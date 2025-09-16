Goed nieuws voor Ajax uit Italië: wereldster van Inter kampt met fitheidsproblemen

is een twijfelgeval voor het duel tussen Ajax en Internazionale van woensdagavond, zo melden verschillende Italiaanse media. De spits heeft rugklachten overgehouden aan het duel met Juventus (4-3 nederlaag).

Martínez ging zaterdagavond met Inter op pijnlijke wijze onderuit bij Juventus. De thuisploeg deelde in minuut 91 de genadeklap uit, waardoor Inter met een kater naar Amsterdam afreist voor het eerste Champions League-duel van het seizoen. De Argentijnse spits werd na 64 minuten naar de kant gehaald in Turijn.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Martínez rugklachten overgehouden aan het duel met Juventus. De aanvaller trainde dinsdag niet mee met de selectie van Cristian Chivu, maar zou wel in het krachthonk zijn geweest. Mogelijk is Martínez dus niet inzetbaar in Amsterdam. Naar verwachting zal de trainer van Inter op zijn persconferentie dinsdagavond meer duidelijkheid geven.

Naast Martínez kampt ook Matteo Darmian met klachten aan zijn rug. Hij zal hoe dan ook niet meespelen tegen Ajax. Aan Amsterdamse zijde ging er een streep door de naam van Steven Berghuis, die kampt met fysieke problemen.