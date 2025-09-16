Live voetbal

Heitinga lijkt met uitspraak over Gloukh ook te refereren naar eigen baanzekerheid

John Heitinga denkt dat Oscar Gloukh het verschil voor Ajax nog zeker gaat maken. De Israëliër heeft nog niet zijn stempel kunnen drukken op zijn nieuwe ploeg, maar Heitinga gunt hem de tijd.

Gloukh kwam afgelopen zomer met veel bombarie naar Amsterdam. De spelmaker sprak al heel snel uit dat hij uitkeek naar spelen in een Ajax-shirt, maar toen moest de transfer nog beklonken worden. Na lang wachten zette hij zijn handtekening onder een contract bij de club. Dat Gloukh tot dusver nog wat tegenvalt, is geen punt van zorg voor Heitinga. "Oscar gaat het verschil absoluut maken. We zijn blij dat hij er is, blij dat hij een Ajacied is", zo stelt de trainer tegen Ziggo Sport.

Heitinga doet ook een uitspraak die niet alleen naar Gloukh, maar ook naar zijn eigen baan lijkt te verwijzen. "Op het moment dat je nieuw bent, moet je ook wat de tijd krijgen." De nieuwe trainer van Ajax is door sommige fans al aan de spreekwoordelijke schandpaal genageld, omdat het spel van de club nog niet overtuigend is en/of zijn interviews geen indruk maken. Heitinga hoopt ook dat hijzelf de tijd zal krijgen om zich te bewijzen, net als Gloukh.

Heeft de trainer al besloten waar hij de aanwinst van vijftien miljoen euro het vaakst gaat laten spelen. Tot nog toe speelde Gloukh al op linksbuiten en nummer tien. "Hij kan op beide posities, maar ik denk dat hij het liefst als nummer tien speelt. Maar we kijken ook naar de samenstelling op het middenveld."

