Heitinga geeft gênante fout toe: 'Klopt, dat kwam door ons'

John Heitinga
Foto: © Ziggo Sport
Dominic Mostert
17 september 2025, 23:40

John Heitinga heeft een gênante fout toegegeven na de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale. Raul Moro en Oliver Edvardsen wisten in de slotfase niet aan welke kant ze moesten spelen. Dat kwam door miscommunicatie, zegt Heitinga tegen Ziggo Sport.

Een kwartier voor tijd kwam Moro binnen de lijnen als vervanger van Mika Godts; rechtsbuiten Edvardsen bleef staan. Het viel interviewer Sam van Royen op dat het voor de twee buitenspelers niet duidelijk was wie op welke flank moet spelen. “Ja, dat leek”, zag ook Heitinga. “Dat zag er niet zo goed uit. Raúl moest vanaf de rechterkant.”

“Ja, dat is een foutje van ons”, aldus Heitinga. “Dat kan gebeuren, toch? Ik vind het goed dat jullie daar gelijk bovenop zitten. Dat vind ik mooi. Het is iets wat beter moet. En dat zag ik al snel. Ik zei tegen Raúl: ‘Jij moet gewoon vanaf de rechterkant en Oli vanaf de linkerkant.’”

Heitinga snapt dat het er vreemd uitzag, zeker omdat de technische staf met multomappen bewapend was. “Tuurlijk, tuurlijk, dat zag er niet goed uit. Uiteindelijk stond het zo goed.”

Wat vond Heitinga van de wedstrijd? “Je doet leuk mee. Je denkt dat je natuurlijk een grote kans krijgt”, doelt hij op een kans van Mika Godts in de eerste helft. “Het is jammer dat die er niet ingaat. Dan zie je op het niveau van de Champions League dat het gelijk afgestraft wordt.”

Reactie Hélène Hendriks en Wesley Sneijder

Na afloop van het interview wordt de ontboezeming besproken. “Ik vind het mooi dat hij gewoon zegt: dat is een fout van onze kant”, zegt presentatrice Hélène Hendriks. Analist Wesley Sneijder is strenger. “De 0-3 komt er bijna uit, maar maakt niet uit. Foutje kan gebeuren. Maar niet op dit niveau!”

➡️ Meer over Ajax - Internazionale

Pietjanhendrik
321 Reacties
57 Dagen lid
303 Likes
Pietjanhendrik
Wel stuitend om te zien dat de spelers zelf vonden dat het best aardig was en de grote Sneijder en Theo Jansen ajax helemaal afmaakte. Een stuk zelfreflectie ontbreekt. Dat gaat nog een probleem worden als je zelf je fouten niet inziet.

Arena
721 Reacties
37 Dagen lid
1.923 Likes
Arena
Zo genant is het helemaal niet. Er kunnen namelijk verschillende oorzaken zijn: ze hoorden elkaar niet of ze begrepen elkaar niet. Dat kan gewoon. Het is weer ophef om niks.

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
R. Union SG
1
2
3
2
Arsenal
1
2
3
3
Qarabağ
1
1
3
4
Real Madrid
1
1
3
5
Tottenham
1
1
3
6
Dortmund
1
0
1
7
Juventus
1
0
1
8
Bodø/Glimt
1
0
1
9
Slavia
1
0
1
10
Olympiakos
1
0
1
11
Pafos
1
0
1
12
Ajax
0
0
0
13
Atalanta
0
0
0
14
Atlético
0
0
0
15
Barcelona
0
0
0
16
Leverkusen
0
0
0
17
Bayern München
0
0
0
18
Chelsea
0
0
0
19
Club Brugge
0
0
0
20
Frankfurt
0
0
0
21
København
0
0
0
22
Galatasaray
0
0
0
23
Inter
0
0
0
24
Kairat
0
0
0
25
Liverpool
0
0
0
26
Man City
0
0
0
27
Monaco
0
0
0
28
Napoli
0
0
0
29
Newcastle
0
0
0
30
PSG
0
0
0
31
Sporting
0
0
0
32
Benfica
1
-1
0
33
Marseille
1
-1
0
34
Villarreal
1
-1
0
35
PSV
1
-2
0
36
Athletic
1
-2
0

Complete Stand

