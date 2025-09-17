Ajax begint met nederlaag: Thuram is te machtig in Amsterdam

In navolging van PSV is ook Ajax met een nederlaag begonnen aan de competitiefase van de Champions League. Het Internazionale van oud-Ajacied Cristian Chivu bleek een maatje te groot in Amsterdam: 0-2. Marcus Thuram maakte beide doelpunten uit corners van Hakan Çalhanoglu.
Ajax begon vol bravoure aan de Champions League-kraker in de Johan Cruijff ArenA. Sommer leverde de bal al vroeg in na druk van de Amsterdammers, terwijl Jaros aan de andere kant meteen alert moest optreden bij een scherpe voorzet van Dimarco. Toch kende Ajax ook mindere momenten: Gaaei had het lastig en verloor meermaals de bal, al bleef schade uit. Inter kreeg via Thuram de eerste echte kans, maar diens schot ging naast. Even later wees arbiter Oliver naar de stip na een overtreding van Baas, maar na ingrijpen van de VAR werd de penalty teruggedraaid. Dat zorgde voor opluchting bij Ajax en applaus vanaf de tribunes.
Kort daarna kon Ajax zelfs de leiding nemen, maar Godts faalde oog in oog met Sommer na een uitstekende pass van Edvardsen, de vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis. Het bleek een dure misser, want vlak voor rust sloeg Inter alsnog toe. Çalhanoglu leverde een strakke corner af en Thuram kopte raak: 0-1. Ajax ging met die achterstand de kleedkamer in, gesteund door het publiek dat de inzet waardeerde. De hoop op een ommekeer kreeg echter direct na rust een nieuwe dreun. Opnieuw een corner van Çalhanoglu, opnieuw een kopbal van Thuram: 0-2. Tussen Klaassen en Itakura was de spits simpelweg te machtig.
Na de vroege dreun direct na rust had Ajax moeite om weer in de wedstrijd te komen. Inter controleerde het duel, terwijl de Amsterdammers zoekende waren naar nieuwe energie. Een afstandsschot van Dimarco dwong Jaros tot een redding, en even later voorkwam Wijndal met een uiterste ingreep dat Dumfries gevaarlijk kon worden. De Johan Cruijff ArenA leefde op in de 63ste minuut toen Dolberg onder luid applaus zijn rentree maakte in het rood-wit. De Deense spits verving Weghorst en liet zich kort daarna meteen zien: uit een corner kopte hij richting doel, al zat er te weinig kracht achter om Sommer echt te verontrusten.
Ajax probeerde via Klaassen en de ingevallen Gloukh en Moro nog wat terug te doen, maar het bleef vooral bij ongevaarlijke pogingen. Een kopbal van Klaassen landde op het dak van het doel. Thuram bleef een plaaggeest, maar zijn derde kopbal van de avond vloog net naast. In de slotfase hoopte Ajax met de steun van het publiek nog iets te forceren, maar met een 0-2 achterstand op het bord bleef het geloof tanend richting de laatste tien minuten. Aan de stand veranderde niets meer.
Jammer dat Ajax en PSV een valse start hebben. Zonde van de punten. Maar beide wedstrijden was het spel niet wat je zou verwachten. Teleurstellend. Ploegen kunnen beter en moeten beter.
@Mike Zowaar, een zinnige reactie. Hier kan een bepaald dyslectisch cricketgehuchtje nog wat van leren.
Oh, oh, oh wat een schande! Ongelofelijk, hoe kun je nou verliezen van dit Inter? Vorig jaar had dit kunnen gebeuren, toen was inter sterk en werd het net geen kampioen. Het inter van nu? Een blaffend hondje dat niet bijt. Ze zijn historisch slecht en hopeloos uit vorm. Ze staan 11e(!!) in de competitie. Zou het weer met opzet verliezen zijn geweest van ajax, omdat ze zich willen focussen op de competitie aangezien ze daar enorm slecht spelen? Wat een schande voor Nederland om ons zo te vertegenwoordigen. CL onwaardig. Wat is er aan de hand met ajax? Club staat volledig in de fik, intern wanbeleid, oud spelers die klagen over de club en nu ook huidige spelers die ontevreden zijn met de trainer. Zo'n fout om deze trainer aan te stellen, die nog hopeloos in de luiers staat. Ik zie het somber in en heb medelijden met de supporters. Ajax pakt al jaren amper punten voor ons land. Dat doen vooral de huidige top 2: Feyenoord en PSV.
