PSV krijgt daags na CL-afgang nog meer slecht nieuws

Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union
Foto: © Imago
Mingus Niesten
17 september 2025, 16:46   Bijgewerkt: 16:56

PSV zal het voorlopig moeten stellen zonder Myron Boadu en Kiliann Sildillia. Beide spelers hebben een bovenbeenblessure opgelopen.

De Eindhovense club beleefde dinsdagavond een dramatisch CL-debuut, thuis tegen Union Sint-Gillis. PSV hoopte, met het lastige speelschema in gedachten, direct drie punten te kunnen bijschrijven. Dat lukte echter niet. Bij rust stond de ploeg van Peter Bosz al met 0-2 achter en dat was niet geheel onterecht. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-3.

Daags na de Europese flater krijgt PSV nog meer slecht nieuws. Sildillia en Boadu zijn beiden wekenlang uit de roulatie door bovenbeenblessures. De Fransman speelde nog mee tegen NEC, maar moest het duel met Union vanwege fysieke ongemakken al laten schieten. Nu blijkt dat hij de komende tijd niet in actie zal kunnen komen.

Boadu werd afgelopen zomer gehaald om de blessure van Alassane Pléa op te vangen, maar is nu zelf geblesseerd geraakt. De oud AZ-speler scoorde tegen NEC en viel in de 74e minuut tegen Union in. Zes minuten later moest hij het veld alweer verlaten vanwege een blessure. Het duo zal er 4-6 weken uit liggen. Dat betekent dat de opties op de back- en spitsposities weer een tijdje mager zijn. In de spits is Ricardo Pepi momenteel de enige niet-geblesseerde speler, terwijl Sergiño Dest de enige fitte rechtsback in de selectie is.

Peter Bosz

Bosz neemt PSV-schlemiel niets kwalijk: 'Dat reken ik hem zéker niet aan'

Union viert een treffer tegen PSV

Belgische media in jubelstemming: 'PSV vernederd door Brusselse CL-debutant'

Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

PSV beleeft valse CL-start: forse nederlaag tegen Belgisch kampioen Union

12deman
347 Reacties
80 Dagen lid
311 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden dat zijn geen basisspelers, geen nieuws

Ome Barend
445 Reacties
17 Dagen lid
484 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Natuurlijk balen voor PSV.. maar wat was het lachen hè om Feyenoord met alle blessures. Voetbaldorpje ben je er nog? Of ben je al in je kuil gevallen die je zelf hebt gegraven?

