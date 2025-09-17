PSV krijgt daags na CL-afgang nog meer slecht nieuws

PSV zal het voorlopig moeten stellen zonder en . Beide spelers hebben een bovenbeenblessure opgelopen.

De Eindhovense club beleefde dinsdagavond een dramatisch CL-debuut, thuis tegen Union Sint-Gillis. PSV hoopte, met het lastige speelschema in gedachten, direct drie punten te kunnen bijschrijven. Dat lukte echter niet. Bij rust stond de ploeg van Peter Bosz al met 0-2 achter en dat was niet geheel onterecht. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-3.

Daags na de Europese flater krijgt PSV nog meer slecht nieuws. Sildillia en Boadu zijn beiden wekenlang uit de roulatie door bovenbeenblessures. De Fransman speelde nog mee tegen NEC, maar moest het duel met Union vanwege fysieke ongemakken al laten schieten. Nu blijkt dat hij de komende tijd niet in actie zal kunnen komen.

Boadu werd afgelopen zomer gehaald om de blessure van Alassane Pléa op te vangen, maar is nu zelf geblesseerd geraakt. De oud AZ-speler scoorde tegen NEC en viel in de 74e minuut tegen Union in. Zes minuten later moest hij het veld alweer verlaten vanwege een blessure. Het duo zal er 4-6 weken uit liggen. Dat betekent dat de opties op de back- en spitsposities weer een tijdje mager zijn. In de spits is Ricardo Pepi momenteel de enige niet-geblesseerde speler, terwijl Sergiño Dest de enige fitte rechtsback in de selectie is.

Myron Boadu is inmiddels onderzocht. Hij heeft een bovenbeenblessure, meldt PSV. Dat geldt ook voor Kiliann Sildillia. Ze zijn er voorlopig uit.



Allebei 4 tot 6 weken afwezig. Kortom: ook dit zit flink tegen in Eindhoven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 17, 2025