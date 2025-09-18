Italiaanse media zien kunstwerk in Johan Cruijff ArenA en danken Klaassen

De Italiaanse pers is niet bepaald onder de indruk van Ajax na de nederlaag tegen Internazionale. De Amsterdammers gingen in eigen huis met 0-2 onderuit door twee goals van Marcus Thuram, mede door zwak optreden van voormalig Inter-speler Davy Klaassen.
Ajax verloor woensdag bij de terugkeer in de Champions League met 0-2 van Inter. La Gazzetta dello Sport besluit een vergelijking te trekken met een van de grootste kunstenaars van Nederland: Rembrandt. “In de stad van Rembrandt is het de moeite waard om stil te staan bij een van zijn schilderijen en Thuram daar bij te betrekken”, schrijft de krant. “De koples van Dr. Thuram. De spits lacht, terwijl mensen om hem heen nieuwsgierig kijken. Net zoals de chirurg in het schilderij De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.”
Waar het nu Marcus Thuram was die Ajax pijnigde, verloren de Amsterdammers in het verleden ook al eens van diens vader Lilian Thuram. “Thuram lachte, vierde zijn doelpunt en dacht misschien wel aan zijn vader”, doelt de krant op het duel in 2004, toen Ajax met 0-1 verloor van Juventus. “In 2004 speelde Lilian Thuram tegen John Heitinga in de Champions League, nu was het de zoon die Ajax de das omdeed, na twee dekkingsfouten van Davy Klaassen”, worden ook de fouten van de voormalig Inter-speler uitgelicht.
Corriere dello Sport is ook lovend over Thuram, die ‘de defensie van Ajax in rep en roer bracht met alleen al zijn pure fysieke kracht’. Ook pakt de krant de selectie van de Amsterdammers aan. “Het Ajax van Heitinga is jong, zoals de traditie is in Amsterdam. Maar dit Ajax is niet zo angstaanjagend als vroeger.” Dat sentiment wordt gedeeld door Tuttosport, dat Ajax omschrijft als ‘Dutch kids’.
Ik snap de reacties in de Italiaanse kranten, toch wel mooi hoe artistiek zij dit beschrijven. In Italië hadden ze natuurlijk verwacht dat ajax makelijk zou winnen. De vorm bij inter is namelijk nog slechter dan bij ajax. Ik snap de lach, want dit zijn onverwachtte punten en dus erg slecht van ajax.
@Neefje Barry Nou Barry, Inter hoefde helemaal niet in vorm te zijn. Tegen dit Ajax is dat overbodig. Zodra ze zagen dat Klaassen aanvoerder was, wist iedereen in Milaan dit wordt een makkie. Als je oud-speler bent en daar totaal mislukt, en je bent nu de leider van Ajax… dan zegt dat genoeg over het niveau van de hele ploeg.
@descheids Dat is wel een schrale troost voor Ajax dat Feyenoord er ook niet van won.. kan Ajax zich toch meten met een club als Feyenoord. Weet wel dat Feyenoord met een C selectie nog meer indruk maakte tegen een Inter die in topvorm was op dat moment.
@descheids verschil is alleen wel dat ze vorig seizoen in vorm waren en met slechts 1 punt verschil 2e werden achter Napoli, en dat ze dit seizoen totaal niet in vorm zijn, slecht spelen en 11e staan. Als je als Nederlandse club een keer tegen Inter had willen winnen, was dat deze wedstrijd geweest.
inderdaad Barry. Feijenoord was vorig seizoen de ploeg in vorm volgens de feijenoorders hier en verloor 2x van Inter. Ajax is dit seizoen niet zo in vorm en verliest met dezelfde cijfers van Inter. Dus knappe prestatie van ajax en dat betekent dat Kroes goed bezig is met de transitie van ajax de komende jaren. Dat filmpje voor de wedstrijd was ook van topniveau. De communicatieafdelingen van ajax en psv stijgen wel ver boven de andere clubs uit vind ik.
@descheids Feyenoord was vorig seizoen helemaal niet in vorm.. waren ze dat maar. Feyenoord maakte indruk in de CL maar de club uit Rotterdam was alles behalve in vorm.. kan je nagaan als iedereen fit geweest was en wel de juiste trainer. 😂 je maakt jezelf zo belachelijk.. zelfs met een trainer zonder papieren schakelde Feyenoord AC Milan uit.
