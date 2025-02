'Heitinga zei ooit dat ik na Edson Álvarez de beste balafpakker van Ajax was'

werd in zijn tijd bij Ajax door John Heitinga gezien als 'de beste balafpakker na Edson Álvarez'. Tot een doorbraak in Amsterdam kwam het voor de 23-jarige middenvelder niet, waarna hij vertrok naar Go Ahead Eagles. Inmiddels is Llansana niet meer weg te denken uit de basis van de Deventenaren.

"Bij Jong Ajax speelde ik een tijd als centrale verdediger, toen heb ik veel geleerd van John Heitinga", begint Llansana in gesprek met Voetbal International. "Hij heeft natuurlijk veel ervaring als verdediger op topniveau en is bovenal een heel aardige man. Als trainer was hij echt bezig met het individu. Hij bracht me veel bij over verdedigen, maar ook de passing. Dan zei hij na de training: Enric, blijf nog even. Dan stonden we nog een kwartiertje lange ballen te geven op elkaar."

Door het vertrek van Philippe Rommens is Llansana dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde onder trainer Paul Simonis. De 1.83 meter lange middenvelder valt bij Go Ahead Eagles op met zijn duelkracht, zo heeft hij de meest geslaagde tackles op zijn naam staan in de Eredivisie. "Bij Ajax heb ik getraind met iemand als Brian Brobbey. Dan stond ik centraal achterin en moest ik hem verdedigen. Nou, dan leer je heel snel. Hij trekt vrij snel aan je, dus je moet hem soms van je af duwen", blikt de rechtspoot terug.

Heitinga bracht Llansana de fijne kneepjes bij over hoe je een fysiek sterke spits als Brobbey moet afstoppen. "Je moet geen fysiek duel aangaan met Brian, want dat win je niet. Blijf maar een beetje om hem heen, dat vindt hij moeilijker. Hij zei ooit dat ik na Edson Álvarez de speler was die het beste ballen kon afpakken bij Ajax. Dat was heel mooi om te horen", vervolgt Llansana.

Llansana heeft geen spijt van transfer naar Go Ahead Eagles

Llansana verruilde de jeugdopleiding van Ajax zo'n 2,5 jaar geleden voor het shirt van Go ahead Eagles. "Ik heb veel aan Ajax gehad en ben de club nog steeds dankbaar, maar ik heb totaal geen spijt van mijn stap naar Go Ahead. Ik heb lang gedroomd van een doorbraak in Ajax 1, mijn debuut heb ik helaas nooit mogen maken. Ik was 21 en wilde in de Eredivisie spelen. Waar maakte me niet uit. Go Ahead bood me die kans", besluit hij.

