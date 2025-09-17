Ajax gewezen op zwakke plek Inter: 'Hij is heel matig'

Ajax staat woensdagavond voor een bijzonder pittige klus in het thuisduel met Internazionale, maar Anco Jansen wijst de Amsterdammers op de 'zwakke plek' van de Italiaanse grootmacht. Die luistert naar de naam , 32-voudig Italiaans international maar ook 'een hele matige verdediger', aldus de oud-speler van onder meer PEC Zwolle en FC Emmen.

Bij de terugkeer in de Champions League kan Ajax niet beschikken over Steven Berghuis. De routinier, zaterdag tegen PEC Zwolle (3-1 winst) nog basisspeler als rechtsbuiten, is geblesseerd en maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie. In Voetbalpraat op ESPN krijgt Marciano Vink de vraag wie hij als de beste optie ziet om Berghuis te vervangen. Vink wijst naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), waarin Oliver Edvardsen op rechts werd gebracht om de veelvuldig opkomende Dean James te stuiten. "Dat lijkt mij het meest logische, als je kijkt naar de smaken die je hebt op de buitenkanten."

"Ik denk dat Edvardsen de meeste power heeft en het meeste loopvermogen van allemaal", vervolgt Vink. "Omdat ze daar vertrouwen in hebben bij Ajax? Nee, omdat hij tegenover Dimarco staat. Als je Inter een beetje gezien hebt, dan weet je: Dimarco en Dumfries zijn twee sneltreinen. Daar moet je iets tegenover zetten wat in dezelfde snelheid mee kan sprinten." Sjoerd Mossou vraagt Vink vervolgens wie hij 'op' Dumfries zou zetten. "Ik denk dat je daar wel de gok moet nemen met een hele goede Mika Godts. Manuel Akanji staat in die hoek centraal, die kun je daar dan pijn doen. Die is wel heel goede verdediger, maar hij is niet het meest mobiel. Je kan 'm goed vinden, maar niet het meest mobiel", denkt Vink.

Vervolgens komt Jansen aan het woord. Die zou niet voor Edvardsen, maar voor Raúl Moro kiezen als rechtsbuiten. "Serieus?", vraagt Vink zichtbaar verrast. "Ja. Want ik vind Dimarco een hele matige verdediger. Ik draai het om, want je speelt thuis", reageert Jansen. "Ja, ik heb Moro ook zien schakelen tegen FC Volendam. Maar ik denk in balbezit. Als je thuis speelt... Moro is in goede doen een goede dribbelaar, hoop ik. Ik vind Dimarco verdedigend heel kwetsbaar. Dat hebben we ook vaak tegen Lamine Yamal gezien. Ja, dat is een ander verhaal, maar ik zie wel hoe hij verdedigend heel veel moeite heeft tegen een echte dribbelaar. En ik vind dat Ajax van eigen kracht uit moet gaan in de Champions League", besluit Jansen.