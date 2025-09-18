Enorme domper voor John Heitinga

John Heitinga heeft zijn herenhuis in Amsterdam-Zuid uit de verkoop gehaald, zo weet Bekende Buren. De trainer van Ajax hanteerde een vraagprijs van 4.950.000 euro, maar er is geen serieuze koper op afgekomen.

Heitinga zette zijn woning in Amsterdam eind februari te koop met een vraagprijs van 4.950.000 euro. De trainer van Ajax betaalde in het verleden 2,7 miljoen euro voor het pand, waar hij een hypotheek van 1,8 miljoen euro op vestigde. Met de verkoop van het huis hoopte Heitinga dus een winst van 2,25 miljoen euro te maken.

Een serieuze koper heeft Heitinga in de afgelopen maanden niet gehad, dus heeft hij besloten om het huis weer uit de verkoop te halen. Dat is een flinke domper voor de Ajacied, aangezien het een zeer gewilde locatie is. Mogelijk gaat het huis binnenkort weer in de verkoop voor een lagere vraagprijs. De woning in Amsterdam-Zuid heeft een oppervlakte van 375 vierkante meter en beschikt over zes slaapkamers en drie badkamers. Ook is er ruimte waar een au pair kan wonen.

Nieuwe woning Heitinga

Heitinga had zijn woning in Amsterdam graag verkocht, aangezien hij inmiddels de sleutels van zijn nieuwe huis heeft. In juni kreeg hij beschikking over de twee-onder-een-kapwoning in Amstelveen. Op dit moment wordt dat pand grondig verbouwd om aan alle wensen van de Ajax-trainer te voldoen.

Foto's herenhuis Heitinga

