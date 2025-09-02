Live voetbal

NEC is woest op Sunderland: Carlos Aalbers stuurt vernietigend appje

Bij NEC is men woedend op Sunderland. De club uit Nijmegen verwijt de Premier League-club dat Jenson Seelt op de slotdag van de Engelse transferperiode naar VfL Wolfsburg verkaste, in plaats van naar NEC.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC is dinsdagavond te gast bij ESPN. Hij legt uit dat toen NEC en Sunderland eerder deze zomer een akkoord bereikten over een transfer van doelman Robin Roefs naar de Engelse club, mondeling de afspraak gemaakt werd dat Seelt later in de transferperiode de omgekeerde weg zou bewandelen. Maandag liet Sunderland de Nederlandse verdediger echter niet naar NEC vertrekken, maar op huurbasis naar Wolfsubrg.

“Daar was ik niet blij mee, maar zeker Carlos Aalbers (technisch directeur van NEC, red.) niet”, reageert Van Schaik dinsdagavond op het mislopen van Seelt. “Het was in kannen en kruiken. Toen de deal van Roefs rond was, hebben we met Sunderland de mondelinge afspraak gemaakt dat we Seelt zouden overnemen voor een bepaald bedrag. Dat was in kannen en kruiken.”

Van Schaik legt vervolgens uit dat de transfer van Seelt naar NEC enige vertraging opliep, doordat Sunderland achterin plots te kampen kreeg met personele problemen. “Ze zeiden: we houden hem nog even, want hij moet spelen. Oké, geen probleem. Maar dat duurde en dat duurde… Vorige week zondag belden ze dat de transfer niet door kon gaan, omdat ze zoveel blessures hadden. Vervolgens belden ze vrijdag dat ze toch nog twee spelers gingen kopen, dus Seelt mocht weer naar NEC.”

“We hadden de afspraken al gemaakt en opeens zagen we hem gisteren in een shirt van Wolfsburg. Zo hoor je geen zaken te doen. Dit is de lelijke kant van voetbal”, foetert Van Schaik. De algemeen directeur vervolgt: “Ik heb Carlos nog nooit zo boos gezien. Hij liet vanmorgen een appje lezen dat hij aan Sunderland had gestuurd: ik heb spijt dat ik Roefs aan je verkocht heb, zo doe je geen zaken. Ik ken Carlos als heel eerlijk en oprecht. Ik heb hem niet vaak zo boos gezien.”

Van Schaik benadrukt dat Seelt zelf geen blaam treft. “Speler en zijn agent hebben vijf keer met Dick Schreuder (de trainer van NEC, red.) gesproken. Zij hebben hier geen naar spelletje gespeeld. Wolfsburg kwam op de laatste dag. Ik denk dat Wolfsburg veel meer geld bood dan wij. Sunderland is hier wel leading in geweest.”

Copa
2.061 Reacties
722 Dagen lid
22.633 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat je op de app hebt gezien moet je niet delen met het publiek.

Henkapestaart
164 Reacties
1.001 Dagen lid
1.188 Likes
Henkapestaart
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Copa hoezo niet? Als je niks zegt dan blijven deze vieze spelletjes intact.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
534 Reacties
35 Dagen lid
1.687 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Naief om afspraken niet schriftelijk vast te leggen.

ERIMIR
3.376 Reacties
422 Dagen lid
37.472 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Klopt en je maakt jezelf ook nog eens belachelijk door het aan de grote klok te hangen.

Jenson Seelt

Jenson Seelt
VfL Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Leeftijd: 22 jaar (23 mei 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
2
0
2024/2025
Sunderland
1
0
2023/2024
Sunderland
3
0
2023/2024
Sunderland
17
0