Dat Inter een maatje te groot zou zijn wisten we van te voren, maar ondanks dat vond ik Ajax zeker niet slecht. Ik denk zelfs beter dan de bekende hatertjes hier gehoopt hadden. Je krijgt een paar kleine kansjes (Godts bijv.) en die moet je dan wel maken. Dan zit er misschien nog wat in. Ik heb in elk geval toch wel strijd gezien van Ajax, dat is me zeker niet tegengevallen. Goed, 0 - 2, het is wat het is, maar het was zeker niet slecht.
Zeker geen goede wedstrijd, alleen de eerste 35 a 40 minuten toen het nog 0-0 stond. We kwamen iedere keer twee stappen te kort, de tempo was te laag, véél balverlies en ook dat de arbitrage niet neutraal was. Zo had Ajax drie a vier keer het voordeel moeten krijgen bij een goede aanval, maar dat de arbiter Oliver het spel dood legde, alles in het nadeel van Ajax. Ook dat Inter met een (halve) B-elftal speelde was te hoog niveau voor Ajax. Verder dat we moeten oppassen dat we volgend jaar op de coëficiencielijst een plaats gaan zakken wat betekent dat we maar één club in de CL-League krijgen. Al met al dat het Nederlandse voetbal het héél erg moeilijk gaat krijgen in de komende twee jaar op Europees niveau !!!!
Jammer dat Ajax en PSV een valse start hebben. Zonde van de punten. Maar beide wedstrijden was het spel niet wat je zou verwachten. Teleurstellend. Ploegen kunnen beter en moeten beter.
@Mike Zowaar, een zinnige reactie. Hier kan een bepaald dyslectisch cricketgehuchtje nog wat van leren.
Oh, oh, oh wat een schande! Ongelofelijk, hoe kun je nou verliezen van dit Inter? Vorig jaar had dit kunnen gebeuren, toen was inter sterk en werd het net geen kampioen. Het inter van nu? Een blaffend hondje dat niet bijt. Ze zijn historisch slecht en hopeloos uit vorm. Ze staan 11e(!!) in de competitie. Zou het weer met opzet verliezen zijn geweest van ajax, omdat ze zich willen focussen op de competitie aangezien ze daar enorm slecht spelen? Wat een schande voor Nederland om ons zo te vertegenwoordigen. CL onwaardig. Wat is er aan de hand met ajax? Club staat volledig in de fik, intern wanbeleid, oud spelers die klagen over de club en nu ook huidige spelers die ontevreden zijn met de trainer. Zo'n fout om deze trainer aan te stellen, die nog hopeloos in de luiers staat. Ik zie het somber in en heb medelijden met de supporters. Ajax pakt al jaren amper punten voor ons land. Dat doen vooral de huidige top 2: Feyenoord en PSV.
Dat Inter een maatje te groot zou zijn wisten we van te voren, maar ondanks dat vond ik Ajax zeker niet slecht. Ik denk zelfs beter dan de bekende hatertjes hier gehoopt hadden. Je krijgt een paar kleine kansjes (Godts bijv.) en die moet je dan wel maken. Dan zit er misschien nog wat in. Ik heb in elk geval toch wel strijd gezien van Ajax, dat is me zeker niet tegengevallen. Goed, 0 - 2, het is wat het is, maar het was zeker niet slecht.
Zeker geen goede wedstrijd, alleen de eerste 35 a 40 minuten toen het nog 0-0 stond. We kwamen iedere keer twee stappen te kort, de tempo was te laag, véél balverlies en ook dat de arbitrage niet neutraal was. Zo had Ajax drie a vier keer het voordeel moeten krijgen bij een goede aanval, maar dat de arbiter Oliver het spel dood legde, alles in het nadeel van Ajax. Ook dat Inter met een (halve) B-elftal speelde was te hoog niveau voor Ajax. Verder dat we moeten oppassen dat we volgend jaar op de coëficiencielijst een plaats gaan zakken wat betekent dat we maar één club in de CL-League krijgen. Al met al dat het Nederlandse voetbal het héél erg moeilijk gaat krijgen in de komende twee jaar op Europees niveau !!!!