Ajax-gerucht wekt ergernis: 'Nooit over bedrag gesproken'

Ajax en NEC hebben afgelopen zomer niet concreet onderhandeld over doelman . Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van de Nijmeegse club in de podcast De Bestuurskamer van FC Afkicken. De berichtgeving dat Ajax afhaakte voor de keeper vanwege een prijskaartje van zes miljoen euro was dan ook nergens op gebaseerd, aldus Van Schaik.

In nieuwe podcast van FC Afkicken gaan de algemeen directeuren van NEC (Van Schaik), Heracles Almelo (Rob Toussaint), sc Heerenveen (Ferry de Haan), FC Groningen (Frank van Mosselveld) en Go Ahead Eagles (Jan Willem van Dop) met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen binnen de directiekamers van de Eredivisie. In de eerste aflevering spreken de heren hun ergernis uit over het feit dat transfergeruchten soms veel groter worden gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn.

"Na het WK is er niet één club bij mij met de mededeling gekomen: wij willen Andries Noppert kopen", zegt De Haan over de veelbesproken keeper van sc Heerenveen. Van Mosselveld haakt in: "Dat is mooi, hè? Jullie hebben denk ik ook van alles over Stije Resink gelezen, maar ook op hem is geen enkel bod op binnen gekomen. Dat is wel waar ik me aan stoor; dat dingen al zo zouden zijn en kant en klaar en feitelijk neergezet worden. Vervolgens neemt iedereen dat dan klakkeloos over", aldus de directeur van FC Groningen.

De Haan heeft wel een idee waar sommige geruchten vandaag komen: "Zaakwaarnemers zullen de media misschien inderdaad wel gebruiken om dingen erin te brengen. Je weet natuurlijk niet wat er op de achtergrond speelt, maar wij nemen het pas serieus als de club zelf zich meldt. Want de clubs moeten er uiteindelijk uit zien te komen. En dat is na het WK gewoon niet gebeurd rondom Noppert."

Van Schaik valt zijn collega's bij en haalt het voorbeeld van Roefs aan. "Ajax zou zes miljoen te hoog hebben gevonden, maar er is nooit over een bedrag gesproken. Alleen gaat het dan toch twee à drie weken over dat bedrag. Dan is het wel zaak om even met de media te gaan praten, wat dan vaak regionaal begint", aldus Van Schaik. Voetbal International berichtte medio augustus dat Ajax bovengenoemd bedrag 'te gortig vond' voor Roefs, die uiteindelijk voor 10,5 miljoen euro de overstap naar Sunderland maakte.