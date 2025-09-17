Live voetbal

Ajax gewezen op zwakke plek Inter: 'Hij is heel matig'

Ajax-trainer John Heitinga
Frank Hoekman
17 september 2025, 14:17

Ajax staat woensdagavond voor een bijzonder pittige klus in het thuisduel met Internazionale, maar Anco Jansen wijst de Amsterdammers op de 'zwakke plek' van de Italiaanse grootmacht. Die luistert naar de naam Federico Dimarco, 32-voudig Italiaans international maar ook 'een hele matige verdediger', aldus de oud-speler van onder meer PEC Zwolle en FC Emmen.

Bij de terugkeer in de Champions League kan Ajax niet beschikken over Steven Berghuis. De routinier, zaterdag tegen PEC Zwolle (3-1 winst) nog basisspeler als rechtsbuiten, is geblesseerd en maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie. In Voetbalpraat op ESPN krijgt Marciano Vink de vraag wie hij als de beste optie ziet om Berghuis te vervangen. Vink wijst naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), waarin Oliver Edvardsen op rechts werd gebracht om de veelvuldig opkomende Dean James te stuiten. "Dat lijkt mij het meest logische, als je kijkt naar de smaken die je hebt op de buitenkanten."

"Ik denk dat Edvardsen de meeste power heeft en het meeste loopvermogen van allemaal", vervolgt Vink. "Omdat ze daar vertrouwen in hebben bij Ajax? Nee, omdat hij tegenover Dimarco staat. Als je Inter een beetje gezien hebt, dan weet je: Dimarco en Dumfries zijn twee sneltreinen. Daar moet je iets tegenover zetten wat in dezelfde snelheid mee kan sprinten." Sjoerd Mossou vraagt Vink vervolgens wie hij 'op' Dumfries zou zetten. "Ik denk dat je daar wel de gok moet nemen met een hele goede Mika Godts. Manuel Akanji staat in die hoek centraal, die kun je daar dan pijn doen. Die is wel heel goede verdediger, maar hij is niet het meest mobiel. Je kan 'm goed vinden, maar niet het meest mobiel", denkt Vink.

Vervolgens komt Jansen aan het woord. Die zou niet voor Edvardsen, maar voor Raúl Moro kiezen als rechtsbuiten. "Serieus?", vraagt Vink zichtbaar verrast. "Ja. Want ik vind Dimarco een hele matige verdediger. Ik draai het om, want je speelt thuis", reageert Jansen. "Ja, ik heb Moro ook zien schakelen tegen FC Volendam. Maar ik denk in balbezit. Als je thuis speelt... Moro is in goede doen een goede dribbelaar, hoop ik. Ik vind Dimarco verdedigend heel kwetsbaar. Dat hebben we ook vaak tegen Lamine Yamal gezien. Ja, dat is een ander verhaal, maar ik zie wel hoe hij verdedigend heel veel moeite heeft tegen een echte dribbelaar. En ik vind dat Ajax van eigen kracht uit moet gaan in de Champions League", besluit Jansen.

Welke rechtsbuiten moet Ajax opstellen tegen Inter?

Laden...
60 stemmen

Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga lijkt met uitspraak over Gloukh ook te refereren aan eigen baanzekerheid

Peter Bosz

Bosz neemt PSV-schlemiel niets kwalijk: 'Dat reken ik hem zéker niet aan'

Union viert een treffer tegen PSV

Belgische media in jubelstemming: 'PSV vernederd door Brusselse CL-debutant'

Arena
752 Reacties
37 Dagen lid
2.013 Likes
Arena
avatar

Voor Ajax zal alles moeten meezitten wil de club er ook maar een gelijkspel uit kunnen halen. Zo is het nu eenmaal. Een zwakke plek aanwijzen is leuk, maar Inter heeft nog heel veel andere spelers rondlopen die gewoon heel goed zijn.

Sparta010
98 Reacties
723 Dagen lid
640 Likes
Sparta010
avatar

In Italië hadden ze Dino Gorgonzola die 11 zwakke plekken bij Ajax wist aan te wijzen.

Pietjanhendrik
361 Reacties
56 Dagen lid
344 Likes
Pietjanhendrik
avatar

@Sparta010 🤣

Ome Barend
438 Reacties
17 Dagen lid
483 Likes
Ome Barend
avatar

Het groot waffeltje dekt zich al aardig in. Er is niks meer over van het Ajax die zo geweldig is, ze moeten maar hopen op een puntje.

GAE
32 Reacties
7 Dagen lid
36 Likes
GAE
avatar

Dat noemen ze realisme. Fijn dat jij Ajax zo geweldig vond dan...

Ome Barend
438 Reacties
17 Dagen lid
483 Likes
Ome Barend
avatar

Nee, de hele zomer wanneer er niet gevoetbald wordt groot praten.. en nu jezelf indekken en het hebben over realisme. Typisch..

GAE
32 Reacties
7 Dagen lid
36 Likes
GAE
avatar

De enige die zo bezig is met Ajax, dat ben jezelf .Jij hebt het constant over het o zo grote en geweldige Ajax?

Ome Barend
438 Reacties
17 Dagen lid
483 Likes
Ome Barend
avatar

Dat zullen we snel genoeg merken of het zo groot en geweldig is. Ik hou het nauwlettend in de gaten.. kijk je mee ?

Lil Smurf
19 Reacties
7 Dagen lid
30 Likes
Lil Smurf
avatar

@Ome Barend, ff goed lezen alsjeblieft, GAE benoemt dat jij het zo noemt...

Ome Barend
438 Reacties
17 Dagen lid
483 Likes
Ome Barend
avatar

@Lil Smurf gaan we nu allemaal in de verdediging? 😂.. kom op het seizoen is nog vroeg.

Neefje Barry
98 Reacties
5 Dagen lid
48 Likes
Neefje Barry
avatar

Ik denk dat Inter ook gewezen is op de meerdere zwakke plekken bij ajax. Die zijn er veel. Ik zie de laatste dagen veel ajax supporters zich indekken voor een verlies. Maar laten we eerlijk zijn: ondanks de huidige staat van ajax moet je tegen dit Inter gewoon winnen. Ze zijn hopeloos uit vorm, misschien wel historisch slecht en staan op de 11e plek. Het zou eigenlijk dus een schande zijn als je hier niet van wint.

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Raúl Moro

Raúl Moro
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
R. Union SG
1
2
3
2
Arsenal
1
2
3
3
Qarabağ
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham
1
1
3
6
Dortmund
1
0
1
7
Juventus
1
0
1
8
Ajax
0
0
0
9
Atalanta
0
0
0
10
Atlético
0
0
0
11
Barcelona
0
0
0
12
Leverkusen
0
0
0
13
Bayern München
0
0
0
14
Bodø/Glimt
0
0
0
15
Chelsea
0
0
0
16
Club Brugge
0
0
0
17
Frankfurt
0
0
0
18
København
0
0
0
19
Galatasaray
0
0
0
20
Inter
0
0
0
21
Kairat
0
0
0
22
Liverpool
0
0
0
23
Man City
0
0
0
24
Monaco
0
0
0
25
Napoli
0
0
0
26
Newcastle
0
0
0
27
Olympiakos
0
0
0
28
PSG
0
0
0
29
Pafos
0
0
0
30
Slavia
0
0
0
31
Sporting
0
0
0
32
Benfica
1
-1
0
33
Marseille
1
-1
0
34
Villarreal
1
-1
0
35
PSV
1
-2
0
36
Athletic
1
-2
0

