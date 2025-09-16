Ajax-ster maakt grote indruk op Moro: ‘Hoe hij de bal controleert…’

is diep onder de indruk van , zo laat hij weten in een interview met Ajax. De Spaanse aanwinst noemt meerdere aspecten van het spel van de routinier waar hij groot fan van is. , met wie hij samenspeelde bij Real Valladolid, licht eruit.

Ajax betaalde deze zomer een bedrag van elf miljoen euro aan Real Valladolid om Moro naar Amsterdam te halen. De Spanjaard werd in de Johan Cruijff ArenA herenigd met Rosa, die zelf een half seizoen eerder die transfer had gemaakt. De Braziliaan kostte Ajax drie miljoen euro.

In een dubbelinterview met de clubkanalen krijgt het tweetal de vraag van welke ploeggenoot ze het meest onder de indruk zijn. “Ik zei het al toen ik hier aankwam, dat is Steven Berghuis”, antwoordt Moro direct. “Hoe hij de bal controleert, hoe hij speelt, hoe hij het spel leest. Dat heeft indruk op me gemaakt.”

Rosa krijgt dezelfde vraag en noemt de naam van Klaassen. “Door zijn hele ontwikkeling en al zijn ervaring”, begint de back zijn toelichting. “Je kunt zien dat hij een slimme speler is, hij snapt het spel zo goed. Hij heeft Ajax-bloed en meer dan driehonderd wedstrijden in het Ajax-shirt gespeeld. Ik vind hem een goede speler.”