Heitinga geeft duidelijkheid over inzetbaarheid Berghuis

John Heitinga als trainer van Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
16 september 2025, 14:34

Steven Berghuis is niet inzetbaar wanneer Ajax het woensdag in eigen huis opneemt tegen Internazionale in de Champions League, bevestigt John Heitinga op de persconferentie. Volgens Voetbal International heeft hij fysieke klachten overgehouden aan het duel met PEC Zwolle (3-1 zege) en stond hij dinsdag niet op het trainingsveld.

Ajax maakt woensdag zijn rentree in de Champions League, wanneer Inter op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Achter de naam van Berghuis staat een vraagteken voor het treffen, zo weet VI. De linkspoot kampt met klachten die hij heeft opgelopen tegen PEC Zwolle.

Berghuis ontbrak dinsdag op het trainingsveld en geldt dus als twijfelgeval voor het duel met Internazionale. De 33-jarige stond tot dusver ieder officieel duel dit seizoen in de basis bij Ajax, maar daar komt mogelijk deze week dus verandering in. Naar alle waarschijnlijkheid zal Heitinga op de persconferentie dinsdagmiddag meer duidelijkheid geven.

De oefenmeester houdt er in ieder geval serieus rekening mee dat Berghuis niet inzetbaar is en liet Rayane Bounida daarom meetrainen met het eerste elftal. De talentvolle Belg kwam maandagavond nog in actie met Jong Ajax tegen ADO Den Haag (1-3 nederlaag). Bounida stond in dat duel negentig minuten op het veld.

Berghuis er niet bij

Update 16 september 14.34 uur - Heitinga heeft op de persconferentie uitsluitsel gegeven over het meespelen van Berghuis. De oefenmeester bevestigt dat de routinier met een blessure kampt en niet inzetbaar is tegen Inter.

Ome Barend
396 Reacties
16 Dagen lid
453 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Opa Berghuis kan het niet meer belopen.

Lil Smurf
16 Reacties
6 Dagen lid
15 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Ome Barend, Hadj-Moussa hoeft het niet meer te belopen, die maakt van die achterlijke overtredingen. Lekker je club benadelen in de wedstrijd

Ome Barend
396 Reacties
16 Dagen lid
453 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Lil Smurf Ontopic graag.

Martine
118 Reacties
222 Dagen lid
313 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Normaal ben ik voor FC Utrecht, maar vanavond voor PSV en morgenavond voor Ajax. Hup Holland

Arena
725 Reacties
36 Dagen lid
1.977 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

En de dag erna weer domme praat verkopen over die clubs? Donder op joh.

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lezen we mee redactie? Wat een rare en onbeleefde reactie op Martine.

GAE
22 Reacties
6 Dagen lid
22 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Beetje hypocriet weer om de redactie erbij te halen....

Arena
725 Reacties
36 Dagen lid
1.977 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@GAE: een beetje?

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@GAE De redactie is de enige die kan ingrijpen tegen deze nare reactie tegen Martine, terwijl zij juist een normaal bericht plaatst. Dus juist heel logisch om de redactie hier bij te halen. Dit soort dingen kunnen gewoon niet!

Lil Smurf
16 Reacties
6 Dagen lid
15 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Neefje Barry, zullen we jouw taalgebruik bij alle artikelen even onder de loep nemen?

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Lil Smurf Prima hoor, zul je zien dat die een stuk minder grof is dan deze reactie :)

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Martine zie je nu Martine, gewoon normaal posten wordt niet gewaardeerd door Arenatje. Hij heeft liever dat je negatief bent over Ajax zodat hij zijn Superman pakje en rode slipje met Ajax logo weer aan kan doen om Ajax te beschermen

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het niet mee doen van berghuis is wel de minste zorg. Ze kunnen zich beter zorgen maken over de uitslag

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Fysieke klachten overhouden aan, met alle respect, PEC Zwolle. Wat een armoede. Anderzijds kan het ook zomaar zijn dat dit verzonnen is en niet waar. Dat ze dit doen om wederom expres te verliezen.

Lil Smurf
16 Reacties
6 Dagen lid
15 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heeft Feyenoord ook expres zo slecht gespresteerd dat ze niet mee kunnen doen? Of is dat gewoon weer pure onkunde van die club.

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Lil Smurf Dit artikel gaat over ajax. On-topic blijven graag.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Berghuis faket een blessure want wil niet deel uitmaken van de vernedering morgen

GAE
22 Reacties
6 Dagen lid
22 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Stakker!

Lil Smurf
16 Reacties
6 Dagen lid
15 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik Wanneer moet die club uit Rotterdam spelen in de CL dan? Oh wacht.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Lil Smurf afgelopen 3 jaar 2x champions league. Ajax mag na 2 jaar afwezigheid weer een keertje mee doen. Volgend jaar Feyenoord weer, samen met psv hahaha

Lil Smurf
16 Reacties
6 Dagen lid
15 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik, zijn ze ooit al verder gekomen dan ajax in de CL dan? Kan ik mij niet heugen namelijk. Meedoen voor spek en bonen of niet

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Lil Smurf je leeft in het verleden knul. Laar het los. Ajax doet inderdaad mee voor spek en bonen, daar heb je gelijk in

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Lil Smurf Of ze ooit al eens verder zijn gekomen? Feyenoord heeft gewonnen, verder komen dan dat is lastig.

Lil Smurf
16 Reacties
6 Dagen lid
15 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Neefje Barry, dat is Europacup 1, volgens mij had ik het over de CL. Goed lezen aub.

Ome Barend
396 Reacties
16 Dagen lid
453 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik was wel mooi hè wanneer Ajax zijn grootste nederlaag ooit kreeg en een flinke pak rammel, Berghuis ondergedoken zat.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend. Berghuis de meeste ervaren speler van Ajax snapt maar al te goed hoe de vlag erbij hangt

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Lil Smurf Dat is precies hetzelfde toernooi, er is alleen een naamsverandering geweest. Alsof de eredivisie door de vriendenlotertij nu opeens ook een hele andere competitie is. Daarnaast staan de winnaars van de Europacup 1 ook gewoon op de website van de uefa bij CL winaars. Lijkt er dus op dat jij diegene bent die wat beter moet (in)lezen, aub 😉

GAE
22 Reacties
6 Dagen lid
22 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat gaat helemaal goed komen, genoeg kwaliteit in de selectie om dit op te vangen.

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Wordt gespeeld op 17 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Atalanta
0
0
0
4
Athletic
0
0
0
5
Atlético
0
0
0
6
Barcelona
0
0
0
7
Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
0
0
0
9
Benfica
0
0
0
10
Bodø/Glimt
0
0
0
11
Dortmund
0
0
0
12
Chelsea
0
0
0
13
Club Brugge
0
0
0
14
Frankfurt
0
0
0
15
København
0
0
0
16
Galatasaray
0
0
0
17
Inter
0
0
0
18
Juventus
0
0
0
19
Kairat
0
0
0
20
Liverpool
0
0
0
21
Man City
0
0
0
22
Marseille
0
0
0
23
Monaco
0
0
0
24
Napoli
0
0
0
25
Newcastle
0
0
0
26
Olympiakos
0
0
0
27
PSG
0
0
0
28
PSV
0
0
0
29
Pafos
0
0
0
30
Qarabağ
0
0
0
31
Real Madrid
0
0
0
32
Slavia
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Tottenham
0
0
0
35
R. Union SG
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

