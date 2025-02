'Enorme mentale dreun' voor Go Ahead Eagles in aanloop naar halve finale KNVB Beker

Go Ahead Eagles kan voorlopig niet beschikken over smaakmaker . De 21-jarige aanvaller annex middenvelder heeft een breuk in zijn voet opgelopen en mist daardoor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV. Het is nog maar de vraag of Breum dit seizoen überhaupt nog in actie komt voor de Deventenaren.

Breum is dit seizoen een van de revelaties bij het verrassend goed presterende Go Ahead Eagles. De Deen was in 23 wedstrijden goed voor negen doelpunten en vijf assists. Onder trainer Paul Simonis verruilde de creatieve rechtspoot de linkerflank voor de nummer-10 positie en dat bleek een uitstekende zet.

Afgelopen zondag in het competitietreffen met Ajax (2-0) ging het echter mis voor Breum en raakte hij geblesseerd. De Deen speelde de wedstrijd nog wel uit, maar na een bezoek aan het ziekenhuis bleek het toch goed mis te zijn. In de podcast Code Rood Geel bevestigt Simonis dat Breum een breuk in zijn voet heeft opgelopen.

Het is niet duidelijk hoe lang Breum uit de running is, maar de 21-jarige aanvallende middenvelder kan sowieso een streep zetten door de halve finale van de KNVB Beker tegen PSV. De kans bestaat dat de Eredivisie-smaakmaker ook een streep door de rest van het seizoen kan zetten. Dat zou voor Go Ahead Eagles, dat momenteel zevende staat in de Eredivisie, een forse aderlating zijn.

Van Wissing spreekt over 'enorme mentale dreun' voor Go Ahead Eagles

Tijmen van Wissing, clubwatcher van onder meer Go Ahead Eagles bij RTV Oost, vindt het 'onvoorstelbaar onfortuinlijk' dat de Deventenaren Breum de komende periode moeten missen. Daarmee valt er opnieuw een belangrijke kracht weg bij Go Ahead Eagles, dat in de afgelopen transferperiode Oliver Edvardsen naar Ajax zag vertrekken. "De twee spelers met het meeste rendement zijn er dus niet meer bij", klinkt het. "Benieuwd wat Simonis gaat doen. Maar ik denk dat dit een enorme mentale dreun is voor de hele groep."

Onvoorstelbaar onfortuinlijk voor #gae dat ze uitgerekend Jakob Breum moeten missen in de halve finale en in de komende periode.



De twee spelers (Oliver) met het meeste rendement zijn er dus niet meer bij. Ik denk wel dat je daardoor met Suray naar tien kunt. En dan kunnen… — Tijmen van Wissing (@vanwissing) February 25, 2025

