De grote zomeraankopen van Ajax begonnen tegen PEC Zwolle bijna allemaal op de bank. Ook werd er geen ervaren controleur aangetrokken, terwijl daar juist de hele transferperiode over werd gesproken. Er is dan ook sprake van grote interne verdeeldheid bij Ajax, zo stelt Maarten Wijffels in Voetbalpraat.

Ajax kon deze zomer weer enkele grote aankopen doen. De Amsterdammers telden miljoenen neer voor de komst van Oscar Gloukh, Raúl Moro, Kasper Dolberg en Ko Itakura, maar afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (3-1 zege) verscheen alleen laatstgenoemde aan de aftrap. “Ik denk dat de meningen echt verdeeld waren op de tribune”, begint Wijffels. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad vinden sommige Ajax-fans het goed dat John Heitinga koos voor ‘eigen mensen’, terwijl anderen juist de aankopen aan het werk willen zien.

Kenneth Perez is benieuwd of dit betekent dat de topaankopen van Ajax wel op de posities spelen die prioriteit hadden. “Of was het belangrijker een goede controleur te halen die ook de lijnen uit kan zetten? Iemand die het de voorste spelers makkelijker maakt? Is het nodig om deze twee junioren (Gloukh en Moro, red.) te halen terwijl je hetzelfde al hebt?”, vraagt de analist zich af.

Wijffels sluit zich daarbij aan. “Ze zoeken een controleur en halen dan ook nog die jongen van Liverpool (James McConnell, red.), een jonge gast”, schetst hij de situatie nog wat verder. “Het is duidelijk dat daar intern verdeeldheid over is. Er stappen niet voor niks mensen op”, doelt hij op het vertrek van Danny Blind als commissaris.