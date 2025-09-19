Derksen ziet groot gebrek bij Nederlandse topploegen: 'Dat kunnen ze echt ontzettend slecht'

Johan Derksen is niet te spreken over de kopkwaliteiten van de Nederlandse topploegen. Ajax verloor woensdag van Internazionale door twee kopgoals van Marcus Thuram, terwijl de 1-3 van Union tegen PSV ook uit een corner voortkwam.

De Nederlandse teams kenden een dramatische start van hun Champions League-seizoen. PSV ging op eigen veld onderuit tegen de kampioen van België, terwijl Ajax het moest afleggen tegen Inter. Het verlies van Ajax zal niet als een verrassing zijn gekomen voor veel voetbalfans, maar vooral de nederlaag van PSV zeer pijnlijk.

Goals die voortkwamen uit kopballen deden de ploegen de das om. René van der Gijp stelt donderdag tijdens Vandaag Inside dat Ajax ook gewoon lengte tekortkwam om de lange spelers van Inter af te stoppen. "De enige van het team die een gozer van 1,92 m kan uitschakelen is Weghorst. En die staat er niet bij." Davy Klaassen was de man die Thuram moest afstoppen, later probeerden Klaassen en Itakura de Franse spits samen te bedwingen. "Dat ging wel iets beter, maar ik denk dat als Itakura tegen hem (Thuram, red.) aanloopt, dat hij dan zelf geblesseerd raakt."

Probleem in Nederland

Johan Derksen snijdt dan een groter probleem van het Nederlandse voetbal aan. "Ze kunnen in Nederland ontzettend slecht koppen. Misschien zijn ze bang voor dementie. Er zijn haast geen openingen meer te vinden: met een goede kopper ben je spekkoper."

De heren van de succestalkshow willen ook nog even de grote kans van Mika Godts van woensdag behandelen. Vlak na de misser van de jonge Belg knikte Thuram de 0-1 binnen. Van der Gijp zegt over de kans van de linksbuiten van Ajax: "Toen hij naar het doel liep, had ik niet het gevoel dat hij zelf dacht dat hij hem zou maken. Het duurt heel lang voordat hij beslist met welk been hij het gaat doen." Derksen vindt wel dat Ajax daar had moeten scoren. "Een echte spits maakt zo'n bal."

PSV-Ajax en niet renderende aankopen

Komende zondag staat PSV-Ajax op het programma in de Eredivisie, een wedstrijd tussen twee ploegen die net een Europese tik te verwerken hebben gekregen. Valentijn Driessen noemde het een duel tussen 'de lamme en de blinde', maar dat vindt Derksen een onzinnige uitspreek. "Nou, dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Het is gewoon de Nederlandse top." Beide ploegen grossieren in de aankopen die nog niet echt functioneren: Dennis Man, Anass Salah-Eddine, Paul Wanner (PSV), Raúl Moro en Oscar Gloukh (Ajax), terwijl Kasper Dolberg nog weinig minuten heeft gehad. Van der Gijp wil de nieuwe spelers de tijd gunnen. "Je koopt jongens waarvan je hoopt dat ze zich snel aan het niveau aanpassen, Van Bommel doet dat wel. Maar je koopt ook jongens waar dat best wel eens niet zo kan zijn. Je kunt het niet van iedereen verwachten dat ze er gelijk staan."