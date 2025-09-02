NEC is woest op Sunderland: Carlos Aalbers stuurt vernietigend appje

Bij NEC is men woedend op Sunderland. De club uit Nijmegen verwijt de Premier League-club dat op de slotdag van de Engelse transferperiode naar VfL Wolfsburg verkaste, in plaats van naar NEC.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC is dinsdagavond te gast bij ESPN. Hij legt uit dat toen NEC en Sunderland eerder deze zomer een akkoord bereikten over een transfer van doelman Robin Roefs naar de Engelse club, mondeling de afspraak gemaakt werd dat Seelt later in de transferperiode de omgekeerde weg zou bewandelen. Maandag liet Sunderland de Nederlandse verdediger echter niet naar NEC vertrekken, maar op huurbasis naar Wolfsubrg.

“Daar was ik niet blij mee, maar zeker Carlos Aalbers (technisch directeur van NEC, red.) niet”, reageert Van Schaik dinsdagavond op het mislopen van Seelt. “Het was in kannen en kruiken. Toen de deal van Roefs rond was, hebben we met Sunderland de mondelinge afspraak gemaakt dat we Seelt zouden overnemen voor een bepaald bedrag. Dat was in kannen en kruiken.”

Van Schaik legt vervolgens uit dat de transfer van Seelt naar NEC enige vertraging opliep, doordat Sunderland achterin plots te kampen kreeg met personele problemen. “Ze zeiden: we houden hem nog even, want hij moet spelen. Oké, geen probleem. Maar dat duurde en dat duurde… Vorige week zondag belden ze dat de transfer niet door kon gaan, omdat ze zoveel blessures hadden. Vervolgens belden ze vrijdag dat ze toch nog twee spelers gingen kopen, dus Seelt mocht weer naar NEC.”

“We hadden de afspraken al gemaakt en opeens zagen we hem gisteren in een shirt van Wolfsburg. Zo hoor je geen zaken te doen. Dit is de lelijke kant van voetbal”, foetert Van Schaik. De algemeen directeur vervolgt: “Ik heb Carlos nog nooit zo boos gezien. Hij liet vanmorgen een appje lezen dat hij aan Sunderland had gestuurd: ik heb spijt dat ik Roefs aan je verkocht heb, zo doe je geen zaken. Ik ken Carlos als heel eerlijk en oprecht. Ik heb hem niet vaak zo boos gezien.”

Van Schaik benadrukt dat Seelt zelf geen blaam treft. “Speler en zijn agent hebben vijf keer met Dick Schreuder (de trainer van NEC, red.) gesproken. Zij hebben hier geen naar spelletje gespeeld. Wolfsburg kwam op de laatste dag. Ik denk dat Wolfsburg veel meer geld bood dan wij. Sunderland is hier wel leading in geweest.”