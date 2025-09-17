Live voetbal

Ajax begint met nederlaag: Thuram is te machtig in Amsterdam

Ajax Inter Taylor Klaassen
Foto: © Imago
30 reacties
Dominic Mostert
17 september 2025, 22:52

In navolging van PSV is ook Ajax met een nederlaag begonnen aan de competitiefase van de Champions League. Het Internazionale van oud-Ajacied Cristian Chivu bleek een maatje te groot in Amsterdam: 0-2. Marcus Thuram maakte beide doelpunten uit corners van Hakan Çalhanoglu.

Ajax begon vol bravoure aan de Champions League-kraker in de Johan Cruijff ArenA. Sommer leverde de bal al vroeg in na druk van de Amsterdammers, terwijl Jaros aan de andere kant meteen alert moest optreden bij een scherpe voorzet van Dimarco. Toch kende Ajax ook mindere momenten: Gaaei had het lastig en verloor meermaals de bal, al bleef schade uit. Inter kreeg via Thuram de eerste echte kans, maar diens schot ging naast. Even later wees arbiter Oliver naar de stip na een overtreding van Baas, maar na ingrijpen van de VAR werd de penalty teruggedraaid. Dat zorgde voor opluchting bij Ajax en applaus vanaf de tribunes.

Artikel gaat verder onder video

Kort daarna kon Ajax zelfs de leiding nemen, maar Godts faalde oog in oog met Sommer na een uitstekende pass van Edvardsen, de vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis. Het bleek een dure misser, want vlak voor rust sloeg Inter alsnog toe. Çalhanoglu leverde een strakke corner af en Thuram kopte raak: 0-1. Ajax ging met die achterstand de kleedkamer in, gesteund door het publiek dat de inzet waardeerde. De hoop op een ommekeer kreeg echter direct na rust een nieuwe dreun. Opnieuw een corner van Çalhanoglu, opnieuw een kopbal van Thuram: 0-2. Tussen Klaassen en Itakura was de spits simpelweg te machtig.

Na de vroege dreun direct na rust had Ajax moeite om weer in de wedstrijd te komen. Inter controleerde het duel, terwijl de Amsterdammers zoekende waren naar nieuwe energie. Een afstandsschot van Dimarco dwong Jaros tot een redding, en even later voorkwam Wijndal met een uiterste ingreep dat Dumfries gevaarlijk kon worden. De Johan Cruijff ArenA leefde op in de 63ste minuut toen Dolberg onder luid applaus zijn rentree maakte in het rood-wit. De Deense spits verving Weghorst en liet zich kort daarna meteen zien: uit een corner kopte hij richting doel, al zat er te weinig kracht achter om Sommer echt te verontrusten.

Ajax probeerde via Klaassen en de ingevallen Gloukh en Moro nog wat terug te doen, maar het bleef vooral bij ongevaarlijke pogingen. Een kopbal van Klaassen landde op het dak van het doel. Thuram bleef een plaaggeest, maar zijn derde kopbal van de avond vloog net naast. In de slotfase hoopte Ajax met de steun van het publiek nog iets te forceren, maar met een 0-2 achterstand op het bord bleef het geloof tanend richting de laatste tien minuten. Aan de stand veranderde niets meer.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga lijkt met uitspraak over Gloukh ook te refereren aan eigen baanzekerheid

  • Gisteren, 22:54
  • Gisteren, 22:54
Peter Bosz

Bosz neemt PSV-schlemiel niets kwalijk: 'Dat reken ik hem zéker niet aan'

  • Gisteren, 21:37
  • Gisteren, 21:37
Union viert een treffer tegen PSV

Belgische media in jubelstemming: 'PSV vernederd door Brusselse CL-debutant'

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
6 30 reacties
Reageren
30 reacties
Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

ajax zeer zwak, dolberg in 30 minuten niks laten zien. klaasen die als een houten klaas een kopduel aangaat... leuk dat die B junior ook mee mocht doen. Mori ofzo heette ie volgens mij. sympatiek van Sjonnie Flodder

