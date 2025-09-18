Vinger op zere plek van Ajax gelegd: 'Maak hem kapot'

Khalid Bouhlarouz was woensdagavond teleurgesteld in het niveau dat Ajax thuis haalde tegen Internazionale (0-2). De Amsterdammers misten onder andere fysieke kracht en een drive om er echt voor te gaan.

Ajax voetbalde op momenten goed mee tegen Internazionale, maar bleek uiteindelijk simpelweg een maatje te klein voor de finalist van vorig seizoen. De Italianen speelden zich, zonder uiterste inspanningen te leveren, vrij eenvoudig naar een 0-2 zege. Twee cornerdoelpunten van Fransman Marcus Thuram bleken voldoende voor de eerste drie punten van de Nerrazzurri dit seizoen. Zeker na de 0-2 leek het er geen moment op dat Inter de zege nog uit handen ging geven.

Artikel gaat verder onder video

Bouhlarouz legt in UEFA Matchday op Ziggo Sport nog even de vinger op de zere plek. "Ik miste efficiënte en fysieke kracht bij Ajax en PSV. Inter bleef heel gemakkelijk overeind in de duels. Maar ik miste ook courage: zonder bal de tegenstander onder druk willen zetten en aan het werk zetten."

"Inter speelde op 80 procent", luidt een pijnlijke uitspraak van de oud-voetballer, die ook nog een specifieke speler uit wil lichten. "Mkhitaryan is een middenvelder van 36 jaar. Zet hem aan het werk, maak hem kapot! We weten van Dimarco dat als je hem aan het werk zet, dat hij het nog geen uur volhoudt." Bouhlarouz vindt dat er wat passie en strijdlust ontbrak bij de Amsterdamse middenvelders. Daar stonden vanaf het begin Davy Klaassen, Youri Regeer en Kenneth Taylor.