Heitinga geeft duidelijkheid over inzetbaarheid Berghuis

Steven Berghuis is niet inzetbaar wanneer Ajax het woensdag in eigen huis opneemt tegen Internazionale in de Champions League, bevestigt John Heitinga op de persconferentie. Volgens Voetbal International heeft hij fysieke klachten overgehouden aan het duel met PEC Zwolle (3-1 zege) en stond hij dinsdag niet op het trainingsveld.
Ajax maakt woensdag zijn rentree in de Champions League, wanneer Inter op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Achter de naam van Berghuis staat een vraagteken voor het treffen, zo weet VI. De linkspoot kampt met klachten die hij heeft opgelopen tegen PEC Zwolle.
Berghuis ontbrak dinsdag op het trainingsveld en geldt dus als twijfelgeval voor het duel met Internazionale. De 33-jarige stond tot dusver ieder officieel duel dit seizoen in de basis bij Ajax, maar daar komt mogelijk deze week dus verandering in. Naar alle waarschijnlijkheid zal Heitinga op de persconferentie dinsdagmiddag meer duidelijkheid geven.
De oefenmeester houdt er in ieder geval serieus rekening mee dat Berghuis niet inzetbaar is en liet Rayane Bounida daarom meetrainen met het eerste elftal. De talentvolle Belg kwam maandagavond nog in actie met Jong Ajax tegen ADO Den Haag (1-3 nederlaag). Bounida stond in dat duel negentig minuten op het veld.
Update 16 september 14.34 uur - Heitinga heeft op de persconferentie uitsluitsel gegeven over het meespelen van Berghuis. De oefenmeester bevestigt dat de routinier met een blessure kampt en niet inzetbaar is tegen Inter.
@GAE De redactie is de enige die kan ingrijpen tegen deze nare reactie tegen Martine, terwijl zij juist een normaal bericht plaatst. Dus juist heel logisch om de redactie hier bij te halen. Dit soort dingen kunnen gewoon niet!
@Martine zie je nu Martine, gewoon normaal posten wordt niet gewaardeerd door Arenatje. Hij heeft liever dat je negatief bent over Ajax zodat hij zijn Superman pakje en rode slipje met Ajax logo weer aan kan doen om Ajax te beschermen
@Lil Smurf Dat is precies hetzelfde toernooi, er is alleen een naamsverandering geweest. Alsof de eredivisie door de vriendenlotertij nu opeens ook een hele andere competitie is. Daarnaast staan de winnaars van de Europacup 1 ook gewoon op de website van de uefa bij CL winaars. Lijkt er dus op dat jij diegene bent die wat beter moet (in)lezen, aub 😉