Hahahahahaha en jullie dan
1.050 Reacties
809 Dagen lid
7.065 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik het kneusje was jij niet met je bilmaatjes hier , van Ajax wordt helemaal afgeslacht in de cl hahahahahahaha ik lach je hard uit man is het niet uitgekomen ga je om andere dingen zeiken hier hahahahahahaha fijn avond verder zuurtje

Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

aaah daar is de boze rugridder weer. Hij lacht om alles omdat je ie zo weinig hersencellen heeft. Wat ie wel veel heeft is zaadcellen... in zijn holletje......is je holletje lekker gevuld door je vriendje? Heeft de pijn aan je holletje de pijn van nederlaag een beetje doen vergeten? hahahah dat je nogal dom bent dan wisten we hier al langer. Ik heb nooit gezegd dat ze afgeslacht zouden worden hahahahah sta je weer voor schut zoals gewoonlijk hahahaha. Wat een onzettende pannekoek ben jij zeg hahaha wat wel waar is is dat ze kansloos verloren hebben. dat had ik wel voorspeld ja. En dat ze bij de laatste 5 gaan eindigen met een paar schamele puntjes.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wat een geweldige voetbalavond.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad die lezen zeker mee 😂🤣! Wat een persoon ben jij echt alles wat jij zegt gebeurd het tegenovergestelde hahahahaha.

jabadabadoe
9 Reacties
52 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Waren jouw (groot)ouders fout in de oorlog ofzo?

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎 hij mag van mij het hele seizoen wel doorgaan gaat prima zo.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
483 Reacties
1.087 Dagen lid
4.831 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer dat Ajax en PSV een valse start hebben. Zonde van de punten. Maar beide wedstrijden was het spel niet wat je zou verwachten. Teleurstellend. Ploegen kunnen beter en moeten beter.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
619 Reacties
1.087 Dagen lid
4.386 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Mike Zowaar, een zinnige reactie. Hier kan een bepaald dyslectisch cricketgehuchtje nog wat van leren.

Arena
718 Reacties
37 Dagen lid
1.918 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike: steeds de enige normaal reagerende Feyenoorder hier. Respect.

Neefje Barry
97 Reacties
5 Dagen lid
52 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Oh, oh, oh wat een schande! Ongelofelijk, hoe kun je nou verliezen van dit Inter? Vorig jaar had dit kunnen gebeuren, toen was inter sterk en werd het net geen kampioen. Het inter van nu? Een blaffend hondje dat niet bijt. Ze zijn historisch slecht en hopeloos uit vorm. Ze staan 11e(!!) in de competitie. Zou het weer met opzet verliezen zijn geweest van ajax, omdat ze zich willen focussen op de competitie aangezien ze daar enorm slecht spelen? Wat een schande voor Nederland om ons zo te vertegenwoordigen. CL onwaardig. Wat is er aan de hand met ajax? Club staat volledig in de fik, intern wanbeleid, oud spelers die klagen over de club en nu ook huidige spelers die ontevreden zijn met de trainer. Zo'n fout om deze trainer aan te stellen, die nog hopeloos in de luiers staat. Ik zie het somber in en heb medelijden met de supporters. Ajax pakt al jaren amper punten voor ons land. Dat doen vooral de huidige top 2: Feyenoord en PSV.

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Proficiat Inter, jullie waren veel te sterk voor ons en verdient gewonnen.

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR had je anders verwacht?

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo, niet verwacht wel gehoopt helaas niet uitgekomen.

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR hopen mag, ach weetje, had je gelijk gespeeld of gewonnen waren het bonuspunten geweest. Niet om treuren en weer door 👍

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo👍

jabadabadoe
9 Reacties
52 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Teleurstellend wat onze zogenaamde top 2 heeft laten zien vandaag en gisteren. De verdiende euro's zijn ook al door de plee gespoeld. Zondag voor minimaal een van de twee de nekslag; misschien wel voor beide.

Arena
718 Reacties
37 Dagen lid
1.918 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat Inter een maatje te groot zou zijn wisten we van te voren, maar ondanks dat vond ik Ajax zeker niet slecht. Ik denk zelfs beter dan de bekende hatertjes hier gehoopt hadden. Je krijgt een paar kleine kansjes (Godts bijv.) en die moet je dan wel maken. Dan zit er misschien nog wat in. Ik heb in elk geval toch wel strijd gezien van Ajax, dat is me zeker niet tegengevallen. Goed, 0 - 2, het is wat het is, maar het was zeker niet slecht.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena hahaha.. het was een simpel trainingspartijtje voor Stefan de Vrij en zijn mannen. 😂

Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

het was belabberd. inter speelde in de 2e versnelling en deed het rustig aan met een eenvoudige zege als resultaat.

Hops
232 Reacties
1.087 Dagen lid
975 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Lekker janken jongen en slot wint ook weer in blessuretijd. Ga lekker janken voetbalhoofdstad je weet niks

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Dolbergje in de broekzak van Stefan de Vrij.. als je dit leest moet je dan ook aan de medicatie? Of overleef je het wel vanavond? Och het jochie is verbannen.. pff wat een pijnlijke avond voor die jongen.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het was zeker niet slecht…. Hahahahaha 🤣😂! We gaan natuurlijk wel 1 probleem krijgen. Ajax zorgt voor geen enkel punt straks en dan moeten we als Nederlandse clubs zorgen dat we dat nog een beetje recht proberen te trekken. Volgende stop voor Ajax is Marseille.. gingen daar niet alle mislukte spelers heen? Oei had nou maar je mond gehouden…

Quarlon
740 Reacties
1.087 Dagen lid
3.468 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax krijgt de goals op vervelende momenten tegen. Maar ze hebben te weinig gecreëerd om aanspraak te maken op meer. Zoals verwacht een redelijk eenvoudige zege van Inter. Jammer voor het Nederlandse voetbal

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon, klopt. Je ziet gelijk het verschil in ervaring op het hoogste Europese niveau.

Anti Neuzen.
6 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
Anti Neuzen.
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Yes, me avond kan niet stuk! De deksel op de NEUS voor de NEUZEN!! 🍻 proost

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voetbalhoofdstad, je verwijdert al je reacties, gaat het goed met je of moet GGZ even meekijken ?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
619 Reacties
1.087 Dagen lid
4.386 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo Dat, of er word een keer ingegrepen. Binnenkort dan weer een nieuw account van dkrw/hoofdstad

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 er is ingegrepen, lees nergens meer z'n reacties. Nou wordt niks aan gemist 👍

CG
2.361 Reacties
786 Dagen lid
13.292 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker geen goede wedstrijd, alleen de eerste 35 a 40 minuten toen het nog 0-0 stond. We kwamen iedere keer twee stappen te kort, de tempo was te laag, véél balverlies en ook dat de arbitrage niet neutraal was. Zo had Ajax drie a vier keer het voordeel moeten krijgen bij een goede aanval, maar dat de arbiter Oliver het spel dood legde, alles in het nadeel van Ajax. Ook dat Inter met een (halve) B-elftal speelde was te hoog niveau voor Ajax. Verder dat we moeten oppassen dat we volgend jaar op de coëficiencielijst een plaats gaan zakken wat betekent dat we maar één club in de CL-League krijgen. Al met al dat het Nederlandse voetbal het héél erg moeilijk gaat krijgen in de komende twee jaar op Europees niveau !!!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

ajax zeer zwak, dolberg in 30 minuten niks laten zien. klaasen die als een houten klaas een kopduel aangaat... leuk dat die B junior ook mee mocht doen. Mori ofzo heette ie volgens mij. sympatiek van Sjonnie Flodder

Hahahahahaha en jullie dan
1.050 Reacties
809 Dagen lid
7.065 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik het kneusje was jij niet met je bilmaatjes hier , van Ajax wordt helemaal afgeslacht in de cl hahahahahahaha ik lach je hard uit man is het niet uitgekomen ga je om andere dingen zeiken hier hahahahahahaha fijn avond verder zuurtje

Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

aaah daar is de boze rugridder weer. Hij lacht om alles omdat je ie zo weinig hersencellen heeft. Wat ie wel veel heeft is zaadcellen... in zijn holletje......is je holletje lekker gevuld door je vriendje? Heeft de pijn aan je holletje de pijn van nederlaag een beetje doen vergeten? hahahah dat je nogal dom bent dan wisten we hier al langer. Ik heb nooit gezegd dat ze afgeslacht zouden worden hahahahah sta je weer voor schut zoals gewoonlijk hahahaha. Wat een onzettende pannekoek ben jij zeg hahaha wat wel waar is is dat ze kansloos verloren hebben. dat had ik wel voorspeld ja. En dat ze bij de laatste 5 gaan eindigen met een paar schamele puntjes.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wat een geweldige voetbalavond.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad die lezen zeker mee 😂🤣! Wat een persoon ben jij echt alles wat jij zegt gebeurd het tegenovergestelde hahahahaha.

jabadabadoe
9 Reacties
52 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Waren jouw (groot)ouders fout in de oorlog ofzo?

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎 hij mag van mij het hele seizoen wel doorgaan gaat prima zo.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
483 Reacties
1.087 Dagen lid
4.831 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer dat Ajax en PSV een valse start hebben. Zonde van de punten. Maar beide wedstrijden was het spel niet wat je zou verwachten. Teleurstellend. Ploegen kunnen beter en moeten beter.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
619 Reacties
1.087 Dagen lid
4.386 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Mike Zowaar, een zinnige reactie. Hier kan een bepaald dyslectisch cricketgehuchtje nog wat van leren.

Arena
718 Reacties
37 Dagen lid
1.918 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike: steeds de enige normaal reagerende Feyenoorder hier. Respect.

Neefje Barry
97 Reacties
5 Dagen lid
52 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Oh, oh, oh wat een schande! Ongelofelijk, hoe kun je nou verliezen van dit Inter? Vorig jaar had dit kunnen gebeuren, toen was inter sterk en werd het net geen kampioen. Het inter van nu? Een blaffend hondje dat niet bijt. Ze zijn historisch slecht en hopeloos uit vorm. Ze staan 11e(!!) in de competitie. Zou het weer met opzet verliezen zijn geweest van ajax, omdat ze zich willen focussen op de competitie aangezien ze daar enorm slecht spelen? Wat een schande voor Nederland om ons zo te vertegenwoordigen. CL onwaardig. Wat is er aan de hand met ajax? Club staat volledig in de fik, intern wanbeleid, oud spelers die klagen over de club en nu ook huidige spelers die ontevreden zijn met de trainer. Zo'n fout om deze trainer aan te stellen, die nog hopeloos in de luiers staat. Ik zie het somber in en heb medelijden met de supporters. Ajax pakt al jaren amper punten voor ons land. Dat doen vooral de huidige top 2: Feyenoord en PSV.

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Proficiat Inter, jullie waren veel te sterk voor ons en verdient gewonnen.

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR had je anders verwacht?

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo, niet verwacht wel gehoopt helaas niet uitgekomen.

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR hopen mag, ach weetje, had je gelijk gespeeld of gewonnen waren het bonuspunten geweest. Niet om treuren en weer door 👍

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo👍

jabadabadoe
9 Reacties
52 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Teleurstellend wat onze zogenaamde top 2 heeft laten zien vandaag en gisteren. De verdiende euro's zijn ook al door de plee gespoeld. Zondag voor minimaal een van de twee de nekslag; misschien wel voor beide.

Arena
718 Reacties
37 Dagen lid
1.918 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat Inter een maatje te groot zou zijn wisten we van te voren, maar ondanks dat vond ik Ajax zeker niet slecht. Ik denk zelfs beter dan de bekende hatertjes hier gehoopt hadden. Je krijgt een paar kleine kansjes (Godts bijv.) en die moet je dan wel maken. Dan zit er misschien nog wat in. Ik heb in elk geval toch wel strijd gezien van Ajax, dat is me zeker niet tegengevallen. Goed, 0 - 2, het is wat het is, maar het was zeker niet slecht.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena hahaha.. het was een simpel trainingspartijtje voor Stefan de Vrij en zijn mannen. 😂

Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

het was belabberd. inter speelde in de 2e versnelling en deed het rustig aan met een eenvoudige zege als resultaat.

Hops
232 Reacties
1.087 Dagen lid
975 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Lekker janken jongen en slot wint ook weer in blessuretijd. Ga lekker janken voetbalhoofdstad je weet niks

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Dolbergje in de broekzak van Stefan de Vrij.. als je dit leest moet je dan ook aan de medicatie? Of overleef je het wel vanavond? Och het jochie is verbannen.. pff wat een pijnlijke avond voor die jongen.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het was zeker niet slecht…. Hahahahaha 🤣😂! We gaan natuurlijk wel 1 probleem krijgen. Ajax zorgt voor geen enkel punt straks en dan moeten we als Nederlandse clubs zorgen dat we dat nog een beetje recht proberen te trekken. Volgende stop voor Ajax is Marseille.. gingen daar niet alle mislukte spelers heen? Oei had nou maar je mond gehouden…

Quarlon
740 Reacties
1.087 Dagen lid
3.468 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax krijgt de goals op vervelende momenten tegen. Maar ze hebben te weinig gecreëerd om aanspraak te maken op meer. Zoals verwacht een redelijk eenvoudige zege van Inter. Jammer voor het Nederlandse voetbal

ERIMIR
3.539 Reacties
437 Dagen lid
37.850 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon, klopt. Je ziet gelijk het verschil in ervaring op het hoogste Europese niveau.

Anti Neuzen.
6 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
Anti Neuzen.
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Yes, me avond kan niet stuk! De deksel op de NEUS voor de NEUZEN!! 🍻 proost

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voetbalhoofdstad, je verwijdert al je reacties, gaat het goed met je of moet GGZ even meekijken ?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
619 Reacties
1.087 Dagen lid
4.386 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo Dat, of er word een keer ingegrepen. Binnenkort dan weer een nieuw account van dkrw/hoofdstad

Flamingo
273 Reacties
770 Dagen lid
2.014 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 er is ingegrepen, lees nergens meer z'n reacties. Nou wordt niks aan gemist 👍

CG
2.361 Reacties
786 Dagen lid
13.292 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker geen goede wedstrijd, alleen de eerste 35 a 40 minuten toen het nog 0-0 stond. We kwamen iedere keer twee stappen te kort, de tempo was te laag, véél balverlies en ook dat de arbitrage niet neutraal was. Zo had Ajax drie a vier keer het voordeel moeten krijgen bij een goede aanval, maar dat de arbiter Oliver het spel dood legde, alles in het nadeel van Ajax. Ook dat Inter met een (halve) B-elftal speelde was te hoog niveau voor Ajax. Verder dat we moeten oppassen dat we volgend jaar op de coëficiencielijst een plaats gaan zakken wat betekent dat we maar één club in de CL-League krijgen. Al met al dat het Nederlandse voetbal het héél erg moeilijk gaat krijgen in de komende twee jaar op Europees niveau !!!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Marcus Thuram

Marcus Thuram
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 28 jaar (6 aug. 1997)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
3
3
2024/2025
Inter
32
14
2023/2024
Inter
35
13
2022/2023
M'gladbach
30
13

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
R. Union SG
1
2
3
2
Arsenal
1
2
3
3
Qarabağ
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham
1
1
3
6
Dortmund
1
0
1
7
Juventus
1
0
1
8
Bodø/Glimt
1
0
1
9
Slavia
1
0
1
10
Olympiakos
1
0
1
11
Pafos
1
0
1
12
Ajax
0
0
0
13
Atalanta
0
0
0
14
Atlético
0
0
0
15
Barcelona
0
0
0
16
Leverkusen
0
0
0
17
Bayern München
0
0
0
18
Chelsea
0
0
0
19
Club Brugge
0
0
0
20
Frankfurt
0
0
0
21
København
0
0
0
22
Galatasaray
0
0
0
23
Inter
0
0
0
24
Kairat
0
0
0
25
Liverpool
0
0
0
26
Man City
0
0
0
27
Monaco
0
0
0
28
Napoli
0
0
0
29
Newcastle
0
0
0
30
PSG
0
0
0
31
Sporting
0
0
0
32
Benfica
1
-1
0
33
Marseille
1
-1
0
34
Villarreal
1
-1
0
35
PSV
1
-2
0
36
Athletic
1
-2
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel