Valente legt uit waarom hij Feyenoord vroeg om rugnummer 40

gaat bij Feyenoord op zijn verzoek spelen met rugnummer 40. In zijn eerste interview op Feyenoord ONE legt hij uit dat dit nummer voor hem speciaal is, omdat hij dit droeg bij zijn profdebuut. Zijn transfer naar De Kuip ziet Valente als een nieuw begin, dus wil hij ook weer met zijn eerste rugnummer spelen.

Valente rondde woensdag zijn langverwachte transfer naar Feyenoord af. De Rotterdammers maakten bekend dat de middenvelder komend seizoen met rugnummer 40 zal gaan spelen. Dat op verzoek van de speler zelf. In gesprek met Feyenoord ONE krijgt Valente de vraag waarom hij graag met dat rugnummer wil spelen.

“Het is eigenlijk heel simpel”, begint Valente zijn uitleg. “Ik heb met nummer veertig hele mooie herinneringen meegemaakt bij FC Groningen, waaronder mijn debuut.” De spelmaker speelde zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal in augustus 2022, toen hij mocht invallen op bezoek bij Ajax. Valente heeft op zijn been een tatoeage van het moment staan, waarop de Johan Cruijff ArenA ook te zien is. “Daar komen nog wel eens dingen online over. Maar voor mij is het vrij simpel: als het in het stadion van VVV-Venlo was gebeurd, had ik dat stadion gebruikt.” Valente heeft nog een goede herinnering aan rugnummer 40; hij droeg dit namelijk ook toen Groningen in de zomer van 2024 promoveerde naar de Eredivisie.

Voor Valente is zijn transfer naar Feyenoord een mooie kans om weer nieuwe herinneringen te maken met nummer 40. “Ik zie het weer een beetje als een opbouw”, stelt de 21-jarige rechtspoot, die afgelopen seizoen met nummer 10 speelde. “Ik wil nu weer met 40 beginnen, omdat het daar allemaal mee is begonnen. Dan gaan we zien welke nummers daar allemaal weer bij gaan komen.”

