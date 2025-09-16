Heitinga geeft duidelijkheid over inzetbaarheid Berghuis

is niet inzetbaar wanneer Ajax het woensdag in eigen huis opneemt tegen Internazionale in de Champions League, bevestigt John Heitinga op de persconferentie. Volgens Voetbal International heeft hij fysieke klachten overgehouden aan het duel met PEC Zwolle (3-1 zege) en stond hij dinsdag niet op het trainingsveld.

Ajax maakt woensdag zijn rentree in de Champions League, wanneer Inter op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Achter de naam van Berghuis staat een vraagteken voor het treffen, zo weet VI. De linkspoot kampt met klachten die hij heeft opgelopen tegen PEC Zwolle.

Berghuis ontbrak dinsdag op het trainingsveld en geldt dus als twijfelgeval voor het duel met Internazionale. De 33-jarige stond tot dusver ieder officieel duel dit seizoen in de basis bij Ajax, maar daar komt mogelijk deze week dus verandering in. Naar alle waarschijnlijkheid zal Heitinga op de persconferentie dinsdagmiddag meer duidelijkheid geven.

De oefenmeester houdt er in ieder geval serieus rekening mee dat Berghuis niet inzetbaar is en liet Rayane Bounida daarom meetrainen met het eerste elftal. De talentvolle Belg kwam maandagavond nog in actie met Jong Ajax tegen ADO Den Haag (1-3 nederlaag). Bounida stond in dat duel negentig minuten op het veld.

Berghuis er niet bij

Update 16 september 14.34 uur - Heitinga heeft op de persconferentie uitsluitsel gegeven over het meespelen van Berghuis. De oefenmeester bevestigt dat de routinier met een blessure kampt en niet inzetbaar is tegen Inter.