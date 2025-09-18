Live voetbal

Italiaanse media zien kunstwerk in Johan Cruijff ArenA en danken Klaassen

Marcus Thuram van Inter in duel met Davy Klaassen van Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
18 september 2025, 09:43

De Italiaanse pers is niet bepaald onder de indruk van Ajax na de nederlaag tegen Internazionale. De Amsterdammers gingen in eigen huis met 0-2 onderuit door twee goals van Marcus Thuram, mede door zwak optreden van voormalig Inter-speler Davy Klaassen.

Ajax verloor woensdag bij de terugkeer in de Champions League met 0-2 van Inter. La Gazzetta dello Sport besluit een vergelijking te trekken met een van de grootste kunstenaars van Nederland: Rembrandt. “In de stad van Rembrandt is het de moeite waard om stil te staan bij een van zijn schilderijen en Thuram daar bij te betrekken”, schrijft de krant. “De koples van Dr. Thuram. De spits lacht, terwijl mensen om hem heen nieuwsgierig kijken. Net zoals de chirurg in het schilderij De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.”

Waar het nu Marcus Thuram was die Ajax pijnigde, verloren de Amsterdammers in het verleden ook al eens van diens vader Lilian Thuram. “Thuram lachte, vierde zijn doelpunt en dacht misschien wel aan zijn vader”, doelt de krant op het duel in 2004, toen Ajax met 0-1 verloor van Juventus. “In 2004 speelde Lilian Thuram tegen John Heitinga in de Champions League, nu was het de zoon die Ajax de das omdeed, na twee dekkingsfouten van Davy Klaassen”, worden ook de fouten van de voormalig Inter-speler uitgelicht.

Corriere dello Sport is ook lovend over Thuram, die ‘de defensie van Ajax in rep en roer bracht met alleen al zijn pure fysieke kracht’. Ook pakt de krant de selectie van de Amsterdammers aan. “Het Ajax van Heitinga is jong, zoals de traditie is in Amsterdam. Maar dit Ajax is niet zo angstaanjagend als vroeger.” Dat sentiment wordt gedeeld door Tuttosport, dat Ajax omschrijft als ‘Dutch kids’.

John Heitinga

Heitinga geeft gênante fout toe: 'Klopt, dat kwam door ons'

  • Gisteren, 23:40
  • Gisteren, 23:40
Stefan de Vrij

De Vrij verbaasd na Ajax – Inter: ‘Waar heb je dat geleerd?’

  • Gisteren, 23:30
  • Gisteren, 23:30
Virgil van Dijk

Van Dijk bezorgt Slot waanzinnig verjaardagscadeau, Simeone door het lint

  • Gisteren, 23:02
  • Gisteren, 23:02
Neefje Barry
118 Reacties
5 Dagen lid
60 Likes
Neefje Barry
avatar

Ik snap de reacties in de Italiaanse kranten, toch wel mooi hoe artistiek zij dit beschrijven. In Italië hadden ze natuurlijk verwacht dat ajax makelijk zou winnen. De vorm bij inter is namelijk nog slechter dan bij ajax. Ik snap de lach, want dit zijn onverwachtte punten en dus erg slecht van ajax.

Ome Barend
440 Reacties
18 Dagen lid
485 Likes
Ome Barend
avatar

@Neefje Barry Nou Barry, Inter hoefde helemaal niet in vorm te zijn. Tegen dit Ajax is dat overbodig. Zodra ze zagen dat Klaassen aanvoerder was, wist iedereen in Milaan dit wordt een makkie. Als je oud-speler bent en daar totaal mislukt, en je bent nu de leider van Ajax… dan zegt dat genoeg over het niveau van de hele ploeg.

Neefje Barry
118 Reacties
5 Dagen lid
60 Likes
Neefje Barry
avatar

@Ome Barend Ja, heb zijn transfer naar inter ook nooit begrepen. Heeft daar ook niks toegevoegd behalve het warmhouden van de bank

Ome Barend
440 Reacties
18 Dagen lid
485 Likes
Ome Barend
avatar

Oei wat een pijnlijke berichten.. kunnen de Ajacieden dit wel aan?

descheids
10 Reacties
0 Dagen lid
15 Likes
descheids
avatar

Inter weet wel hoe je van een NL club moet winnen. Nu Ajax en vorig CL seizoen al 2x makkelijke winst tegen Feijenoord, dus ze waren al opgewarmd.

Ome Barend
440 Reacties
18 Dagen lid
485 Likes
Ome Barend
avatar

@descheids Dat is wel een schrale troost voor Ajax dat Feyenoord er ook niet van won.. kan Ajax zich toch meten met een club als Feyenoord. Weet wel dat Feyenoord met een C selectie nog meer indruk maakte tegen een Inter die in topvorm was op dat moment.

