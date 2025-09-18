Heitinga wil één ding absoluut niet bespreken na Ajax - Inter, maar krijgt zijn zin niet

John Heitinga wil na afloop van Ajax - Internazionale absoluut niet dat het cornercomplex van Ajax een thema wordt, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf. Die woorden van de trainer werken volgens de krant echter compleet averechts en is het daardoor juist een thema geworden.
Ajax verloor woensdag in eigen huis met 0-2 van Inter. Beide treffers werden gemaakt door Marcus Thuram, die twee hoekschoppen van Hakan Çalhanoglu met zijn hoofd promoveerde tot doelpunt. In beide gevallen zag de Ajax-defensie er niet goed uit in het verwerken van het dode-spelmoment. “Het zit hem vooral in een stukje kwaliteit van Inter. Plus een stukje duelkracht en lengteverschil”, stelde Heitinga na de wedstrijd.
De oefenmeester koos er tegen Inter voor om geen verdedigers bij de palen te zetten. “Dat is een bewuste keuze. We kiezen voor de organisatie, wij denken dat dit het beste is.” Heitinga geeft wel toe dat dit woensdag niet het geval was. “Daar zullen we mee aan de slag moeten gaan.” Vervolgens stelt de trainer van Ajax dat hij merkt dat er een thema wordt gemaakt van het verdedigen van corners. “Laat het alsjeblieft geen thema worden”, is hij duidelijk.
Volgens De Telegraaf had Heitinga dat ‘beter niet kunnen zeggen’ en werken zijn woorden averechts: het verdedigen van hoekschoppen door Ajax is nu een thema. “Een thema dat ook in de notitieboekjes van de spionnen van PSV nadrukkelijk zal zijn beschreven”, weet de krant zeker. “Want als er een achilleshiel bij een tegenstander is, zal die worden gezocht en tot het bot worden geanalyseerd.” Toch is er voor Ajax een geluk bij een ongeluk: door het vertrek van Luuk de Jong is PSV dit jaar een stuk minder sterk in de lucht.
Ja dat ze bij ESPN rekening houden met wel en wat niet gezegd mag worden onder aanleiding van Christian Willaert in de eredivisie.. moet je in de CL wel gewoon netjes uitleg geven. Laat het asjeblieft geen thema worden.. is dit nu angst en bibberend en bevend?
@descheids Dan naai je als club echt je eigen land. Schandalig als je die instelling hebt, als supporter of als club. We moeten samen onze competitie sterker maken, en daar helpen zoveel mogelijk CL tickets bij. Kortom: alle europese punten zijn nodig. Wordt tijd dat ajax daar weer een keer aan gaat bijdragen.
Grappig, vind je niet? @descheids, hoe ie elke dag hier paraat staat om de club Ajax af te kammen maar nu als een klein kind komt vragen of Ajax aub z'n best wil doen voor de puntjes. Mijn dag is weer goed. Ik lach me te barsten om zo'n dikke plank voor je kop. Als je een club in de CL niet wenst te steunen, misschien moet je dan gewoon je mondje houden. Laat Ajax maar lekker cashen.
@Arenanaal ik ben niet verrast dat jij het niet snapt. Ajax kan nu CL 'spelen', doordat de andere ploegen uit Nederland de afgelopen jaren veel punten hebben verzameld. Als teams bewust gaan verliezen, raakt Nederland uiteindelijk het tweede ticket kwijt. Mensen kunnen een club steunen, maar ook terecht kritisch zijn op die club. Ik steun elke Nederlandse club in Europa. Ik hoop dat ze winnen voor ons land. Maar dat betekent niet dat ik niet kritisch mag zijn als ze er een potje van maken, zoals psv en ajax deze week hebben gedaan. En dit vind jij heel duidelijk moeilijk, want mensen mogen geen kritiek uiten op de club die jij support. Maar in precies dezelfde situaties bij een andere club, mag jij zelf wel die kritiek uit. Totaal hypocriet en iedereen ziet dat hier. Zodra mensen inhoudelijk de discussie met je aangaan, kun jij hier niet in mee en krijg je een soort waas voor je ogen. Je gaat schelden, belachelijk maken of je gaat de discussie uit de weg door het af te houden met 'mij boeit het niet, doei.' Terwijl het niet met niet boeien te maken heeft, maar met de incompetentie om te kunnen discusseren. Dat is ook de reden dat jij op je eerdere accounts al bent verbannen. Mensen in jouw omgeven geven dit ook al aan. Misschien eens naar luisteren. Bijvoorbeeld naar je zusje.
@Neefje Barry ze hebben het elke keer over cashen.. maar als ze niet uitkijken is het maar 1 keer in de 4 jaar cashen. Maar ach ze moeten toch wat dieper graven om zichzelf belachelijk te maken! Het media team van Ajax was ook goed hè.. misschien moeten ze die tegen olympique Marseille in de basis zetten. Ik verwacht dat het in Marseille nog moeilijker wordt voor Ajax.
@Neefje Barry het is angst. Wegkijkend voor de waarheid.. ze hebben bij de KNVB geluk dat PSV-Ajax in Eindhoven wordt gespeeld anders zou er weer een wedstrijd gestaakt worden door dat er bewust fakkels het veld op worden gegooid.. Ze hebben veel moeite met het hedendaagse voetbal.
Kameraden interessant conflict. Wij hebben geen corner probleem omdat wij weten hoe we het best een corner kunnen verdedigen. Je hebt al tig doelpunten uit een corner tegen dit seizoen! We laten ons geen cornerprobleem aanpraten. Je hebt een cornerprobleem en kan met deze selectie geen corner verdedigen omdat ze allemaal 110cm zijn. Dus Kroes is niet cooking, incapabel. Heitinga kan geen solide strijdplan maken.
Hier wordt dus duidelijk dat heitinga verkeerde keuzes maakt. Geen mensen bij de palen omdat hij denkt dat dit het beste werkt, terwijl die duidelijk niet zo is. Zo blijkt. Je kunt als beginnend fouten maken, maar je moet niet blind zijn. Daar lijkt het hier wel op. Snap de onvrede binnen ajax over hem wel.
@Neefje Barry ze hebben het voetbal uitgevonden, dan kun je niets fout doen! Probleem van Sjonnie is dat hij dingen wil coachen waarvoor hij het materiaal niet heeft. Ik ben er van overtuigd dat Danny Buys meer uit deze selectie haalt.
@12deman Ik denk dat Buys met dezelfde selectie hoger in de competitie had gestaan, beter voetbal had laten zien en tegen Inter gewonnen had. Wijzen naar de selectie is te makkelijk als de incompetentie vooral bij de trainer en interne leden zit.
