Heitinga wil één ding absoluut niet bespreken na Ajax - Inter, maar krijgt zijn zin niet

John Heitinga wil na afloop van Ajax - Internazionale absoluut niet dat het cornercomplex van Ajax een thema wordt, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf. Die woorden van de trainer werken volgens de krant echter compleet averechts en is het daardoor juist een thema geworden.

Ajax verloor woensdag in eigen huis met 0-2 van Inter. Beide treffers werden gemaakt door Marcus Thuram, die twee hoekschoppen van Hakan Çalhanoglu met zijn hoofd promoveerde tot doelpunt. In beide gevallen zag de Ajax-defensie er niet goed uit in het verwerken van het dode-spelmoment. “Het zit hem vooral in een stukje kwaliteit van Inter. Plus een stukje duelkracht en lengteverschil”, stelde Heitinga na de wedstrijd.

De oefenmeester koos er tegen Inter voor om geen verdedigers bij de palen te zetten. “Dat is een bewuste keuze. We kiezen voor de organisatie, wij denken dat dit het beste is.” Heitinga geeft wel toe dat dit woensdag niet het geval was. “Daar zullen we mee aan de slag moeten gaan.” Vervolgens stelt de trainer van Ajax dat hij merkt dat er een thema wordt gemaakt van het verdedigen van corners. “Laat het alsjeblieft geen thema worden”, is hij duidelijk.

Volgens De Telegraaf had Heitinga dat ‘beter niet kunnen zeggen’ en werken zijn woorden averechts: het verdedigen van hoekschoppen door Ajax is nu een thema. “Een thema dat ook in de notitieboekjes van de spionnen van PSV nadrukkelijk zal zijn beschreven”, weet de krant zeker. “Want als er een achilleshiel bij een tegenstander is, zal die worden gezocht en tot het bot worden geanalyseerd.” Toch is er voor Ajax een geluk bij een ongeluk: door het vertrek van Luuk de Jong is PSV dit jaar een stuk minder sterk in de lucht.