Van Persie verwelkomt vrij onbekende speler op trainingsveld Feyenoord

De achttienjarige Seunggyun Bae mocht dinsdag meetrainen bij het eerste van Feyenoord. Dat weet FR-Fans.nl te melden. Het Koreaanse talent tekende in april een contract en mag zich nu presenteren aan Robin van Persie.

De transfer van Bae is voortgekomen uit de samenwerking tussen Feyenoord en High School Boin, volgens de Rotterdammers een van de vooraanstaande jeugdopleidingen van Zuid-Korea.

De middenvelder werd eigenlijk nog niet in het eerste verwacht: Bae werd voor de jeugdelftallen gehaald. Hij krijgt nu de kans zijn talenten aan hoofdtrainer Van Persie te tonen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie blij met Feyenoord-aanwinsten, die aan Dembélé-maatstaf voldoen

Het is alleen nog niet bekend of Bae ook de hele voorbereiding zal meetrainen met Feyenoord. Veel spelers uit de A-selectie komen op verschillende momenten terug in Rotterdam. Als de selectie (bijna) weer compleet is, kan Bae weer worden 'teruggezet' naar een van de jeugdelftallen, waarschijnlijk Feyenoord Onder 19.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Geduld Feyenoord op de proef gesteld: 'Begint nu wel ongezond lang te duren' 🔗

👉 Transfer Milambo naar Brentford is rond: 'Feyenoord probeerde vertrek lang tegen te houden' 🔗

👉 'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend' 🔗

👉 Feyenoord-transfer wekt verbijstering: 'Wat die jongen daar te zoeken heeft...' 🔗

👉 ‘Van Persie laat keeperskeuze afhangen van één factor’ 🔗