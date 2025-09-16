Live voetbal

Goed nieuws voor Ajax uit Italië: wereldster van Inter kampt met fitheidsproblemen

Inter Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Bastoni
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
16 september 2025, 14:51

Lautaro Martínez is een twijfelgeval voor het duel tussen Ajax en Internazionale van woensdagavond, zo melden verschillende Italiaanse media. De spits heeft rugklachten overgehouden aan het duel met Juventus (4-3 nederlaag).

Martínez ging zaterdagavond met Inter op pijnlijke wijze onderuit bij Juventus. De thuisploeg deelde in minuut 91 de genadeklap uit, waardoor Inter met een kater naar Amsterdam afreist voor het eerste Champions League-duel van het seizoen. De Argentijnse spits werd na 64 minuten naar de kant gehaald in Turijn.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Martínez rugklachten overgehouden aan het duel met Juventus. De aanvaller trainde dinsdag niet mee met de selectie van Cristian Chivu, maar zou wel in het krachthonk zijn geweest. Mogelijk is Martínez dus niet inzetbaar in Amsterdam. Naar verwachting zal de trainer van Inter op zijn persconferentie dinsdagavond meer duidelijkheid geven.

Naast Martínez kampt ook Matteo Darmian met klachten aan zijn rug. Hij zal hoe dan ook niet meespelen tegen Ajax. Aan Amsterdamse zijde ging er een streep door de naam van Steven Berghuis, die kampt met fysieke problemen.

Ajax-speler Mika Godts

'Aan deze persoon is praatgebaar van Mika Godts gericht'

Brand bij Johan Cruijff ArenA

Brand bij Johan Cruijff ArenA

Youri Mulder

Youri Mulder: 'Miskleun van Ajax om hem terug te halen'

Ome Barend
396 Reacties
16 Dagen lid
453 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wordt gewoon gespaard voor de competitie.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel zo eerlijk van inter. Ajax mist ook zijn ster speler berghuis

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit inter is momenteel zo bizar uit vorm en slecht. Eigenlijk een schande als Ajax hier niet van weet te winnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Wordt gespeeld op 17 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 28 jaar (22 aug. 1997)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
3
1
2024/2025
Inter
31
12
2023/2024
Inter
33
24
2022/2023
Inter
38
21