@descheids er is een verschil tussen een Italiaanse topclub in vorm en een Nederlandse topclub in vorm. Dan is de Italiaanse meerdere malen beter. Dus verlies is logisch. Maar een Italiaanse topclub zo uit vorm dat ze 11e staan? Dat is het moment dat je ze moet pakken. Ze zijn zelfs zo uit vorm, dat je als Nederlandse club uit vorm ervan moet winnen. Het filmpje maken is het enige wat ze dit seizoen goed hebben gedaan. Verder is er wanbeleid, intern veel kritiek op kroes, intern veel kritiek op heitinga, onvrede binnen de spelersgroep over de trainer, de club staat in de fik. Dus goed bezig met transitie, is alleen goed bezig als je wil dat het nog slechter gaat. Filmpjes zijn leuk, maar dit is voetbal en gaat het om punten.
Kameraden Ajax heeft niks te zoeken in de CL, ik verwacht dat ze 5de worden in de competitie, AZ tweede, PSV derde, FC Utrecht vierde. Verder denk ik dat Feyenoord en AZ Europees nog wat kleur gaan brengen. Tot slot, Ajax zet NL voetbal in zijn hemd, eigenlijk hebben ze niks te zoeken in Europa.
Ik snap de reacties in de Italiaanse kranten, toch wel mooi hoe artistiek zij dit beschrijven. In Italië hadden ze natuurlijk verwacht dat ajax makelijk zou winnen. De vorm bij inter is namelijk nog slechter dan bij ajax. Ik snap de lach, want dit zijn onverwachtte punten en dus erg slecht van ajax.
@Neefje Barry Nou Barry, Inter hoefde helemaal niet in vorm te zijn. Tegen dit Ajax is dat overbodig. Zodra ze zagen dat Klaassen aanvoerder was, wist iedereen in Milaan dit wordt een makkie. Als je oud-speler bent en daar totaal mislukt, en je bent nu de leider van Ajax… dan zegt dat genoeg over het niveau van de hele ploeg.
@descheids Dat is wel een schrale troost voor Ajax dat Feyenoord er ook niet van won.. kan Ajax zich toch meten met een club als Feyenoord. Weet wel dat Feyenoord met een C selectie nog meer indruk maakte tegen een Inter die in topvorm was op dat moment.
@descheids verschil is alleen wel dat ze vorig seizoen in vorm waren en met slechts 1 punt verschil 2e werden achter Napoli, en dat ze dit seizoen totaal niet in vorm zijn, slecht spelen en 11e staan. Als je als Nederlandse club een keer tegen Inter had willen winnen, was dat deze wedstrijd geweest.
inderdaad Barry. Feijenoord was vorig seizoen de ploeg in vorm volgens de feijenoorders hier en verloor 2x van Inter. Ajax is dit seizoen niet zo in vorm en verliest met dezelfde cijfers van Inter. Dus knappe prestatie van ajax en dat betekent dat Kroes goed bezig is met de transitie van ajax de komende jaren. Dat filmpje voor de wedstrijd was ook van topniveau. De communicatieafdelingen van ajax en psv stijgen wel ver boven de andere clubs uit vind ik.
@descheids Feyenoord was vorig seizoen helemaal niet in vorm.. waren ze dat maar. Feyenoord maakte indruk in de CL maar de club uit Rotterdam was alles behalve in vorm.. kan je nagaan als iedereen fit geweest was en wel de juiste trainer. 😂 je maakt jezelf zo belachelijk.. zelfs met een trainer zonder papieren schakelde Feyenoord AC Milan uit.
@descheids er is een verschil tussen een Italiaanse topclub in vorm en een Nederlandse topclub in vorm. Dan is de Italiaanse meerdere malen beter. Dus verlies is logisch. Maar een Italiaanse topclub zo uit vorm dat ze 11e staan? Dat is het moment dat je ze moet pakken. Ze zijn zelfs zo uit vorm, dat je als Nederlandse club uit vorm ervan moet winnen. Het filmpje maken is het enige wat ze dit seizoen goed hebben gedaan. Verder is er wanbeleid, intern veel kritiek op kroes, intern veel kritiek op heitinga, onvrede binnen de spelersgroep over de trainer, de club staat in de fik. Dus goed bezig met transitie, is alleen goed bezig als je wil dat het nog slechter gaat. Filmpjes zijn leuk, maar dit is voetbal en gaat het om punten.
Kameraden Ajax heeft niks te zoeken in de CL, ik verwacht dat ze 5de worden in de competitie, AZ tweede, PSV derde, FC Utrecht vierde. Verder denk ik dat Feyenoord en AZ Europees nog wat kleur gaan brengen. Tot slot, Ajax zet NL voetbal in zijn hemd, eigenlijk hebben ze niks te zoeken in Europa.