsen die momenteel al voor de Trots van het Noorden: Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson en Romano Postema.

Zawada streek afgelopen seizoen neer in Waalwijk, nadat hij eerder voor FC Twente, Karlsruher SC (Duitsland), Wisla Plock, Arka Gdynia, Raków Czestochowa en Stal Mielec (Polen), Jeju United (Zuid-Korea) en Wellington Phoenix (Nieuw-Zeeland, Australische competitie) uitkwam. In het voorbije jaar maakte de Poolse spits elf goals in 29 wedstrijden voor RKC.

FC Groningen heeft Oskar Zawada binnengehaald. De 29-jarige Poolse spits komt over van RKC Waalwijk en tekent tot medio 2028. 🇵🇱 pic.twitter.com/R5GIn9bNzi — FC Groningen (@fcgroningen) July 11, 2025

