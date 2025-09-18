Italiaanse media zien kunstwerk in Johan Cruijff ArenA en danken Klaassen

De Italiaanse pers is niet bepaald onder de indruk van Ajax na de nederlaag tegen Internazionale. De Amsterdammers gingen in eigen huis met 0-2 onderuit door twee goals van , mede door zwak optreden van voormalig Inter-speler .

Ajax verloor woensdag bij de terugkeer in de Champions League met 0-2 van Inter. La Gazzetta dello Sport besluit een vergelijking te trekken met een van de grootste kunstenaars van Nederland: Rembrandt. “In de stad van Rembrandt is het de moeite waard om stil te staan bij een van zijn schilderijen en Thuram daar bij te betrekken”, schrijft de krant. “De koples van Dr. Thuram. De spits lacht, terwijl mensen om hem heen nieuwsgierig kijken. Net zoals de chirurg in het schilderij De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.”

Artikel gaat verder onder video

Waar het nu Marcus Thuram was die Ajax pijnigde, verloren de Amsterdammers in het verleden ook al eens van diens vader Lilian Thuram. “Thuram lachte, vierde zijn doelpunt en dacht misschien wel aan zijn vader”, doelt de krant op het duel in 2004, toen Ajax met 0-1 verloor van Juventus. “In 2004 speelde Lilian Thuram tegen John Heitinga in de Champions League, nu was het de zoon die Ajax de das omdeed, na twee dekkingsfouten van Davy Klaassen”, worden ook de fouten van de voormalig Inter-speler uitgelicht.

Corriere dello Sport is ook lovend over Thuram, die ‘de defensie van Ajax in rep en roer bracht met alleen al zijn pure fysieke kracht’. Ook pakt de krant de selectie van de Amsterdammers aan. “Het Ajax van Heitinga is jong, zoals de traditie is in Amsterdam. Maar dit Ajax is niet zo angstaanjagend als vroeger.” Dat sentiment wordt gedeeld door Tuttosport, dat Ajax omschrijft als ‘Dutch kids’.