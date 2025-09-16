Live voetbal

Heitinga reageert geïrriteerd op vraag over Farioli

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Ajax
2 reacties
Niels Hassfeld
16 september 2025, 15:17

John Heitinga heeft dinsdagmiddag op de persconferentie voor Ajax - Internazionale geïrriteerd gereageerd op een vraag van Valentijn Driessen. De verslaggever vroeg of de Amsterdammers zich woensdag in de speelstijl van Heitinga of Francesco Farioli zullen presenteren. De trainer van Ajax reageert gepikeerd dat zijn Italiaanse voorganger niet meer bij Ajax werkt.

Ajax neemt het woensdag in de Champions League op tegen Internazionale. De Italianen bereikten de afgelopen drie seizoenen twee keer de finale van het toernooi en zijn daarmee de grote favoriet in de Johan Cruijff ArenA. Driessen is benieuwd of Heitinga zich gaat aanpassen aan de tegenstander. “Wordt het morgen het Farioli-spel of het John Heitinga-spel?”, vraagt de journalist van De Telegraaf. Daarmee doelt Driessen op het feit dat Ajax onder de vorige trainer een stuk defensiever voor de dag kwam.

Artikel gaat verder onder video

De vraag valt niet goed bij Heitinga, die direct geïrriteerd kijkt. “Volgens mij is Farioli hier niet meer. Alleen John Heitinga is hier”, antwoordt de oefenmeester kortaf. Driessen vraagt vervolgens of de ideeën van Farioli er nog wel zijn. “Hij heeft hele goede ideeën, Valentijn. Mede daardoor spelen we dit jaar Champions League. Dat is een compliment voor de staf en spelers van vorig jaar.”

Deze zomer is er echter een hoop veranderd binnen Ajax, zo maakt Heitinga duidelijk. “Er is een nieuwe staf en er is veel gebeurd in de spelersgroep”, legt hij uit. “Er is een aantal spelers gegaan en er zijn nieuwe spelers gekomen. Wij zullen morgen dus op onze eigen manier gaan spelen. Bepaalde vastigheden zul je terugzien, maar we gaan niet op de manier spelen zoals vorig jaar.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Mika Godts

'Aan deze persoon is praatgebaar van Mika Godts gericht'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Brand bij Johan Cruijff ArenA

Brand bij Johan Cruijff ArenA

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Youri Mulder

Youri Mulder: 'Miskleun van Ajax om hem terug te halen'

  • Gisteren, 21:50
  • Gisteren, 21:50
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
725 Reacties
36 Dagen lid
1.977 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Farioli is onderhand al maanden weg bij de club. Dat is dus niet meer relevant.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga zou willen dat hij het team kon laten spelen als farioli deed ….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
725 Reacties
36 Dagen lid
1.977 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Farioli is onderhand al maanden weg bij de club. Dat is dus niet meer relevant.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga zou willen dat hij het team kon laten spelen als farioli deed ….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Wordt gespeeld op 17 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Atalanta
0
0
0
4
Athletic
0
0
0
5
Atlético
0
0
0
6
Barcelona
0
0
0
7
Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
0
0
0
9
Benfica
0
0
0
10
Bodø/Glimt
0
0
0
11
Dortmund
0
0
0
12
Chelsea
0
0
0
13
Club Brugge
0
0
0
14
Frankfurt
0
0
0
15
København
0
0
0
16
Galatasaray
0
0
0
17
Inter
0
0
0
18
Juventus
0
0
0
19
Kairat
0
0
0
20
Liverpool
0
0
0
21
Man City
0
0
0
22
Marseille
0
0
0
23
Monaco
0
0
0
24
Napoli
0
0
0
25
Newcastle
0
0
0
26
Olympiakos
0
0
0
27
PSG
0
0
0
28
PSV
0
0
0
29
Pafos
0
0
0
30
Qarabağ
0
0
0
31
Real Madrid
0
0
0
32
Slavia
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Tottenham
0
0
0
35
R. Union SG
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel