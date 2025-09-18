Live voetbal

Absurde uitspraak van Mika Godts na nederlaag Ajax

Mika Godts
Foto: © Ziggo Sport
Tijmen Gerritsen
18 september 2025, 00:01

Mika Godts vond dat Ajax woensdagavond veel kans had om van Internazionale te winnen. Dat zegt de Belgische aanvaller na afloop van het duel tegen de Italianen. De Belg zag in de Johan Cruijff ArenA een echte fifty-fifty wedstrijd. Met die uitspraak zorgt hij voor veel verbazing.

"Ik denk dat het een prima wedstrijd van ons was", begint Godts in gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen. "Het was een fifty-fifty wedstrijd was. Ik denk dat we veel kans hadden om te winnen. Helaas was Inter efficiënter."

Presentatrice Helene Hendriks kijkt op van de uitspraken van Godts en legt het voor aan analisten Wesley Sneijder en Theo Janssen. Ook zij snappen er weinig van: "Nee, dat heeft hij verkeerd gezien", zegt Sneijder lachend. "Maar dat is altijd in de emotie na zo'n wedstrijd. Misschien denk je op het veld dat het best lekker gaat, maar nee. Het was zeker geen fifty-fifty."

Ook supporters van Ajax reageren op sociale media met verbazing op de teksten van Godts: "Wat een absurd gelul", schrijft een supporter. "Inter had geen kind aan ons en we hebben geen kans gecreëerd", stelt een ander.

Dat laatste klopt niet helemaal, want Godts was zelf in de buurt van de openingstreffer na een geweldige pass van Olivier Edvardsen: "Ik doe denk dat ik alles goed, behalve de laatste pas die ik zet waarin ik iets te ver naar achter leun. Ik kijk ook een keer achter mij, dat had ik niet moeten doen. Het is heel vervelend. Als ik scoor, wordt het een hele andere wedstrijd."

