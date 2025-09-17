Ajax begint met nederlaag: Thuram is te machtig in Amsterdam

In navolging van PSV is ook Ajax met een nederlaag begonnen aan de competitiefase van de Champions League. Het Internazionale van oud-Ajacied Cristian Chivu bleek een maatje te groot in Amsterdam: 0-2. maakte beide doelpunten uit corners van .

Ajax begon vol bravoure aan de Champions League-kraker in de Johan Cruijff ArenA. Sommer leverde de bal al vroeg in na druk van de Amsterdammers, terwijl Jaros aan de andere kant meteen alert moest optreden bij een scherpe voorzet van Dimarco. Toch kende Ajax ook mindere momenten: Gaaei had het lastig en verloor meermaals de bal, al bleef schade uit. Inter kreeg via Thuram de eerste echte kans, maar diens schot ging naast. Even later wees arbiter Oliver naar de stip na een overtreding van Baas, maar na ingrijpen van de VAR werd de penalty teruggedraaid. Dat zorgde voor opluchting bij Ajax en applaus vanaf de tribunes.

Kort daarna kon Ajax zelfs de leiding nemen, maar Godts faalde oog in oog met Sommer na een uitstekende pass van Edvardsen, de vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis. Het bleek een dure misser, want vlak voor rust sloeg Inter alsnog toe. Çalhanoglu leverde een strakke corner af en Thuram kopte raak: 0-1. Ajax ging met die achterstand de kleedkamer in, gesteund door het publiek dat de inzet waardeerde. De hoop op een ommekeer kreeg echter direct na rust een nieuwe dreun. Opnieuw een corner van Çalhanoglu, opnieuw een kopbal van Thuram: 0-2. Tussen Klaassen en Itakura was de spits simpelweg te machtig.

Na de vroege dreun direct na rust had Ajax moeite om weer in de wedstrijd te komen. Inter controleerde het duel, terwijl de Amsterdammers zoekende waren naar nieuwe energie. Een afstandsschot van Dimarco dwong Jaros tot een redding, en even later voorkwam Wijndal met een uiterste ingreep dat Dumfries gevaarlijk kon worden. De Johan Cruijff ArenA leefde op in de 63ste minuut toen Dolberg onder luid applaus zijn rentree maakte in het rood-wit. De Deense spits verving Weghorst en liet zich kort daarna meteen zien: uit een corner kopte hij richting doel, al zat er te weinig kracht achter om Sommer echt te verontrusten.

Ajax probeerde via Klaassen en de ingevallen Gloukh en Moro nog wat terug te doen, maar het bleef vooral bij ongevaarlijke pogingen. Een kopbal van Klaassen landde op het dak van het doel. Thuram bleef een plaaggeest, maar zijn derde kopbal van de avond vloog net naast. In de slotfase hoopte Ajax met de steun van het publiek nog iets te forceren, maar met een 0-2 achterstand op het bord bleef het geloof tanend richting de laatste tien minuten. Aan de stand veranderde niets meer.