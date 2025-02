Liverpool-assistent Heitinga mikt op miljoenenwinst met verkoop riante woning in Amsterdam-Zuid

John Heitinga, de assistent van Arne Slot bij Liverpool, verkoopt zijn woning in Amsterdam-Zuid, zo meldt BekendeBuren. Als de voormalig verdediger en trainer van onder meer Ajax daadwerkelijk de vraagprijs voor de woning weet te vangen, dan maakt Heitinga een winst van ruim twee miljoen euro.

Heitinga telde in het verleden een bedrag van 2,7 miljoen euro neer voor het 'totaal gerenoveerde statige herenhuis', waarvoor op dat moment 2,8 miljoen euro werd gevraagd. De assistent-trainer vestigde volgens bovengenoemde website een hypotheek van 1,8 miljoen euro op de woning, die nu voor 4,95 miljoen euro in de markt is gezet. Wordt dat bedrag daadwerkelijk betaald, dan maakt Heitinga een winst van 2,25 miljoen euro op de woning.

Voor dat forse bedrag krijgt de koper de beschikking over een fraai gelegen pand met een totaal woonoppervlakte van 375 vierkante meter, verdeeld over negen kamers, waaronder drie badkamers waarvan er eentje is uitgerust met een sauna. Bovendien beschikt de woning over een achtertuin op het zuiden met een oppervlakte van 84 vierkante meter. "Het enige minpuntje is dat John geen eigen parkeerplaats heeft, maar een parkeervergunning moet hebben", schrijft BekendeBuren.

John Heitinga en Charlotte-Sophie Zenden hebben nóg een woning in Nederland

Heitinga heeft met zijn vrouw Charlotte-Sophie Zenden (inderdaad, het zusje van oud-international Boudewijn) twee kinderen: dochter Jezebel (2009) en zoon Lennox (2011). Laatstgenoemde speelt momenteel in Ajax Onder 14. Het gezin snijdt de banden met Nederland dan ook zeker niet door. In de zomer van 2024 schafte de familie een herenhuis aan de Amstel in Amstelveen aan.