Neefje Barry
118 Reacties
5 Dagen lid
60 Likes
Neefje Barry
avatar

@descheids verschil is alleen wel dat ze vorig seizoen in vorm waren en met slechts 1 punt verschil 2e werden achter Napoli, en dat ze dit seizoen totaal niet in vorm zijn, slecht spelen en 11e staan. Als je als Nederlandse club een keer tegen Inter had willen winnen, was dat deze wedstrijd geweest.

descheids
10 Reacties
0 Dagen lid
15 Likes
descheids
avatar

inderdaad Barry. Feijenoord was vorig seizoen de ploeg in vorm volgens de feijenoorders hier en verloor 2x van Inter. Ajax is dit seizoen niet zo in vorm en verliest met dezelfde cijfers van Inter. Dus knappe prestatie van ajax en dat betekent dat Kroes goed bezig is met de transitie van ajax de komende jaren. Dat filmpje voor de wedstrijd was ook van topniveau. De communicatieafdelingen van ajax en psv stijgen wel ver boven de andere clubs uit vind ik.

Ome Barend
440 Reacties
18 Dagen lid
485 Likes
Ome Barend
avatar

@descheids Feyenoord was vorig seizoen helemaal niet in vorm.. waren ze dat maar. Feyenoord maakte indruk in de CL maar de club uit Rotterdam was alles behalve in vorm.. kan je nagaan als iedereen fit geweest was en wel de juiste trainer. 😂 je maakt jezelf zo belachelijk.. zelfs met een trainer zonder papieren schakelde Feyenoord AC Milan uit.

descheids
10 Reacties
0 Dagen lid
15 Likes
descheids
avatar

herr crisom, je spreek jezelf tegen, je schrijft dat feijenoord niet in form was. Vervolgens schrijf je trainer zonder papieren verslaat ac milan.

Ome Barend
440 Reacties
18 Dagen lid
485 Likes
Ome Barend
avatar

😂😂

Neefje Barry
118 Reacties
5 Dagen lid
60 Likes
Neefje Barry
avatar

@descheids er is een verschil tussen een Italiaanse topclub in vorm en een Nederlandse topclub in vorm. Dan is de Italiaanse meerdere malen beter. Dus verlies is logisch. Maar een Italiaanse topclub zo uit vorm dat ze 11e staan? Dat is het moment dat je ze moet pakken. Ze zijn zelfs zo uit vorm, dat je als Nederlandse club uit vorm ervan moet winnen. Het filmpje maken is het enige wat ze dit seizoen goed hebben gedaan. Verder is er wanbeleid, intern veel kritiek op kroes, intern veel kritiek op heitinga, onvrede binnen de spelersgroep over de trainer, de club staat in de fik. Dus goed bezig met transitie, is alleen goed bezig als je wil dat het nog slechter gaat. Filmpjes zijn leuk, maar dit is voetbal en gaat het om punten.

12deman
346 Reacties
81 Dagen lid
312 Likes
12deman
avatar

Kameraden Ajax heeft niks te zoeken in de CL, ik verwacht dat ze 5de worden in de competitie, AZ tweede, PSV derde, FC Utrecht vierde. Verder denk ik dat Feyenoord en AZ Europees nog wat kleur gaan brengen. Tot slot, Ajax zet NL voetbal in zijn hemd, eigenlijk hebben ze niks te zoeken in Europa.

Ajax - Inter

Ajax
0 - 2
Internazionale
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
2
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
PSG
1
4
3
2
R. Union SG
1
2
3
3
Bayern München
1
2
3
4
Arsenal
1
2
3
5
Inter
1
2
3
6
Qarabağ
1
1
3
7
Liverpool
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham
1
1
3
10
Dortmund
1
0
1
11
Juventus
1
0
1
12
Bodø/Glimt
1
0
1
13
Slavia
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
15
Pafos
1
0
1
16
Barcelona
0
0
0
17
Leverkusen
0
0
0
18
Club Brugge
0
0
0
19
Frankfurt
0
0
0
20
København
0
0
0
21
Galatasaray
0
0
0
22
Kairat
0
0
0
23
Man City
0
0
0
24
Monaco
0
0
0
25
Napoli
0
0
0
26
Newcastle
0
0
0
27
Sporting
0
0
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Benfica
1
-1
0
30
Marseille
1
-1
0
31
Villarreal
1
-1
0
32
Chelsea
1
-2
0
33
PSV
1
-2
0
34
Ajax
1
-2
0
35
Athletic
1
-2
0
36
Atalanta
1
-4
0

