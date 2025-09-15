Live voetbal

Ajax - Inter op tv: hoe laat en waar kijk je gratis naar het CL-duel?

Klaassen Weghorst en Godts vieren de 1-0 bij Ajax - PEC Zwolle
Foto: © Imago
0 reacties
Frank Hoekman
15 september 2025, 14:30

Ajax staat voor een pittige klus bij de terugkeer in de Champions League. Op woensdag 17 september komt de verliezend finalist van afgelopen seizoen, Internazionale, op bezoek in Amsterdam. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je gratis als je geen klant van Ziggo bent?

Hoe laat begint Ajax - Inter?

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

Op welke zender wordt Ajax - Inter uitgezonden?

De wedstrijd tussen Ajax en Inter wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je gratis naar Ajax - Inter zonder Ziggo-abonnement

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Union Sint-Gillis gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Welk resultaat verwacht jij bij Ajax - Inter?

Laden...
4 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

Ajax-beleid Kroes gekraakt: 'Tótaal tegen de wetten van het mondiale voetbal in'

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag

Directeur Leverkusen meedogenloos en eerlijk over Erik ten Hag

  • Gisteren, 19:03
  • Gisteren, 19:03
Klaassen Weghorst en Godts vieren de 1-0 bij Ajax - PEC Zwolle

Ajacied ligt zwaar onder vuur, maar nu klinkt er een ander geluid

  • Gisteren, 15:39
  • Gisteren, 15:39
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Wordt gespeeld op 17 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
Arsenal
0
0
0
3
Atalanta
0
0
0
4
Athletic
0
0
0
5
Atlético
0
0
0
6
Barcelona
0
0
0
7
Leverkusen
0
0
0
8
Bayern München
0
0
0
9
Benfica
0
0
0
10
Bodø/Glimt
0
0
0
11
Dortmund
0
0
0
12
Chelsea
0
0
0
13
Club Brugge
0
0
0
14
Frankfurt
0
0
0
15
København
0
0
0
16
Galatasaray
0
0
0
17
Inter
0
0
0
18
Juventus
0
0
0
19
Kairat
0
0
0
20
Liverpool
0
0
0
21
Man City
0
0
0
22
Marseille
0
0
0
23
Monaco
0
0
0
24
Napoli
0
0
0
25
Newcastle
0
0
0
26
Olympiakos
0
0
0
27
PSG
0
0
0
28
PSV
0
0
0
29
Pafos
0
0
0
30
Qarabağ
0
0
0
31
Real Madrid
0
0
0
32
Slavia
0
0
0
33
Sporting
0
0
0
34
Tottenham
0
0
0
35
R. Union SG
0
0
0
36
Villarreal
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel