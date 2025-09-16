Heitinga reageert geïrriteerd op vraag over Farioli

John Heitinga heeft dinsdagmiddag op de persconferentie voor Ajax - Internazionale geïrriteerd gereageerd op een vraag van Valentijn Driessen. De verslaggever vroeg of de Amsterdammers zich woensdag in de speelstijl van Heitinga of Francesco Farioli zullen presenteren. De trainer van Ajax reageert gepikeerd dat zijn Italiaanse voorganger niet meer bij Ajax werkt.

Ajax neemt het woensdag in de Champions League op tegen Internazionale. De Italianen bereikten de afgelopen drie seizoenen twee keer de finale van het toernooi en zijn daarmee de grote favoriet in de Johan Cruijff ArenA. Driessen is benieuwd of Heitinga zich gaat aanpassen aan de tegenstander. “Wordt het morgen het Farioli-spel of het John Heitinga-spel?”, vraagt de journalist van De Telegraaf. Daarmee doelt Driessen op het feit dat Ajax onder de vorige trainer een stuk defensiever voor de dag kwam.

De vraag valt niet goed bij Heitinga, die direct geïrriteerd kijkt. “Volgens mij is Farioli hier niet meer. Alleen John Heitinga is hier”, antwoordt de oefenmeester kortaf. Driessen vraagt vervolgens of de ideeën van Farioli er nog wel zijn. “Hij heeft hele goede ideeën, Valentijn. Mede daardoor spelen we dit jaar Champions League. Dat is een compliment voor de staf en spelers van vorig jaar.”

Deze zomer is er echter een hoop veranderd binnen Ajax, zo maakt Heitinga duidelijk. “Er is een nieuwe staf en er is veel gebeurd in de spelersgroep”, legt hij uit. “Er is een aantal spelers gegaan en er zijn nieuwe spelers gekomen. Wij zullen morgen dus op onze eigen manier gaan spelen. Bepaalde vastigheden zul je terugzien, maar we gaan niet op de manier spelen zoals vorig jaar.”