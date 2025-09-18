Ajax-fans halen uit naar ‘hypocriete’ Alex Kroes na verlies tegen Inter

Ajax-fans hebben na afloop van het duel tussen Ajax en Inter (0-2) een oud interview van Alex Kroes opgerakeld. De huidige technisch directeur van de Amsterdammers haalde daarin uit naar Sven Mislintat en stelde dat het bij Ajax absoluut niet kan dat spelers voor een groot bedrag worden gehaald en niet spelen. Fans wijzen Kroes erop dat nu exact hetzelfde gebeurt.

Ajax gaf deze zomer de nodige miljoenen uit op de transfermarkt. Voor Oscar Gloukh, Raúl Moro en Kasper Dolberg werd gezamenlijk ruim 35 miljoen euro betaald, maar het drietal kan lang niet altijd op een basisplaats rekenen van John Heitinga. Dolberg mocht woensdag tegen Inter een halfuur meedoen, terwijl Gloukh en Moro een kwartier kregen, tot onvrede van de supporters.

Inmiddels gaat er een fragment uit een interview met Kroes uit maart 2024 rond op social media. In gesprek met de clubkanalen ging de toenmalig algemeen directeur in op de periode Mislintat die daaraan vooraf was gegaan. “Als jij als technisch directeur een speler haalt en die wordt door een trainer niet opgesteld, dan ben je direct kapitaalvernietiging aan het doen”, zo maakte Kroes zijn standpunt duidelijk.

“Ik besef heel erg goed dat je maar met elf man kan spelen en dat een selectie bestaat uit 24 of 26 man”, vervolgde de bestuurder. “Maar Ajax kan het zich niet veroorloven om een speler van 15 miljoen te kopen die een trainer die niet met zijn ogen dicht op het veld zet”, zo klonk het anderhalf jaar geleden, doelend op de transferperiode onder Mislintat waarin voor honderd miljoen euro aan spelers werd gehaald, waarvan er bijna geen succesvol was.

Ajax-fans weten niet wat ze horen

Het fragment gaat inmiddels weer rond op social media en Kroes wordt erop aangesproken dat nu bij Ajax ‘het tegenovergestelde gebeurt’ van wat hij zegt. “Even een sneer aan Mislintat willen uitdelen en dan hem keihard in je gezicht krijgen. Babbelaar Kroes in optima forma”, schrijft een andere gebruiker. Een derde fan noemt Kroes ‘hypocriet’.