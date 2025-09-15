Ajax - Inter op tv: hoe laat en waar kijk je gratis naar het CL-duel?

Ajax staat voor een pittige klus bij de terugkeer in de Champions League. Op woensdag 17 september komt de verliezend finalist van afgelopen seizoen, Internazionale, op bezoek in Amsterdam. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je gratis als je geen klant van Ziggo bent?

Hoe laat begint Ajax - Inter?

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

Op welke zender wordt Ajax - Inter uitgezonden?

De wedstrijd tussen Ajax en Inter wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je gratis naar Ajax - Inter zonder Ziggo-abonnement

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Union Sint-Gillis gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.