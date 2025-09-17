De Vrij verbaasd na Ajax – Inter: ‘Waar heb je dat geleerd?’

spreekt van een zakelijke overwinning van Internazionale op Ajax. De verdediger van Inter, die zelf een solide wedstrijd speelde, is Marcus Thuram dankbaar. Beide doelpunten kwamen voort uit kopballen van de spits.

De Vrij kijkt met een ‘goed’ gevoel terug op zijn korte terugkeer in Nederland. “Ik denk dat we heel degelijk zijn geweest. Het is een zakelijke overwinning van onze kant”, zegt hij tegen Ziggo Sport. “We hebben de hele wedstrijd goed gelezen en hebben gedaan wat de wedstrijd van ons vroeg. Op bepaalde momenten zijn we heel zakelijk zonder te veel te lijden, om het zo te zeggen.”

Maakt zakelijkheid de overwinning minder ‘mooi’ voor De Vrij? “Nee, ik denk dat we ook bij vlagen goed hebben gespeeld. Zakelijk, we hebben weinig kansen weggegeven, op die hele grote kans in de eerste helft in de omschakeling na (voor Mika Godts, red.). Ik denk dat we in de tweede helft ook nog wat meer kansen hebben gehad. Al met al is het een hele positieve wedstrijd. Zeker in de fase waarin we zitten, waarin we slecht zijn begonnen in de competitie, is het belangrijk om nu de Champions League goed te beginnen.

'Respect voor Ajax'

Interviewer Sam van Royen wil daarna weten: “Was het een bewust plan om Ajax een beetje te laten komen op de helft en dan druk te zitten als ze bij de zesde komen?” De Vrij reageert: “Ja, zeker. Je moet ook respect hebben voor de tegenstander. Ajax heeft een goed team. Heel technisch, veel dynamiek, veel positiewisselingen. Dan is het belangrijk voor ons dat we goed communiceren en de afstanden houden onderling, zodat zij zo min mogelijk gevaarlijk kunnen worden. Dat is ook wel gebleken.

Het verrast De Vrij dat Thuram zo goed is geworden bij kopballen. “Hij neemt ze ook heel vaak aan op zijn borst. Hij is zo sterk. Het is een geweldige speler. Als je ziet hoe hij ballen vasthoudt, zijn spelintelligentie, zijn techniek… Hij kan zelfs koppen. Ik zei al: ‘Waar heb je dat ineens geleerd?’ Hij zei altijd dat hij niet kan koppen, maar hij is er echt goed in geworden. Hij maakt ontzettend veel kopdoelpunten de laatste tijd. In het begin zei hij dat koppen niet zijn ding was, maar hij is daarin ontzettend gegroeid.”