De grote zomeraankopen van Ajax begonnen tegen PEC Zwolle bijna allemaal op de bank. Ook werd er geen ervaren controleur aangetrokken, terwijl daar juist de hele transferperiode over werd gesproken. Er is dan ook sprake van grote interne verdeeldheid bij Ajax, zo stelt Maarten Wijffels in Voetbalpraat.
Ajax kon deze zomer weer enkele grote aankopen doen. De Amsterdammers telden miljoenen neer voor de komst van Oscar Gloukh, Raúl Moro, Kasper Dolberg en Ko Itakura, maar afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (3-1 zege) verscheen alleen laatstgenoemde aan de aftrap. “Ik denk dat de meningen echt verdeeld waren op de tribune”, begint Wijffels. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad vinden sommige Ajax-fans het goed dat John Heitinga koos voor ‘eigen mensen’, terwijl anderen juist de aankopen aan het werk willen zien.
Kenneth Perez is benieuwd of dit betekent dat de topaankopen van Ajax wel op de posities spelen die prioriteit hadden. “Of was het belangrijker een goede controleur te halen die ook de lijnen uit kan zetten? Iemand die het de voorste spelers makkelijker maakt? Is het nodig om deze twee junioren (Gloukh en Moro, red.) te halen terwijl je hetzelfde al hebt?”, vraagt de analist zich af.
Wijffels sluit zich daarbij aan. “Ze zoeken een controleur en halen dan ook nog die jongen van Liverpool (James McConnell, red.), een jonge gast”, schetst hij de situatie nog wat verder. “Het is duidelijk dat daar intern verdeeldheid over is. Er stappen niet voor niks mensen op”, doelt hij op het vertrek van Danny Blind als commissaris.
Voor de CL-campagne heb je een grote selectie nodig met kwaliteitspelers. Ajax heeft op elke positie dubbele gelijkwaardige bezetting, dat kunnen alleen de top2 clubs met de meeste titels zich veroorloven. Geen enkele sprake van interne verdeelheid binnen de club, wie het niet eens is met de te volgen koers van het beleid, vertrekt.
@ERIMIR vandaar dat Farioli moest vertrekken.. ooh nu snap ik het Henderson mag gratis de deur uit die nu uitblinkt bij Brentford en Mc Connel een huurling zonder optie tot koop is op zijn plek. Het is inderdaad wel gelijkwaardig met Mokio daar heb je wel weer gelijk in. Dus de titels tellen sinds vandaag de dag mee.. nou PSG en Manchester City zijn gewaarschuwd.. ik hoorde je vorig seizoen afgeven dat er een club niet in de CL hoorde.. laat het maar zien, je mag nu 1 jaartje meedoen.. dankzij Farioli. Ik wens je veel succes, ik hoop dat Ajax belangrijk kan zijn.. aan de loting ligt het niet. Feyenoord was vorig jaar niet best dat ze nipt verloren met een C selectie van Inter ver in het toernooi volgens jou. Ik verwacht van Ajax veel meer als ik jou mag geloven. Inter is de nummer 11 van Italië, moet te doen zijn.
Wederom een stuk onzin hier op de site. Er zijn personen op tv die om aandacht te krijgen dingen verzinnen, uit hun verband trekken of confronterend brengen omdat er anders geen enkele sensatie zo zeker meer kijkt. En telkens brengt fc update dit met grote koppen alsof dit de waarheid is. Puike journalistiek maar dan helaas. Erg triest.
Dat heb je heel goed in de gaten @Norbert Heijmink! Vooral negatieve berichten over Ajax worden hier geplaatst en hoe meer ophef hoe beter. Journalistiek kun je het met de beste wil van de wereld niet noemen. Dit is riooljournalistiek. Alles voor de clicks en de sensatie. En overduidelijk anti-Ajax. Walgelijk.
@Norbert Heijmink als er van zoveel verschillende kanten verhalen komen over verschillende zaken die gewoon niet in orde zijn bij deze club, dan kun je dat niet afdoen als onzin. De beerput is opengetrokken, de club staat in de fik. Er heerst daar een wanbeleid, zoals bronnen al eerder aangeven. Hoe kun je blind zijn voor alles wat mis gaat?
En de beerput gaat nog een stukje verder open. Jeetje, wat een bende is het daar zeg. Heb je als club geprobeerd om je halve selectie te verkopen om geld bij elkaar te sprokkelen voor nieuwe aanwinsten, zitten ze allemaal op de bank. Terwijl er duidelijk was dat er versterking nodig was en geen verbreding. Dus je kunt het eigenlijk ook niet schuiven op 'we moeten een brede selectie hebben'. Die breedte had gecreëerd moeten worden door basisspelers te kopen, zodat de spelers die vorig seizoen tekort schoten je breedte werden ik snap wel dat er verdeeldheid is binnen ajax, want de bende lijkt steeds groter te worden. FCupdate schreef al eerder een artikel dat er binnen ajax een wanbeleid is, en nu is er ook nog interne verdeeldheid. Dit wordt ondertussen een script voor een drama. De club staat letterlijk en figuurlijk in de fik. Ik zie het somber in.
Het is simpel mannen, Kroes is teveel in zichzelf gaan geloven iets wat niet vreemd is in Amsterdam. Zo’n UFO met 2 doelen erin en een eng gezelschap daar komen rare discutabele types op af. Laat ze maar in hun waan, af en toe een moeizame overwinning tegen een zwak PEC Zwolle thuis (met behulp van de KNVB) houd de moed er wat in. Je ziet het publiek daar zitten alsof je in de Pathé Bioscoop zit zo voelt het maar dit keer niet kijkend naar feel goodshow maar een thriller die fout afloopt al weten ze dat zelf nog niet want ze zitten pas bij hoofdstuk 5/34. De huilende kindjes zie je vanzelf wel weer in beeld verschijnen omdat papa allemaal leugentjes voor hield hoe goed Ajax wel niet was 30 jaar geleden toen papa nog klein was. Langzaam laten afsterven, prima.
