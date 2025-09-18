Live voetbal

Enorme domper voor John Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
18 september 2025

John Heitinga heeft zijn herenhuis in Amsterdam-Zuid uit de verkoop gehaald, zo weet Bekende Buren. De trainer van Ajax hanteerde een vraagprijs van 4.950.000 euro, maar er is geen serieuze koper op afgekomen.

Heitinga zette zijn woning in Amsterdam eind februari te koop met een vraagprijs van 4.950.000 euro. De trainer van Ajax betaalde in het verleden 2,7 miljoen euro voor het pand, waar hij een hypotheek van 1,8 miljoen euro op vestigde. Met de verkoop van het huis hoopte Heitinga dus een winst van 2,25 miljoen euro te maken.

Een serieuze koper heeft Heitinga in de afgelopen maanden niet gehad, dus heeft hij besloten om het huis weer uit de verkoop te halen. Dat is een flinke domper voor de Ajacied, aangezien het een zeer gewilde locatie is. Mogelijk gaat het huis binnenkort weer in de verkoop voor een lagere vraagprijs. De woning in Amsterdam-Zuid heeft een oppervlakte van 375 vierkante meter en beschikt over zes slaapkamers en drie badkamers. Ook is er ruimte waar een au pair kan wonen.

Nieuwe woning Heitinga

Heitinga had zijn woning in Amsterdam graag verkocht, aangezien hij inmiddels de sleutels van zijn nieuwe huis heeft. In juni kreeg hij beschikking over de twee-onder-een-kapwoning in Amstelveen. Op dit moment wordt dat pand grondig verbouwd om aan alle wensen van de Ajax-trainer te voldoen.

Foto's herenhuis Heitinga

© Bekende Buren
Huis Heitinga 2
© Bekende Buren
© Bekende Buren
Huis Heitinga 4
© Bekende Buren
Huis Heitinga 5
© Bekende Buren
Huis Heitinga 6
© Bekende Buren
Huis Heitinga 7
© Bekende Buren
Huis Heitinga 8
© Bekende Buren
Huis Heitinga 9
© Bekende Buren
Huis Heitinga 10
© Bekende Buren
Huis Heitinga 11
© Bekende Buren
Huis Heitinga 12
© Bekende Buren
Arena
741 Reacties
38 Dagen lid
1.953 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja mooie woning, maar het heeft natuurlijk niets met voetbal te maken. Maar wat een geweldige stad is Amsterdam toch.

descheids
12 Reacties
0 Dagen lid
17 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zeker, Amsterdam is de populairste stad van Nederland. Elke buitenlander heeft het maar over 3 steden als ze het over Nederland hebben. Allereerst Amsterdam, maar dat is vanzelfsprekend als wereldstad. Dan spreken ze over Den Haag als politiek centrum en tot slot spreken ze over Eindhoven als het techcentrum van Europa met o.a. ASML, VDL Philips etc. Alle Nederlanders zijn hier heel trots op.

