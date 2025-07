FC Groningen-icoon ontsnapt na doodsmak: 'Ik heb drie dagen op de ic gelegen'

Mister FC Groningen Jan van Dijk heeft recentelijk drie dagen op de intensive care in het ziekenhuis gelegen. De 68-jarige oud-voetballer maakte tijdens het grasmaaien een lelijke smak, zo vertelde hij in de podcast De Koffiecorner van RTV Noord.

"'Ik heb voor mijn huis een strook gras dat twee meter hoger ligt dan mijn oprit. Ik ben daar een stap te ver achteruit gestapt, en toen ben ik op mijn oprit gevallen", aldus Van Dijk, die toegeeft dat het nog veel slechter had kunnen aflopen. "Ik heb heel veel geluk gehad. Ik heb een gebroken borstbeen opgelopen, maar ik had ook een dwarslaesie kunnen krijgen."

Na zijn doodsmak lag Van Dijk drie dagen op de intensive care, waarna hij nog tien dagen op een afdeling moest verblijven. "Daarna mocht ik naar huis en is het herstel eigenlijk ook best snel gegaan", vervolgt hij. "Ik ben weer aan het lopen, aan het traplopen en ben inmiddels alweer twee keer naar de fysiotherapeut geweest. Het gaat goed."

Volgens Van Dijk was het 'ongelooflijk schrikken'. 'ooral die dagen dat ik op de ic lag. En toen ik daar van af was, kreeg ik natuurlijk de traditionele klachten. Hoesten en niezen dat pijn doet, niet op m'n zij kunnen liggen... Maar ook dat is gelukkig alweer achter de rug. Het klinkt misschien heel gemakkelijk, maar het was gelukkig maar m'n borstbeen. Ik had een dwarslaesie kunnen hebben, of nog erger. Eigenlijk ben ik heel gelukkig met deze val."

Na vier weken is Van Dijk overigens nog niet helemaal topfit. "Ik ben nog wel veel moe en duizelig. Ik moet nog wel rustig aan doen. M'n fysio zei ook: denk nou niet meteen dat je alles weer aankan. Want zo ben ik natuurlijk wel: ik wil vaak weer alles en te snel. Maar mijn lichaam waarschuwt me nu wel", besluit de voormalig middenvelder, die liefst 537 officiële wedstrijden speelde voor FC Groningen.

